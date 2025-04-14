بالنسبة للشركات الصغيرة والكبيرة، يرتبط الذكاء الاصطناعي (AI) بمجموعة متنوعة من الكلمات المثيرة مثل الابتكار والفرصة والميزة التنافسية. ولكن هناك كلمة أخرى يجب أن تكون في تلك القائمة: الامتثال.

وتستخدم نحو 73% من الشركات بالفعل الذكاء الاصطناعي التحليلي والتوليدي، ويقول 72% من الرؤساء التنفيذيين ذوي الأداء الأفضل إن الميزة التنافسية تعتمد على من يستخدم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.1



لكن هذا الازدهار في استخدام الذكاء الاصطناعي وإمكاناته المثيرة يأتي مع مخاوف متزايدة بشأن أخلاقيات وسلامة التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إذا أدى التطوير المعيب إلى خوارزميات متحيزة تديم التمييز (في التوظيف أو إنفاذ القانون أو القرارات المالية، على سبيل المثال)، فقد تكون العواقب وخيمة وطويلة الأمد.

ونتيجة لذلك، تدرس الشركات والدول وصناع السياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي ووضع قواعد جديدة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره. ألقِ نظرة على ماهية الامتثال للذكاء الاصطناعي، وسبب أهميته بالنسبة للشركات، والخطوات التي يمكن للشركات اتخاذها للبقاء متوافقة في مشهد تنظيمي سريع التطور.