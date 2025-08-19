حلول التخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي من NVIDIA

تعزيز سرعة نتائج الذكاء الاصطناعي والوصول إلى وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA بمزيد من البيانات وتسريع الوصول العالمي

تسريع أحمال التشغيل كثيفة البيانات و AI

أصبح نظام IBM Storage Scale System 6000 الآن شريكًا معتمدًا من NVIDIA Cloud Partner ‏(NCP) لأنظمة ‏HGX H100/H200/B200، ما يوفر عمليات إدخال/إخراج عالية الأداء وقابلة للتوسع لأعباء عمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال الكثيفة في السحابة.

لتحقيق أقصى أداء للذكاء الاصطناعي، يدعم نظام Storage Scale System 6000 تقنية NVIDIA GPUDirect Storage، ما يُتيح مسار بيانات مباشرًا بين ذاكرة وحدة معالجة الرسومات (GPU) ووحدات تخزين NVMe أو NVMe-oF. ويؤدي هذا إلى زيادة العوائق في وحدة المعالجة المركزية وذاكرة DRAM، ما يضمن وصولًا أسرع للبيانات في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

تم تصميم IBM Storage Scale لدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتحليلات، حيث يوفر تخزينًا معرّفًا بالبرمجيات للملفات والكائنات، بينما تم تحسين نسخته المادية، Storage Scale System، لتناسب البيئات متعددة وحدات معالجة الرسومات (GPU) المدعومة بمنصة NVIDIA HGX. يُسهم هذا التكامل السلس في تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المعقدة ومعالجة مجموعات البيانات الضخمة.

 شاهِد كيف تحسِّن Continental ADAS من الوصول إلى بيانات الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Storage وNVIDIA ‏(2:00).
IBM Storage Scale المدرك للمحتوى
اكتشِف القيمة الخفية لبيانات مؤسستك.

يتم استخدام نسبة ضئيلة جدًا من بيانات المؤسسات في تدريب النماذج اللغوية الكبيرة التي تدعم روبوتات المحادثة ومساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين، ما يَحُدّ من قيمتها التجارية. تُعالج قدرات التخزين المُدرك للمحتوى في IBM Storage Scale هذا التحدي من خلال استخلاص المعنى الدلالي الكامن داخل البيانات غير المنظمة، بحيث يتمكن مساعدو الذكاء الاصطناعي من توليد إجابات أكثر ذكاءً تلقائيًا.
الفوائد
تحسين الكفاءة

إنشاء بنية تحتية مستدامة ومنخفضة الطاقة وعالية الأداء، تتميز بالمرونة لدعم أعباء العمل المتزامنة المتعددة.

تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي

إنشاء سلسلة توريد معلومات مخصصة للذكاء الاصطناعي مع توفير المرونة للوصول إلى مصادر بيانات متعددة عبر منصة متوازية عالية الأداء.

إطلاق العنان لجوهر المؤسسة

إنشاء سحابة هجينة مفتوحة تعمل على تحديث البنية التحتية من خلال توحيد البيانات عالميًا من الحافة إلى السحابة.

أنظمة التخزين المخصصة لـ NVIDIA تبسيط البنية التحتية من خلال تفكيك صوامع البيانات لخفض التكاليف باستخدام منصة بيانات واحدة ومصدر واحد للحقيقة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي لديك.
لقطة شاشة للوحة معلومات تُظهر أعباء عمل العملاء
IBM Storage Scale

استفِد من منصة قابلة للتوسع لتخزين معرّف بالبرامج للملفات والكائنات، وهذه المنصة مصمَّمة لأعباء عمل الحوسبة عالية الأداء والتعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي.

نظام IBM Storage 5000SL من جهة اليسار
IBM Storage Scale System

استفِد من الاعتماد على الذاكرة الوميضية فقط والحوسبة المرنة الهجينة ووحدات بناء التخزين لإنشاء مجموعات عالية الأداء لبرنامج IBM Storage Scale في بنية تقنية معلومات مستدامة.

رف خادم التخزين
IBM Fusion

جرِّب أسهل طريقة لنشر تطبيقات OpenShift والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في watson.x، مع دمج سلس بين المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات.

خادم التخزين من عائلة TS7700
التخزين للذكاء الاصطناعي

تحقيق قيمة أسرع للبيانات من خلال منصة تخزين موحَّدة تجمع خدمات البيانات على شكل ملفات وكتل وكائنات، وتتكامل مع استثمارات تكنولوجيا المعلومات الحالية.

تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي عالي السرعة

حققت Continental تسريعًا بنسبة 70% في وقت تدريب الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين بنيتها التحتية للتخزين.  

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في الصناعة لمدة 9 سنوات متتالية.
منظر جوي لمحطات حاويات كواي تسينغ

صنّفت Gartner شركة IBM كشركة رائدة في مجال تخزين الكائنات والملفات الموزّعة لسنوات عديدة متتالية.

