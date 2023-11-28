أفضل الممارسات لتعزيز الذكاء البشري باستخدام الذكاء الاصطناعي

امرأة ترتدي نظارة وتبتسم

يجب تصميم الذكاء الاصطناعي (AI) ليشمل ويوازن بين الإشراف البشري والقدرة على اتخاذ القرارات والمسؤولية عن القرارات عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي. ينص المبدأ الأول من IBM للثقة والشفافية على أن هدف الذكاء الاصطناعي هو تعزيز الذكاء البشري. الذكاء البشري المعزز يعني أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز الذكاء البشري، بدلاً من العمل بشكل مستقل عنه أو استبداله. كل هذا يعني ضمنيًا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يجب التعامل معها على أنها كائنات بشرية، بل يجب النظر إليها كآليات دعم يمكن أن تعزز الذكاء البشري وإمكاناته. 

يحافظ الذكاء الاصطناعي الذي يعزز الذكاء البشري على مسؤولية الإنسان عن القرارات، حتى عندما يكون مدعومًا بنظام ذكاء اصطناعي. لذا يحتاج البشر إلى تطوير مهاراتهم—لا إلى إضعافها—من خلال التفاعل مع نظام الذكاء الاصطناعي. يعزز دعم الوصول الشامل والعادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التدريب الشامل للموظفين وإمكانية إعادة تأهيلهم، مبادئ أعمدة الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة لدى شركة IBM، ما يتيح أن تكون المشاركة في الاقتصاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي مبنية على العدالة والشفافية والقابلية للتفسير والمتانة والخصوصية.

أفضل الممارسات 

لتطبيق مبدأ تعزيز الذكاء البشري عمليًا، نوصي باتباع أفضل الممارسات التالية:

  1. استخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الذكاء البشري، بدلاً من العمل بشكل مستقل عنه أو استبداله.
  2. في أثناء تفاعل الإنسان مع الذكاء الاصطناعي، أعلِم الأفراد بأنهم يتعاملون مع نظام ذكاء اصطناعي وليس مع إنسان.
  3. صمم تفاعلات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي تشمل الرقابة البشرية وتوازنها عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي. عالج الانحيازات وعزّز المسؤولية والقدرة البشرية على التحكم في النتائج الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.
  4. ضع سياسات وممارسات لتعزيز الوصول الشامل والعادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لمجموعة واسعة من الأفراد المشاركة في الاقتصاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
  5. قدّم برامج شاملة لتدريب الموظفين وإعادة تأهيلهم لتعزيز قوة عاملة متنوعة قادرة على التكيف مع استخدام الذكاء الاصطناعي والمشاركة في فوائد الابتكارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وتعاون مع الموارد البشرية لتوسيع نطاق عمل كل موظف.

لمزيد من المعلومات حول المعايير والمنظورات التنظيمية المتعلقة بالإشراف البشري والبحث وتنسيق قرارات الذكاء الاصطناعي وأمثلة على حالات الاستخدام ومؤشرات الأداء الرئيسية، يُرجى الاطلاع على منظورنا حول تعزيز الذكاء البشري أدناه.

