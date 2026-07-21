تمكّن من تبسيط المهام المتكررة وتقليل العبء المعرفي، ما يتيح للمطورين التركيز على الأعمال الهندسية ذات القيمة الأعلى. يمكنهم استخدام روبوتات المحادثة أو أوامر أخرى لتوليد التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى اختبارات وحدات للتحقق من الجودة، وتحويل العليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا، وإنشاء ملفات التوثيق، وفهم التعليمات البرمجية، وغير ذلك. وبناءً على حالات الاستخدام الخاصة بك، يمكنك اختيار أداة أو أكثر من الأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.