الصفحة الرئيسية التخزين شريط حلول التخزين على الأشرطة
يُعدّ التخزين على الأشرطة حلًا قادرًا على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية وموفرًا للطاقة مع احتفاظ طويل الأمد بنسخة غير متصلة بالإنترنت، وبتكلفة أقل من وسائط التخزين الأخرى
اقرأ المزيد عن البيئات المستدامة للبيانات
رسم توضيحي لشخصين يعملان على شاشة كمبيوتر وهاتف ذكي

يتم استخدام التخزين على الأشرطة بغرض النسخ الاحتياطي للبيانات تحسّبًا لحالة فشل النظام ولأرشفة البيانات وتخزينها على المدى الطويل.

يُعدّ الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بما في ذلك أرشفة البيانات وعمليات استبقاء البيانات التنظيمية والقانونية أمرًا بالغ الأهمية للأعمال. يساعد الشريط على تقليل تأثير الكربون، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية، وتقليل استهلاك الطاقة للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل.
انتشار الأشرطة كوسيلة تخزين ثانوية

استكشف كيف يوفر"الشريط" أنظمة تخزين كبيرة السعة وأكثر استدامة وقابلة للتوسع بدرجة كبيرة، وبتكلفة ميسورة.

اقرأ عن أهمية Active Archives في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وكيف يساعدك التخزين على الأشرطة في تحقيق ذلك
المزايا إمكانات ووظائف واسعة النطاق

مجموعة كاملة من مكتبات الأشرطة وأدوات التحميل التلقائي التي تتميز بقوة الأداء وسعة التشغيل التي تلائم العمل في البيئات ذات الأنظمة الأوّلية والمتوسطة والمؤسسية.

 التخزين المتدرج بأقل تكلفة

نجحت تقنية الأشرطة في أرشفة البيانات غير النشطة مع الاحتفاظ على المدى الطويل في تحقيق إمكانية تقليص تكلفة تخزين كميات متزايدة من البيانات بشكل كبير.

 التقنية المستدامة

يتميز الشريط بأنه يطيل دورة حياة المنتج ويقلل بصمة الكربون المدمجة والتشغيلية
ما يدعم مبادرات الاستدامة لديك.

 المرونة الإلكترونية

يوفر مرونة لا مثيل لها لصمود البيانات أمام التحديات، بفضل إمكانية الاحتفاظ بنسخة غير متصلة بالإنترنت من بياناتك المؤرشفة، ما يجعلها في مأمن من كوارث العالم الخارجي. يقدم تشفير البيانات في أثناء سكونها وعدم تنقلها لضمان خصوصية البيانات وتقليل مخاطر تعرضها للتلف بسبب الفيروسات أو التخريب.

شريط الكمبيوتر المركزي

تعمل مجموعة منتجات أشرطة التخزين من IBM على حماية البيانات وتقليل تكاليف التخزين

الشريط الافتراضي للحاسوب المركزي مجموعة منتجات IBM TS7770 Virtual Tape يمكنك الحصول على مساحة تخزين لمهامك الحساسة على أشرطة التخزين الافتراضية في تكامل سحابي هجين سلس، يتميز بسهولة استرداد البيانات من الكوارث، استنادًا إلى أحدث التقنيات السحابية، كما يتميز بتشفير البيانات على شبكة مكونة من 8 عناقيد (أنظمة مجموعات) مع تقليل البصمة الكربونية. عرض مجموعة منتجات TS7770
الجيل القادم من التخزين السحابي مكتبة IBM TS4500 المزودة بمجموعة محركات الأشرطة IBM Enterprise Tape Drive تعرف على كيفية مواجهة التحديات؛ مثل أحجام البيانات الكبيرة وازدياد أعداد مراكز البيانات وارتفاع التكلفة الناتجة عن البصمة الكربونية للتخزين. عرض مكتبة TS4500 Tape Library
محركات أشرطة تخزين IBM TS1100، توفر ميزة الفجوة الهوائية، وزيادة في السعة IBM Enterprise Tape Drive توفر هذه المنتجات طريقة سهلة للاستفادة من كثافة البيانات العالية ولتحسين الأمن والبنية التحتية عن طريق الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل بتكلفة ميسورة. شاهد IBM Enterprise Tape Drive
الاحتفاظ بالبيانات بشكل عالي الأداء IBM 3592 Tape Cartridge وسائط أشرطة تخزين عالية الجودة، مصممة للحفاظ على سعة مساحة التخزين لديك بأقل تكلفة ممكنة. شاهد IBM 3592 Tape Cartridge
شريط تخزين مصمم للأنظمة المفتوحة شاهد IBM LTO Tape Drive
IBM Diamondback Tape Library

