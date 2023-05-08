يمكن تقسيم المخاطر المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي في مجال التأمين إلى فئتين—مخاطر تقنية ومخاطر الاستخدام.

المخاطر التقنية—سرية البيانات

تتمثل المخاطر التقنية الرئيسية في سرية البيانات. لقد أتاح تطور الذكاء الاصطناعي إمكانية جمع المعلومات وتخزينها ومعالجتها على نطاق غير مسبوق، ومن ثَم أصبح من السهل للغاية تحديد البيانات الشخصية وتحليلها واستخدامها بتكلفة منخفضة من دون موافقة الآخرين. يُعد خطر انتهاك الخصوصية الناتج عن التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي مصدرًا رئيسيًا لقلق المستهلكين وعدم ثقتهم.

يشكل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتلاعب الذكاء الاصطناعي ببياناتك لإنشاء محتوى جديد، خطرًا إضافيًا على سرية بيانات الشركة. على سبيل المثال، تزويد نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Chat GPT ببيانات الشركة لإنتاج ملخص للأبحاث السرية للشركة يعني أن بصمة البيانات ستبقى بشكل لا يمحى على الخادم السحابي الخارجي للذكاء الاصطناعي وتكون متاحة لاستعلامات المنافسين.

المخاطر التقنية—الأمن

خوارزميات الذكاء الاصطناعي هي المعلمات التي تحسن بيانات التدريب وتمنح الذكاء الاصطناعي الفرصة لتقديم معارف. في حال تسرب معلمات الخوارزمية، قد يتمكن طرف خارجي من نسخ النموذج، ما يتسبب في خسارة اقتصادية وضياع حقوق الملكية الفكرية لصاحب النموذج. بالإضافة إلى ذلك، في حال تعديل معلمات نموذج خوارزمية الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني من قبل مهاجم إلكتروني، فإن ذلك سيتسبب في تدهور أداء نموذج الذكاء الاصطناعي ويؤدي إلى عواقب وخيمة.

المخاطر التقنية—الشفافية

الخاصية الغامضة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، تجعل عملية اتخاذ القرار في خوارزميات الذكاء الاصطناعي صعبة الفهم. والأهم من ذلك، أن قطاع التأمين هو مجال يخضع للوائح مالية حيث تُعد شفافية وقابلية التفسير والتدقيق للخوارزميات ذات أهمية رئيسية للجهات التنظيمية.

مخاطر الاستخدام—انعدام الدقة

يعتمد أداء نظام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على البيانات التي يتعلم منها. في حال تدريب نظام الذكاء الاصطناعي على بيانات غير دقيقة أو متحيزة أو منسوخة، سيعطي نتائج غير مرغوبة حتى لو كان مصممًا تقنيًا بشكل جيد.

مخاطر الاستخدام—الاستغلال

على الرغم من أن نظام الذكاء الاصطناعي قد يعمل بشكل صحيح في التحليل، وصناعة القرار، والتنسيق، والأنشطة الأخرى، فإنه لا يزال ينطوي على خطر الاستغلال. يمكن أن يكون غرض استخدام المشغل، وطريقة الاستخدام، ونطاق الاستخدام، وما إلى ذلك، منحرفًا، ويقصد به إحداث آثار ضارة. أحد الأمثلة على ذلك هو التعرف على الوجه الذي يُستخدم للتتبع غير القانوني لحركة الأشخاص.

مخاطر الاستخدام—الاعتماد المفرط

يحدث الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عندما يبدأ المستخدمون في قبول توصيات الذكاء الاصطناعي غير الصحيحة—ما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء. يواجه المستخدمون صعوبة في تحديد مستويات الثقة المناسبة لأنهم يفتقرون إلى الوعي بما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله، أو مدى كفاءته، أو كيفية عمله. والنتيجة المترتبة على هذا الخطر هي ضعف تطوير مهارات مستخدم الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، مسؤول تسوية المطالبات الذي تتدهور قدرته على التعامل مع المواقف الجديدة، أو النظر في وجهات نظر متعددة، أو يقتصر على الحالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا الوصول إليها.