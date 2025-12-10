منصة شاملة لصيانة وأتمتة الشبكات والأنظمة المعقدة متعددة الموردين ومتعددة المنصات من نقطة تحكم واحدة
يوفر ™IBM Z NetView وظائف تساعد في الحفاظ على أعلى درجة من التوافر لشبكات IBM Z. ويُعد مكوّنًا أساسيًا في IBM Z® Service Management Suite وIBM Z Service Automation Suite. يحتوي على مجموعة واسعة من الأدوات التي تساعد في إدارة وصيانة الشبكات والأنظمة المعقدة ومتعددة البائعين ومتعددة المنصات من نقطة تحكم واحدة.
تشمل القدرات والوظائف المتقدمة الشبكات والأتمتة، وتعزيز التكامل والوقت المناسب للقيمة وسهولة الاستخدام. تعالج أتمتة الأنظمة والشبكات الدافع لزيادة استمرار توفر تكنولوجيا المعلومات. مع زيادة متطلبات توسيع الشبكة، مثل إضافة الأجهزة المحمولة، تزداد الحاجة إلى حل متكامل لإدارة الشبكة.
دعم الشبكات غير المتجانسة، بما في ذلك بنية شبكة الأنظمة (SNA) و TCP/IP، ومتطلبات الشبكة والنظام المتغيرة على أنظمة IBM Z.
استفد من التشخيص المحسّن للمشاكل وإدارتها مع قدرات تتبع الحزم الجديدة وتحليلها.
يمكنك الحصول على مرونة مؤسسية مُحسَّنة للاستمرار في التوفُّر جنبًا إلى جنب مع دعم GDPS النشط/النشط.
استخدم وظيفة Canzlog الجديدة لحل المشكلات بشكل أسرع من خلال تصفح سجلات الشبكة والنظام وتحسين الأتمتة مع القدرات الجديدة للتسجيل الموحد.
زيادة كفاءة وفعالية العمليات مع تحسين ميزات تحديد المشكلات وإدارتها.
يمكنك إدارة شبكتك بالكامل بسهولة من خلال وحدة تحكم واحدة.
تحسين توفر النظام بشكل عام من خلال التوفر العالي والأتمتة.
تعمل العديد من المنتجات مع IBM Z NetView وتكملها لتوفير مجموعة شاملة من وظائف إدارة المؤسسات.
تقليل المهام الإدارية والتشغيلية؛ جهود التخصيص والبرمجة؛ وقت وتكاليف تنفيذ الأتمتة المرتبطة بأتمتة ®Parallel Sysplex والأتمتة القائمة على السياسات.
نقطة تحكم واحدة لوظائف إدارة الأنظمة للعديد من عناصر النظام التي تغطي موارد المؤسسات من الأجهزة والبرامج في مجمع أنظمة IBM.
نقطة تحكم واحدة لمجموعة واسعة من وظائف إدارة الأنظمة وتوفر الرؤية والتحكم والأتمتة لمجموعة واسعة من عناصر النظام التي تغطي الموارد من البرمجيات والأجهزة للمؤسسات في مجمّع الأنظمة.
