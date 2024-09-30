تعمل المحوّلات البرمجية من IBM على تقليل التكلفة من خلال توفير تقنية تحسين تستخدم أنظمة ®IBM Z و®IBM Power لتعزيز أداء التطبيقات.
تعمل المحوّلات البرمجية لنظام Z على تسريع عملية التحول الرقمي عن طريق تحسين إنتاجية المطورين من خلال ميزات اللغة الجديدة وأُطر العمل، مما يتيح لك دمج تطبيقات Z بسرعة في الحلول القائمة على الويب والسحابة والأجهزة المحمولة.
وتعمل المحولات البرمجية لنظام Power على تحديث وتحسين تطبيقاتك من خلال تقنيات تحويل برمجي متقدمة على منصات AIX و Enterprise Linux.
تعرّف على عائلات المحوّلات البرمجية والمنتجات التابعة لها:
تساعدك محوّلات COBOL البرمجية على استخدام التطبيقات الموجودة لديك على المنصتين ®z/OS وAIX.
محوّلات برمجية متقدمة وعالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.
محوّلات برمجية عالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج C و++C المعقدة.
محوّلات برمجية متقدمة لدمج تطبيقات PL/I مع تقنيات الويب الحديثة.
محوّل برمجي يدعم تطبيقات z/OS المكتوبة بلغة Python. يمكنك استخدامه لتحديث تطبيقاتك الحساسة من خلال تطوير واجهات برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية والمغلفات لتوسيع نطاق تطبيقات الأعمال الحساسة من أجل تسليم أسرع.
محوّل برمجي Go متوافق مع المعايير القياسية المعتمدة في المجال يوفر إطار عمل قوي لبناء تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على منصة z/OS.
مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) بدون رسوم لربط تطبيقات Node.js بموارد z/OS. وتوفر حلاً مستقلاً لوقت تشغيل ®JavaScript وحل JavaScript من جهة الخادم لبناء وحدات Node.js أصلية ووحدات JavaScript لمنصة IBM Z.
منصة لبناء تطبيقات حديثة على مستوى المؤسسات تتمتع بمعدلات قوة وقابلية توسع وموثوقية عالية. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات مجمّعة ومتعلقة بالمعاملات والخدمات المصغرة وغير ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وأُطر العمل الخاص بلغة Java.