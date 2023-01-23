إذا كنت مسؤولا عن إدارة البيانات في مؤسسة، فأنت تعلم مدى أهمية وجود نظام لضمان دقة وتحديث وسلامة بياناتك. وهنا يأتي دور إدارة البيانات.
ببساطة، إدارة البيانات هي عملية وضع سياسات وإجراءات ومعايير لإدارة البيانات داخل المؤسسة. يتضمن ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات، ووضع معايير لجودة البيانات، وضمان استخدام البيانات بطريقة تتوافق مع أهداف المؤسسة وقيمها.
لكن لا تدع اللغة الجافة تخدعك – إدارة البيانات أمر بالغ الأهمية لنجاح أي مؤسسة. فبدونها قد تكون كمن يلقي بياناته إلى الذئاب (أو المتدرب الذي بدأ عمله أمس وليس لديه أي فكرة عما يفعله). قد تؤدي الإدارة السيئة للبيانات إلى العديد من المشاكل، والتي من ضمنها:
تخيل أنك تحاول اتخاذ قرارات عمل مهمة بناءً على البيانات الموجودة في كل مكان. ولا يعد ذلك محبطًا فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى ارتكاب أخطاء مكلفة.
إذا لم يتم تأمين بياناتك بشكل صحيح، فأنت تترك نفسك عرضة لجميع أنواع المفاجآت السيئة. يبحث القراصنة والمجرمون الإلكترونيون دائمًا عن طرق للوصول إلى البيانات الحساسة، وبدون إدارة البيانات المناسبة، فإنك تجعل الأمر سهلاً للغاية بالنسبة لهم.
إذا كانت بياناتك غير موثوقة أو غير صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعة مؤسستك بشكل خطير. لن يثق بك أحدٌ إذا لم يكن بإمكانه الوثوق ببياناتك.
كما تلاحظ، إدارة البيانات ليست بالأمر الهين. لكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تكون ممتعة! حسنًا، قد يكون وصفها "بالممتعة" مبالغة، لكن بالتأكيد توجد طرق لجعل عملية إدارة البيانات أقل رتابةً. إليك بعض أفضل الممارسات التي عليك مراعاتها:
تأكد من أن الجميع يعرفون من المسؤول عن ماذا. قدم التدريب والموارد اللازمة لمساعدة الأشخاص على أداء وظائفهم بفعالية.
ضع إرشادات واضحة لكيفية جمع البيانات وتخزينها واستخدامها داخل المؤسسة. سيساعد ذلك في ضمان وقوف الجميع في نفس الصف وأن تتم إدارة بياناتك بشكل متسق.
تحقق بانتظام من بياناتك للتأكد من دقتها واكتمالها. ضع إجراءات لإصلاح أي مشكلات تجدها. تذكر: إدخال القمامة، إخراج القمامة.
صوامع البيانات المنعزلة هي لعنة أي برنامج لإدارة البيانات. من خلال كسر هذه الصوامع وتشجيع مشاركة البيانات والتعاون، ستتمكن من الحصول على صورة أكثر اكتمالاً لما يحدث داخل المؤسسة.
بالطبع، ليس من السهل دائمًا تنفيذ برنامج إدارة بيانات ناجح. قد تواجه تحديات مثل الحصول على دعم الأطراف المعنية، والتعامل مع مقاومة التغيير، وإدارة جودة البيانات. ولكن بالاستعانة بالنهج الصحيح وقليل من المثابرة، يمكنك التغلب على هذه التحديات وإنشاء برنامج إدارة بيانات يناسبك.
لذا لا تخف من أن تشمر عن سواعدك وتبدأ في العمل على إدارة البيانات. بياناتك – ومؤسستك – سوف تشكرك على ذلك.
في منشورات مستقبلية، سأساعدكم أنا وفريق Data Elite في إرشادكم في هذه الرحلة من خلال وجهة نظرنا ورؤى حول كيف يمكن لشركة IBM تسريع جاهزية بيانات مؤسستك من خلال حلولنا.
إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد حول إدارة البيانات الآن، نوصيك بالإطلاع على أداة مفاضلة البيانات.
