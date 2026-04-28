إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وتأمينها وإدارتها بسرعة أكبر من خلال تحكم موحّد عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات
تدعم واجهات برمجة التطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لكن مهام سير العمل اليدوية، وانتشار واجهات برمجة التطبيقات غير المنظّم، والأدوات المتفرقة تُبطئ عمل الفِرق. وتوحّد IBM دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات بالكامل من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إدارتها، مع توفير حوكمة من فئة المؤسسات تتيح إتاحة واجهات برمجة التطبيقات لوكلاء الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المطورون من تقديم الحلول بسرعة أكبر دون المساس بالتحكم.
تؤدي عوائق الأمان والامتثال إلى إبطاء تسليم واجهات برمجة التطبيقات. يحتاج المطورون إلى اعتماد السياسات كتعليمات برمجية وضوابط حماية مؤتمتة للحفاظ على سرعة الفِرق وامتثالها.
قد تؤدي بيئات التشغيل المتنوعة إلى تصميمات غير متسقة لواجهات برمجة التطبيقات. بفضل المعايير الموحّدة والبوابات المؤتمتة، يمكن للفِرق إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإعدادها بسرعة أكبر.
مع نمو المؤسسات، تتزايد واجهات برمجة التطبيقات بوتيرة أسرع. أدِر دورة حياة واجهات برمجة التطبيقات بالكامل، من التصميم إلى الإيقاف، على نطاق واسع من خلال رؤية متكاملة وأتمتة.
احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء واجهات برمجة التطبيقات واستخدامها من خلال أدوات مراقبة موحّدة للحد من فترات التعطّل والأخطاء.
تساعد منتجاتنا الشركات على تصميم واجهات برمجة التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها بأمان لتسريع الابتكار، وتحسين الاتصال، ودفع التحول الرقمي.
توفر تطبيقات السحابة الأصلية على تسريع الوصول إلى السوق، وتعزيز قابلية التوسع، وتبسيط الإدارة، وخفض التكاليف من خلال النقل بالحاويات، والخدمات المُصغَّرة، والأتمتة، وممارسات DevOps. تركز خدمات تطوير التطبيقات من IBM Consulting® على الإنشاء والتنفيذ المشتركين، مدعومة ببنى مرجعية وأدوات ومسرّعات ونماذج تسليم افتراضية وحلول قطاعية تدعم البيئات متعددة السحابات.