حافظ على بياناتك وتمكّن من حمايتها من خلال استخدام ميزة التخزين عالية الكثافة على الأشرطة، والتي تتسم بالاستدامة والمتانة ضد الهجمات الإلكترونية. حيث يوفر سعة تخزين يصل أقصى حد لها إلى 27.8 بيتابايت غير مضغوطة وبتنسيق LTO 9. نوع محرك الأقراص هو LTO FH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 14 محركًا.

 IBM TS4500 Tape Library

يوفر سعة قصوى تبلغ 417 بيتابايت بتنسيق LTO 9 و877 بيتابايت باستخدام مكتبة TS1170. أنواع محركات الأشرطة هي LTO و/أو TS1110. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 128 محركًا.

 IBM TS4300 Tape Library

توفر سعة قصوى تبلغ 11.52 بيتابايت في إصدار LTO 9. أنواع محركات الأشرطة هي LTO FH وHH. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو 48 محركًا.

 IBM TS2900 Tape Autoloader

يوفر سعة قصوى تبلغ 417 تيرابايت بتنسيق LTO 9 أنواع محركات الأشرطة هي LTO HH وSAS. الحد الأقصى لعدد محركات الأشرطة هو محرك واحد.

IBM Stand Alone Drive

يبلغ ارتفاع محرك الأشرطة IBM Stand Alone Drive نصف ارتفاع المحرك كامل الارتفاع، ومزود بتقنية LTO Ultrium 9. يوفر ما يصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (بنسبة ضغط تبلغ 2.5:1). وتم تصميمه لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع متطلبات البيانات المتزايدة في حالات استخدام أشرطة التخزين الحديثة مثل التخزين السحابي وتقنية إنترنت الأشياء (IoT) وأرشيف الملفات النشط. ويُعدّ هذا خيارًا ممتازًا عندما تحتاج إلى نسخ احتياطي وتخزين أرشيفي للبيانات منخفض التكلفة.

 خراطيش بيانات أشرطة التخزين IBM LTO Ultrium

توفر خراطيش بيانات IBM LTO Ultrium إمكانية الاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل والوصول السريع والموثوق إلى البيانات. فأتاحت زيادة سعة التخزين وارتفاع الأداء بفضل تحسين الوصول إلى البيانات بما يقلل تكاليف شراء تراخيص وما يتبع ذلك. 

 نظام IBM TS7226 Multimedia Enclosure

يمكنك نشر ما يصل إلى أربعة أجهزة مرحلية في مساحة ذات ارتفاع نصفي على حامل مقاس 19 بوصة. يمكنك تحسين الأداء وسعة تخزين محركات الأشرطة Ultrium أو DVD-RAM أو محركات الأشرطة القابلة للإزالة ذات الارتفاع النصفي بتنسيق شريط التخزين الخطي ذي المعايير المفتوحة (LTO).

حل الأرشفة IBM Storage Deep Archive

جديد!

يُعدّ IBM Storage Deep Archive الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة المدى التي تم تحسينها للبيانات عميقة التخزين لكن يتسنى الوصول إليها. يقدم هذا الحل مزايا التخزين في أشرطة، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج.

