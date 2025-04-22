توفر حلول تخزين الكمبيوتر المركزي من IBM لكل من IBM Z وLinuxONE موثوقية وقابلية توسع وأمان لا مثيل لها لأكثر أعباء العمل تطلبًا. صُممت أنظمة التخزين لدينا للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بأداء استثنائي، حيث تضمن سلاسة أعمالك، حتى في مواجهة النمو السريع والمعاملات المعقدة.
يقدم حل تخزين الكمبيوتر المركزي المتكامل تجربة سحابية أصلية وتشفيرًا في كل مكان ومرونة إلكترونية وتوافرًا دائمًا ونشرًا مرنًا لجميع الشركات على اختلاف أحجامها.
زيادة استمرارية عمليات الأعمال الحيوية إلى أقصى حد ممكن من خلال ضمان توفر البيانات بنسبة من 8 إلى 9 تسعات، والتكرار عبر مواقع متعددة، وقدرات الحماية المتقدمة للبيانات ومرونة البيانات.
تسريع استجابة التطبيقات بنسبة تصل إلى 73% من خلال زيادة عمليات الإدخال/الإخراج في الثانية (IOPs) لمعالجة المعاملات ذات الحجم الكبير باستخدام تقنية PCIe Gen 4 في وحدات التخزين الفلاشية، مع تقليل وقت تنفيذ المعاملات باستخدام ZHyperlink بنسبة تصل إلى 2.5 مرّة.
أحدث تكامل من أبحاث IBM لتحسين قدرات بيئة Z وخوادم Power لديك مع تقنية IBM FlashCore Module التي توفر أداءً بسرعة ناقل البيانات، وضغط البيانات المدمج، وتشفير البيانات، مع القدرة المضافة على تخزين ضعف كمية البيانات في المساحة المادية نفسها.
إدارة سلسة لأعباء العمل المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المتكامل مع أدوات التحليل لتقديم رؤى وقدرات تنبؤية، باستخدام حل تخزين موثوق به وعالي الأداء لتلبية احتياجات أعباء العمل المكثفة الجديدة، بما في ذلك مشاريع الذكاء الاصطناعي.
مع موثوقية محسّنة وتوافر أعلى يصل إلى 99.99999999%
تقليل زمن الانتقال بنسبة تصل إلى 20% مع NVMe وPCIe من الجيل 4 وZHyperlink
مرونة تشفير إلكتروني بنسبة 100%. ZCyberVault والنسخة المحمية
سعة تصل إلى الضعف في المساحة المادية نفسها
توسيع مساحة التخزين لديك بسهولة لتلبية احتياجات الأعمال المتزايدة دون المساس بالسرعة أو الكفاءة
تحقيق فترة تعطل تقترب من الصفر مع بنية تحتية قوية ومقاومة للأعطال مصممة للعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع
حماية البيانات الحساسة بميزات أمان متقدمة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الامتثال الصارمة
تحسين تطبيقاتك الحساسة بحلول تخزين يمكنها معالجة أحجام المعاملات الكبيرة وأعباء العمل المعقدة بسلاسة
خفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال استخدام حلول تخزين تدوم طويلاً وتحتاج إلى صيانة منخفضة، ومصممة لتحقيق الكفاءة
نسبة إتاحة تزيد عن 99.999999 ("ثماني تسعات") مع دعم HyperSwap لكلٍ من IBM AIX وIBM i.
التزويد المرن والاستعادة الفعالة للمساحة المحذوفة لجعلها متاحة لإعادة الاستخدام في IBM i.
دعم التنسيق الأصلي بحجم كتلة يبلغ 520 بايت لنظام IBM i للحصول على أداء فائق وللاستفادة المثلى من سعة التخزين.
كما يمكنك الاستفادة من مركز البيانات الأكثر ذكاءً والذي يؤدي إلى تحسين الأداء والموثوقية والكفاءة وخفض التكاليف.
تُعدّ IBM شركة رائدة في مجال التخزين الأساسي وفقًا لتقرير Magic Quadrant الصادر عن شركة Gartner
بفضل المجموعة الكبيرة التي تقدِّمها شركة IBM من مصفوفات التخزين للمؤسسات الخارجية في سوق التخزين الأساسي، بما في ذلك IBM Storage DS8000، تمّ تصنيفها كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2023 عن التخزين الأساسي الصادر عن شركة Gartner.