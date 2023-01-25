في مدونتنا الأخيرة، قدمنا إدارة البيانات: ما هي ولماذا هي مهمة للغاية. في هذه المدونة، سنستكشف التحديات التي تواجهها المجموعات عند بدء رحلتها في الإدارة.
لطالما واجهت المجموعات صعوبة في إدارة البيانات وفهم البيانات في مشهد بيانات معقد ومتزايد باستمرار. وبينما تدير البيانات التشغيلية العمليات التجارية، فإن اكتساب الرؤى والاستفادة من البيانات عبر العمليات وتدفقات سير العمل يُشكل مجموعة معروفة من تحديات إدارة البيانات التي لا تستطيع التقنية وحدها حلها.
تتعامل كل مجموعة مع التحديات التالية في إدارة البيانات، ومن المهم معالجتها كجزء من الاستراتيجية:
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
تجعل صوامع البيانات من الصعب على مجموعة الحصول على صورة كاملة ودقيقة عن أعمالها. وتوجد الصوامع بشكل طبيعي عندما تتم إدارة البيانات بواسطة أنظمة تشغيل متعددة. قد تمثل الصوامع أيضًا حقائق عن مجموعة موزعة. وسيكون كسر هذه الصومعة لتشجيع الوصول إلى البيانات ومشاركة البيانات والتعاون تحديًا مهمًا للمجموعة في السنوات القادمة. وتتطلب البنية التحتية الصحيحة للبيانات لربط واكتساب الرؤى عبر الصوامع التواصل والتنسيق ضمن برنامج إدارة البيانات الاستراتيجي.
تكون البيانات غير المنسقة بدون التعريفات والقواعد التجارية الواضحة عُرضة لسوء التفسير والارتباك. ويتطلب أي استخدام للبيانات، مثل دمج أو توحيد مجموعات البيانات من مصادر متعددة، مستوى من الفهم لتلك البيانات يتجاوز التنسيقات المادية. ويتطلب دمج أو ربط أصول البيانات عبر مستودعات متعددة للحصول على تحليلات ورؤى بيانات أكثر توافقًا. ويحتاج إلى الربط ببيانات رئيسية متسقة وبيانات مرجعية ودورة حياة البيانات والتسلسلات الهرمية. ويتطلب بناء وصيانة هذه الهياكل سياسات وتنسيقًا من إدارة البيانات الفعالة.
تُعد خصوصية البيانات وأمن البيانات من التحديات الكبرى عندما يتعلق الأمر بإدارة حجم البيانات الجديدة واستخدامها وتعقيدها. ومع جمع وتخزين المزيد من البيانات الشخصية أو الحساسة رقميًا، تزداد مخاطر اختراق أمن البيانات والهجمات الإلكترونية. ولمعالجة هذه التحديات وممارسة إدارة البيانات المسؤولة، يجب على المجموعات الاستثمار في حلول تحمي بياناتها من الوصول غير المصرح به والاختراقات.
لتتعرف على المزيد حول خصوصية البيانات الفعالة وأمنها، تفقد جهاز التمييز بين البيانات.
مع استمرار تطور المشهد التنظيمي المحيط بإدارة البيانات، تحتاج المجموعات إلى البقاء على اطلاع بأحدث المتطلبات والالتزامات. وتحتاج المجموعات إلى التأكد من أن ممارسات إدارة البيانات لديها متوافقة. يجب أن يتمتعوا بالقدرة على:
تُشير الرؤية الشاملة للبيانات إلى امتلاك فهم شامل لجميع البيانات داخل المجموعة، بما في ذلك هيكلها ومصادرها واستخدامها. فكر في حالات الاستخدام مثل Customer 360 أو Patient 360 أو Citizen 360 التي توفر رؤى خاصة بالمنظمة. وبدون هذه الآراء، ستواجه المجموعات صعوبة في اتخاذ قرارات تجارية قائمة على البيانات، حيث قد لا تتوفر لديها كل المعلومات التي تحتاجها لفهم أعمالها بالكامل وتحقيق النتائج الصحيحة.
مع استمرار نمو كمية البيانات التي تولدها المجموعات، سيصبح من الصعب بشكل متزايد إدارة هذه البيانات وتنظيمها بشكل فعال. وقد يتطلب ذلك تنفيذ تقنيات جديدة وعمليات إدارة بيانات للمساعدة في التعامل مع حجم وتعقيد البيانات. ويجب اعتماد هذه التقنيات والعمليات للعمل ضمن مجال تأثير حوكمة البيانات.
أدت جائحة COVID-19 إلى تحول كبير نحو العمل عن بُعد، مما قد يشكل تحديات لمبادرات إدارة البيانات. ويجب على المجموعات إيجاد طرق لإدارة البيانات بفعالية وتتبع الامتثال عبر مصادر البيانات والأطراف المعنية في بيئة عمل عن بُعد. ومع تحول العمل عن بُعد إلى طبيعي جديد، تحتاج المجموعات إلى التأكد من الوصول إلى بياناتها واستخدامها بشكل مناسب، حتى عندما لا يكون الموظفون حاضرين فعليًا في المكتب. ويتطلب ذلك مجموعة من أفضل الممارسات لإدارة البيانات، بما في ذلك السياسات والإجراءات والتقنيات، للتحكم في الوصول إلى البيانات والأنظمة.
إذا شعرت أن أي من هذه التحديات السبعة أو كل هذه التحديات مألوفة، وكنت بحاجة إلى دعم في إدارة البيانات الخاصة بك، فاعلم أنك لست وحدك. فستناقش مدونتنا القادمة اللبنات الأساسية لاستراتيجية إدارة البيانات وتشارك وجهة نظرنا حول كيفية إنشاء إطار العمل لإدارة البيانات من الصفر.
وفي هذه الأثناء، تعرف على المزيد عن بناء مجموعة قائمة على البيانات مع دليل The Data Differentiator لقادة البيانات.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
اكتشف كيف يتم دمج IBM Research بانتظام في الميزات الجديدة لبرنامج IBM Cloud Pak for Data.
إنشاء أنظمة تدفق البيانات الذكية وإدارتها من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.
يتيح لك watsonx.data توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي باستخدام جميع بياناتك، أينما كانت، من خلال مخزن بيانات مفتوح وهجين ومُدار.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM® Consulting، من خلال بناء مؤسسة تعتمد على الرؤى التي تقدِّم ميزة للأعمال.
صمم استراتيجية بيانات تقضي على صوامع البيانات، وتقلل من التعقيدات وتحسّن جودة البيانات للحصول على تجارب استثنائية للعملاء والموظفين.