IBM z/OS Provisioning Toolkit

توفير الخدمة الذاتية لبيئات تطوير z/OS

IBM z/OS Provisioning Toolkit
توفير بيئات التطوير باستخدام IBM z/OS Provisioning Toolkit

لمحة عامة

إن IBM z/OS Provisioning Toolkit هو أداة خدمات بسيطة لسطر الأوامر للتزويد السريع لبيئات تطوير z/OS. يمكن لمطوّري التطبيقات إتاحة تطبيقات z/OS وإلغاء إتاحتها في دقائق - دون الحاجة إلى أي مهارات إدارية خاصة بنظام z/OS - مما يقلل من الوقت اللازم للتسليم. يمكن لمبرمجي النظام إدارة عملية التزويد بسهولة عبر التهيئة المسبقة للبيئات، والتحكم في وصول المطورين من خلال أمان z/OS، وتعيين حدود التزويد المناسبة. مجموعة الأدوات مدعومة بالكامل ومتاحة لجميع عملاء IBM z/OS V2 دون أي رسوم إضافية.

أن تصبح أكثر كفاءة

تمكين المطورين من توفير البيئات حسب الحاجة باستخدام الأتمتة - مما يقلل من عبء إدارة أنظمة التطوير والاختبار والاعتماد على موظفي العمليات.
التزويد مع الحفاظ على التحكم

توفير بيئات مهيّأة مسبقًا باستخدام مهام سير العمل، والتحكم في الوصول عبر أمان z/OS، والحد من عدد البيئات المُزوَّدة.
التبسيط بلغة مشتركة

تمكين فرق التطوير والعمليات من العمل وفق لغة مشتركة باستخدام مصطلحات قياسية مثل “صورة” و”حاوية”—سواء لبيئة ®CICS أو MQ أو z/OS Connect أو بيئات أخرى.

العناصر

تحتوي z/OS Provisioning Toolkit على ثلاثة عناصر رئيسية:

يوفّر z/OS PT أوامر لمطور التطبيقات لإنشاء صورة تطبيق، وتشغيلها، وتوفير بيئة البرمجيات الوسيطة الأساسية، ثم إلغاء توفيرها لاحقًا. تشمل الأوامر المتاحة ما يلي:

  • zospt build: إنشاء صورة التطبيق.
  • تشغيل zospt: تشغيل صورة التطبيق وتوفير البرامج الوسيطة المرتبطة بنظام z/OS وتشغيلها تلقائياً.
  • zospt ps: عرض البيئات التي تم توفيرها.
  • zospt rm: إلغاء توفير بيئة.

تحدّد ملفات zosptfile النصية البيئات التي يمكن توفيرها. توفر z/OS Provisioning Toolkit عينة من الملفات والصور لتسريع إعداد أساس البيئات شائعة الاستخدام مثل CICS® أو IBM z/OS Connect Enterprise Edition.

تستخدم مجموعة الأدوات ميزتين في z/OS لفرض التحكم في البيئات المُزوَّدة. يمكنك تحديد مهام سير العمل في مرفق إدارة نظام التشغيل z/OS من IBM (z/OSMF) الذي يمكنه توفير بيئات وقت التشغيل. يمكنك إدارة هذه المهام والتحكم بها باستخدام IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS. يمكن تخصيص مهام سير العمل وفقًا لمعايير التسمية المحلية وإجراءات التشغيل. تعمل مجموعة أدوات z/OS Provisioning Toolkit على إدارة هذه المهام.

الميزات

أجهزة مكعّبة مستقلة في مساحة عمل ديناميكية متساوية القياس
"صور" تتوافق مع بيئات الإنتاج

تصميم بيئات تضم جميع الموارد التي يحتاجها المطوّر لاختبار تطبيقاته بفعالية. أنشئ ما تحتاج إليه من "صور" وشاركها بسهولة عبر فرق العمل لديك. يمكن أن تحتوي هذه الصور على التعليمات البرمجية والتهيئة ومتغيرات البيئة.

إدارة سهلة "للحاويات" المُزوَّدة

يمكن للمطورين إيقاف حاوياتهم وإعادة تشغيلها أو حذفها بالكامل باستخدام أوامر بسيطة. يمكن إعادة إنشاء الحاويات بسهولة من الصورة نفسها. يحدّ فريق العمليات من عدد الحاويات قيد التشغيل. يمكن لمبرمجي النظام إدارة جميع الحاويات على مستوى المؤسسة، بغض النظر عمّن أنشأها.

التزويد والإلغاء السريع للتزويد

شغّل صورةً باستخدام أمر واحد لإنشاء "حاوية"—وهي مثيل مُزوَّد من الصورة—توفّر بيئة وقت تشغيل مهيّأة مسبقًا للمطوّر خلال دقائق. يمكن للمطورين إيقاف البيئة وتشغيلها، ثم حذفها عند عدم الحاجة إليها.

عناصر تحكم في الوصول مستندة إلى القوالب

يمكن منح الوصول لمستخدمين محددين أو مجموعات محددة باستخدام قالب. يُستخدم القالب لتعيين حدود واضحة للحدّ الأقصى من البيئات التي يمكن تزويدها، وكذلك الحدّ الأقصى لكل مستخدم—مما يمكّن مبرمج النظام من التحكم في الموارد التي تستهلكها بيئات التطوير.
 نظرة عامة على الصور
رسم توضيحي لمكعّب يمثّل حاوية.
 إدارة الحاويات
رجل يجلس ويتحدث إلى امرأة بجانبه.
 أتمتة التزويد
تمثيل لدوائر إلكترونية مع قفل رقمي فوقها.
التفاصيل الفنية

متطلبات البرنامج

من المتطلبات الأساسية لمجموعة الأدوات IBM z/OS Provisioning Toolkit وجود بيئة IBM Runtime Environment, Java® Technology Edition.

  • نظام التشغيل: z/OS 2.1 الإصدار 2.1 مع z/OSMF V2.1 أو z/OS الإصدار 2.2
  • الأنظمة الفرعية المدعومة: CICS، ومدير قائمة انتظار MQ، z/OS Connect EE وLiberty
  • مطلوب خادم z/OSMF مُكوَّن مسبقًا.

متطلبات الأجهزة

الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة هو أنظمة ®IBM Z Systems Z10 أو معالجات z/Architecture اللاحقة بمعمارية 64 بت.

للاطلاع على متطلبات النظام لاستخدام مجموعة الأدوات، راجع تقرير توافق برمجيات z/OS Provisioning Toolkit.

الموارد

منتجات ذات صلة

IBM CICS Transaction Server for z/OS

تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات جديدة مع دعم أحمال التشغيل عالية المعاملات في بيئة آمنة وقابلة للتوسع وفعالة من حيث التكلفة.

 z/OS Connect Enterprise Edition

يوفر طريقة واحدة ومشتركة لإطلاق الأصول المميِّزة لسوقك على IBM باستخدام واجهات برمجة تطبيقات RESTful.

 IBM MQ

يسمح بنقل كميات هائلة من البيانات في شكل رسائل بين التطبيقات والأنظمة والخدمات في أي وقت.

 IBM z/OS Management Facility

ميزة في z/OS تتيح الاتصال بجوانب مختلفة من نظام IBM z/OS وإدارتها عبر واجهة متصفح ويب.
