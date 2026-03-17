يوثِّق هذا القسم كيفية توافق مجموعة منتجات IBM للذكاء الاصطناعي مع مجموعات القدرات داخل نموذج المؤسسة حسب كل مجموعة قدرات.

مركز النموذج

توفِّر منصة IBM watsonx.ai مجموعة كاملة من القدرات في مجموعة قدرات Model Hub. وتتوفر منصة watsonx.ai كخدمة قائمة على السحابة وكحزمة نشر محلية. ويمكن تمكين نهج النشر الهجين الذي يجمع بين القدرات المحلية والقدرات السحابية. كما يمكن تزويد مهندسي بنية التصميم بالمرونة التي يحتاجون إليها لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بهم دون حاجة إلى تنازلات كبيرة عن بعض ميزات البنية.

استضافة النموذج

توفِّر IBM watsonx.ai إمكانيات إدارة دورة حياة النماذج والاستدلال باستخدام النماذج وإدارة سياسات الوصول للنماذج في مجموعة قدرات استضافة النماذج. بالنسبة إلى الاستدلال باستخدام النماذج، تمنح watsonx.ai المؤسسات القدرة على نشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي كخدمات REST باستخدام واجهة برمجة تطبيقات موحَّدة. وهذا يسهِّل على مطوري حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي دمج النماذج والوصول إليها داخل تطبيقاتهم، بينما يمكِّن علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي من تحديث النماذج بمرور الوقت دون التأثير في التطبيقات المستهلكة.

تقدِّم watsonx.ai مساحات نشر لمعالجة قدرات إدارة سياسات الوصول للنماذج. مساحات النشر هي مجموعات خاضعة للتحكم في الوصول تحتوي على نماذج قابلة للنشر وبيانات وبيئات، يمكن للمؤسسات استخدامها لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحكم في الوصول إلى هذه الأصول.

بالنسبة إلى إدارة دورة حياة النماذج، تمنح watsonx.ai المؤسسات القدرة على نشر النماذج، وتحديثها، وإيقافها أو حذفها بمرور الوقت.

تخصيص النموذج

توفِّر IBM watsonx.ai قدرات الضبط الدقيق للنماذج وتوليد التضمينات في مجموعة تخصيص النماذج. يتم دعم ضبط النماذج بواسطة حل مساعد، Red Hat Openshift AI.

نموذج وإدارة البيانات

توفِّر IBM watsonx.governance غالبية القدرات في مجموعة حوكمة النماذج والبيانات. على وجه التحديد، تقدِّم watsonx.governance إدارة بطاقات النماذج والبيانات، وإدارة كتالوج النماذج، وحوكمة مخاطر النماذج، وإدارة الجوانب القانونية والامتثال. يتم توفير إدارة كتالوج البيانات بواسطة IBM watsonx.data.

مراقبة النماذج

تُعَد مراقبة النماذج هي الجانب التشغيلي لحوكمة النماذج والبيانات، وبالتالي توفِّر IBM watsonx.governance العديد من القدرات في مجموعة مراقبة النماذج لتعزيز قدرات حوكمة النماذج والبيانات التي تقدمها. على وجه التحديد، تقدِّم watsonx.governance قدرات كشف HAP، وكشف انحراف النماذج، والتعليقات وتحسين النماذج، وقابلية التفسير، وتقييم النماذج في هذه المجموعة.

هندسة جيناي

توفِّر IBM watsonx.ai قدرات تصميم المطالبات وضبط المطالبات في مجموعة هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي. يتم دعم ضبط النماذج بواسطة حل مساعد، Red Hat Openshift AI.

تستخدم IBM watsonx Orchestrate معالجة اللغة الطبيعية للاستفادة من كتالوج المهارات الأساسية والمتقدمة لتنفيذ طلباتك - في السياق وبالترتيب الصحيح.