شاهد IBM Storage Deep Archive
تصميم منخفض التكلفة مخصص ليفي بالغرض المقصود بنية مبسَّطة مع سرعة في النشر، ما يزيد من كثافة تخزين البيانات ويحقق وفورات في الطاقة.
تخزين الأرشيف السحابي في البيئة المحلية تخزين آمن ودائم لأرشفة البيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت.
واجهة متوافقة مع S3 Glacier حل يسمح للعملاء بالتثبيت والتكوين والإدارة والخدمة باستخدام بروتوكولات S3 Glacier.
برامج إدارة الأشرطة
IBM Storage Archive يمكنك خفض تكاليف الأرشفة من خلال حماية البيانات بالفجوة الهوائية ونظام إدارة بيانات سهل وبسيط. تمكّن من الحصول على وصول مباشر ومرئي إلى البيانات المخزنة في محركات ومكتبات الأشرطة من IBM. لقد نجح الحل IBM Storage Archive في جعل تخزين البيانات على الأشرطة لا يقل سهولة عن التخزين على القرص العادي، من خلال دمج معيار تنسيق نظام ملفات الشريط الخطي (LTFS) لقراءة بيانات التعريف وكتابتها وتبادلها. استكشف IBM Storage Archive
مجموعة حلول أشرطة تخزين البيانات

توفر مجموعة IBM Tape تشكيلة من الاختيارات تناسب متطلبات كل عميل بأفضل شكل ممكن. وذلك بدءًا من المستوى البدائي القديم المتمثل في محرك الأقراص الفردي، ووصولًا إلى البنية التحتية ذات النطاق القابل للتوسع. فيما يلي مراجعة مميزة للخيارات المتاحة حاليًا.

المنتج

IBM Storage Archive

السعة القصوى*

أقصى عدد للمحركات

أقصى عدد للخراطيش

مبدل TS2290

 البدائية إصدار محرك واحد

18 تيرابايت

1

1

LTO فقط

7226

 البدائية إصدار محرك واحد

18 تيرابايت

1

1

LTO فقط

مبدل TS2900

 البدائية إصدار المكتبة

162 تيرابايت

1

9

LTO فقط

مبدل TS4300

 المتوسطة قابلية توسيع السعة إصدار المكتبة إصدار المؤسسة

مبدل 11.52PB

48

640

LTO فقط

Diamondback

حل الأرشفة IBM Storage Deep Archive قابلية توسيع السعة إصدار المؤسسة

27.8 بيتابايت*

14

1548 LTO

LTO فقط

مبدل TS4500

 قابلية توسيع السعة إصدار المؤسسة

417 بيتابايت LTO

877 بيتابايت** للمؤسسات

128

23,170 LTO

17,550 للمؤسسات

LTO/TS1100

شريط الكمبيوتر المركزي

TS7700 Tape Attach

100 بيتابايت للمؤسسات**

16

5000 لترخيص Enterprise

LTO/TS1100

LTO*/TS1170

100 بيتابايت للمؤسسات**

16

5000 لترخيص Enterprise

LTO/TS1100

* سوف تختلف السعة الفعلية حسب تكوين تبديل الفتحات والحجز

** سعة TS1170 مع وسائط JF 
الدعم والخدمات خدمات IBM Storage Expert Care لمكتبة IBM TS7700

تقدم خدمات IBM Storage Expert Care أسلوبًا مبسطًا وموحَّدًا للخدمة والدعم لعدد محدد من أنظمة IBM Storage، ما يساعد على تحسين توفر النظام وتقليل التكاليف.

 خدمات دورة حياة التقنية لمجموعة IBM Storage

توفر IBM الدعم والخدمات لمنتجات وحلول IBM Storage لمساعدة عملائها على تخطيط حلول IBM Storage الخاصة بكل عميل ونشرها ودعمها وتحسينها وتحديثها.

 خدمات IBM Storage Expert Care لمكتبة IBM Diamondback

تقدم لك خدمات IBM Diamondback Expert Care طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول تخزين IBM من خلال عدد من مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم الملائم لأنظمتك.
الخطوات التالية

استكشف كيف يمكن لتخزين البيانات على أشرطة أن يفيد مؤسستك، بما يتميز به من قابلية توسع وأمن وتوفير للطاقة.

 اقرأ ورقة بيانات IBM 7226