التخزين السحابي المستدام IBM Diamondback Tape Library حافظ على بياناتك وتمكّن من حمايتها من خلال استخدام ميزة التخزين عالية الكثافة على الأشرطة، والتي تتسم بالاستدامة والمتانة ضد الهجمات الإلكترونية. حيث يوفر سعة تخزين يصل أقصى حد لها إلى 27.8 بيتابايت غير مضغوطة وبتنسيق LTO 9. نوع محرك الأقراص هو LTO FH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 14 محركًا.

التخزين السحابي من الجيل التالي IBM TS4500 Tape Library يوفر سعة قصوى تبلغ 417 بيتابايت بتنسيق LTO 9 و877 بيتابايت باستخدام مكتبة TS1170. أنواع محركات الأشرطة هي LTO و/أو TS1110. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 128 محركًا.

كثافة تخزين عالية، سهولة الإدارة IBM TS4300 Tape Library توفر سعة قصوى تبلغ 11.52 بيتابايت في إصدار LTO 9. أنواع محركات الأشرطة هي LTO FH وHH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 48 محركًا.

تخزين على مستوى أوّلي غير متقدم، بميزات محدودة IBM TS2900 Tape Autoloader يوفر سعة قصوى تبلغ 417 تيرابايت بتنسيق LTO 9 أنواع محركات الأشرطة هي LTO HH وSAS. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو محرك واحد.

محركات أشرطة IBM ذات الارتفاع النصفي IBM Stand Alone Drive يبلغ ارتفاع محرك الأشرطة IBM Stand Alone Drive نصف ارتفاع المحرك كامل الارتفاع، ومزود بتقنية LTO Ultrium 9. يوفر ما يصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (بنسبة ضغط تبلغ 2.5:1). وتم تصميمه لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة في حالات استخدام أشرطة التخزين الحديثة مثل التخزين السحابي وتقنية إنترنت الأشياء (IoT) وأرشيف الملفات النشط. ويُعدّ هذا خيارًا ممتازًا عندما تحتاج إلى نسخ احتياطي وتخزين أرشيفي للبيانات منخفض التكلفة.

LTO Media خراطيش بيانات أشرطة التخزين IBM LTO Ultrium توفر خراطيش بيانات IBM LTO Ultrium إمكانية الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات. فأتاحت زيادة سعة التخزين وارتفاع الأداء بفضل تحسين الوصول إلى البيانات بما يقلل تكاليف شراء تراخيص وما يتبع ذلك.