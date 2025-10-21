يعمل ®IBM Z Decision Support (المعروف سابقًا باسم IBM Tivoli Decision Support for z/OS) على جمع بيانات SMF ومصادر البيانات المنظمة الأخرى على IBM Z ومنصات أخرى، لتسهيل الوصول إلى معلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات التاريخية على مستوى المؤسسة، ما يساعد على إعداد تقارير الأداء وإدارة مستويات الخدمة والمحاسبة على الاستخدام.

من خلال تحويل بيانات النظام غير المنسقة إلى رؤى تحليلية قابلة للتنفيذ باستخدام الجمع المؤتمت في الوقت الفعلي والتنسيق المستمر لبيانات SMF، يوفر IBM Z Decision Support عرضًا متكاملًا لبيانات التشغيل لديك، ما يمكِّنك من زيادة كفاءة تكنولوجيا المعلومات وتقليل التكاليف.