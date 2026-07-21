الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات

بناء التطبيقات وإطلاقها وتوسيع نطاقها باستخدام أدوات تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الدليل: الانتقال من البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تسليم البرمجيات
الذكاء الاصطناعي الوكيل لـ Cognos Analytics

تحديث دورة حياة تطوير البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي

تطوير التطبيقات وتحديثها وحوكمتها بثقة

يتجاوز الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات مرحلة توليد التعليمات البرمجية، ليُحدث تحولًا في كيفية تسليم البرمجيات. تُتيح حلولنا مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل دورة الحياة، ما يؤدي إلى تحسين فهم الأنظمة وتنسيق عمليات التسليم ودمج الحوكمة ودعم التطور المستمر والمرن للبرمجيات على نطاق واسع.

 

إنفوجرافيك: تطوير البرمجيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي
ذكاء اصطناعي يعمل عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)

تطبيق الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز مهام البرمجة المنفصلة - توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل التخطيط وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية والاختبار والمسارات، بحيث تنتقل التغييرات بصورة موثوق بها عبر مختلف الأنظمة.
التحديث دون انحدار 

تسريع عمليات التسليم مع الحفاظ على سلامة الأنظمة، للحد من الديون التقنية، وإجراء إعادة هيكلة آمنة للتعليمات البرمجية، والحفاظ على الاتساق عبر قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة.
التحكم في التكاليف بالاعتماد على مؤشرات واضحة

تزويد دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بقدرات التحليلات لتتبُّع الاستخدام، وتحسين استغلال الموارد، ومواءمة اعتماد الذكاء الاصطناعي مع نتائج هندسية قابلة للقياس.
الأمان والحوكمة المدمجان 

دمج تطبيق السياسات وممارسات البرمجة الآمنة في المراحل المبكرة لاكتشاف المشكلات بسرعة، وتقليل إعادة العمل، وتوحيد أساليب التطوير دون إبطاء الفِرق.

المنتجات ذات الصلة

تمكّن من تبسيط المهام المتكررة وتقليل العبء المعرفي، ما يتيح للمطورين التركيز على الأعمال الهندسية ذات القيمة الأعلى. يمكنهم استخدام روبوتات المحادثة أو أوامر أخرى لتوليد التعليمات البرمجية، بالإضافة إلى اختبارات وحدات للتحقق من الجودة، وتحويل العليمات البرمجية، وإكمالها تلقائيًا، وإنشاء ملفات التوثيق، وفهم التعليمات البرمجية، وغير ذلك. وبناءً على حالات الاستخدام الخاصة بك، يمكنك اختيار أداة أو أكثر من الأدوات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
IBM Bob
تسريع تطوير البرمجيات من خلال أتمتة الأعمال المعقدة، بدءًا من إنشاء الميزات الجديدة وحتى تحديث الأنظمة القديمة، مع ضمان تقديم برمجيات آمنة وعالية الجودة.
IBM Instana
الحصول على إمكانات مبسَّطة لقابلية ملاحظة الأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفِرق DevOps والهندسة، مع أتمتة الرؤى لتحسين الأداء والموثوقية والكفاءة.
Terraform
أتمتة عمليات التوفير عبر السحابة ومراكز البيانات وتطبيقات SaaS، مع تمكين سير عمل موحَّد لإدارة البنية التحتية طوال دورة حياتها.

الخدمات ذات الصلة

خدمات تطوير التطبيقات

تحديث التطبيقات من خلال تطوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تسريع التسليم وتقليل التكاليف وبناء أنظمة سحابية أصلية مرنة تدعم سرعة الاستجابة.

 استكشف خدمات تطوير التطبيقات
مطور تكنولوجيا معلومات حديث يستخدم جهاز كمبيوتر في المكتب أثناء العمل على ألعاب الواقع الافتراضي والبرمجيات.
خدمات تكامل الذكاء الاصطناعي

دمج وتنسيق عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مختلف المنصات مع حوكمة مدمجة؛ لتحويل الأدوات المتفرقة إلى حلول مؤسسية آمنة وقابلة للتوسع.

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رجل وسيدة أعمال مشغولان يبتسمان ويتبادلان الحديث أثناء العمل. فريق من المديرين التنفيذيين مكوَّن من شخصين يعملان ويتحدثان باستخدام الكمبيوتر المحمول في مكتب الشركة.
استشارات حوكمة الذكاء الاصطناعي

تمكين استخدام الذكاء الاصطناعي الموثوق به على نطاق واسع من خلال حوكمة متكاملة، مع دمج ضوابط آلية عبر النماذج لتقليل المخاطر وتسريع الابتكار المتوافق مع متطلبات الامتثال.

 استكشف استشارات حوكمة الذكاء الاصطناعي
امرأة شابة وسيدة أكبر سنًا تستخدمان أجهزتهما أثناء مشاركة مكتب واحد مع الحفاظ على التباعد.

الموارد

توجُّهات التكنولوجيا لعام 2026: منصات التطوير الأصلية للذكاء الاصطناعي
اقرأ التقرير لاكتشاف رؤى عملية قابلة للتنفيذ تساعدك على تحويل إنتاجية المطورين إلى محفز لنمو المؤسسة.
ما الذي يعنيه شريك تطوير الذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) لديك؟
شاهِد كيف يمكن للتطوير الأصلي للذكاء الاصطناعي تمكين الفِرق عبر مختلف مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات.
تحليل RedMonk لكيفية استخدام فِرق الهندسة الرائدة للذكاء الاصطناعي الوكيل
الحصول على إرشادات عملية لتطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومعرفة كيفية مساعدة IBM Bob للفِرق على العمل عبر البيئات القديمة والحديثة.
يعزز IBM Bob مكانة IBM في تطوير دورة حياة البرمجيات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي الوكيل.
تعرَّف على كيفية تميُّز IBM Bob عن أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل الأخرى في السوق، واطَّلِع على أهم الاعتبارات المتعلقة بتبنّيه.
اتخِذ الخطوة التالية

تحويل عملية تطوير البرمجيات لديك من الأساس من خلال التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي.  احجز موعدًا مع أحد الخبراء لمناقشة الإمكانات المتاحة.

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