في النموذج القائم على جمع البيانات، يتم إدخال البيانات من المصادر الخارجية والداخلية، مثل مستودعات البيانات ومخازن البيانات، إلى أدوات التحليل لاستخدامها على مستوى المؤسسة بالكامل. على مستوى المؤسسة، تحدِّد وحدات الأعمال البيانات التي تحتاجها من الأنظمة المصدر وتعمل على إنشاء مجموعات بيانات مصممة خصيصًا لحلولها المحددة. يؤدي ذلك إلى انتشار البيانات داخل المؤسسة وزيادة تعقيد المسارات، ما قد يشكِّل تحديات في الصيانة والاستخدام للحلول الجديدة، ويؤثِّر مباشرةً في التكاليف والجدول الزمني.



مع تحوُّل المؤسسات من النماذج القائمة على جمع البيانات إلى النماذج القائمة على المنتجات، يتم إنشاء منتجات البيانات باستخدام مصادر بيانات داخلية وخارجية، إلى جانب أدوات التحليل. بعد تطويرها، يمكن إتاحة منتجات البيانات هذه لوحدات الأعمال داخل المؤسسة للمشاركة والتحليل الفوري للبيانات. كما توفِّر منتجات البيانات هذه فرصًا لتحقيق العائد من خلال الشراكات في المنظومة.

في النهج القائم على المنصة، تعمل وحدات الأعمال على بناء الحلول باستخدام منتجات بيانات موحَّدة ودمج التقنيات لتقليل الجهد، وتبسيط بنية البيانات المؤسسية، وتسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة.

تقدِّم منصة البيانات منتجات بيانات محسَّنة تعتمد على التعلم الآلي، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن لمنتجات البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي هذه تمكين التمثيل الافتراضي ودمج مصادر البيانات المتفرقة لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة بالمجال باستخدام البيانات الخاصة بالمؤسسة. تمكِّن خدمات منصة البيانات من تقديم منتجات البيانات كخدمات SaaS، وإنشاء شبكة بيانات واحدة موزعة عبر السحابة الهجينة، وضمان توصيل منتجات البيانات بطريقة موثوق بها وآمنة وقابلة للتدقيق.

عندما تربط المؤسسات بياناتها وأصول الذكاء الاصطناعي القيّمة بمجموعات مستخدمين أوسع، يمكنها الاستفادة من تأثير المضاعفة الناتج عن استهلاك وتطوُّر منتجات البيانات، فضلًا عن الوصول إلى السوق من خلال التوزيع السحابي القابل للتوسع.