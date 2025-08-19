أصبح نظام IBM Storage Scale System 6000 الآن شريكًا معتمدًا من NVIDIA Cloud Partner ‏(NCP) لأنظمة ‏HGX H100/H200/B200، ما يوفر عمليات إدخال/إخراج عالية الأداء وقابلة للتوسع لأعباء عمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والاستدلال الكثيفة في السحابة.

لتحقيق أقصى أداء للذكاء الاصطناعي، يدعم نظام Storage Scale System 6000 تقنية NVIDIA GPUDirect Storage، ما يُتيح مسار بيانات مباشرًا بين ذاكرة وحدة معالجة الرسومات (GPU) ووحدات تخزين NVMe أو NVMe-oF. ويؤدي هذا إلى زيادة العوائق في وحدة المعالجة المركزية وذاكرة DRAM، ما يضمن وصولًا أسرع للبيانات في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

تم تصميم IBM Storage Scale لدعم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والتحليلات، حيث يوفر تخزينًا معرّفًا بالبرمجيات للملفات والكائنات، بينما تم تحسين نسخته المادية، Storage Scale System، لتناسب البيئات متعددة وحدات معالجة الرسومات (GPU) المدعومة بمنصة NVIDIA HGX. يُسهم هذا التكامل السلس في تسريع عمليات الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المعقدة ومعالجة مجموعات البيانات الضخمة.