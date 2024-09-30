المحوّلات البرمجية من IBM
بناء أداء نظام محسّن في التطبيقات التي تستخدم بُنى IBM بشكل كامل
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رسم توضيحي تجريدي لأشكال هندسية

تعمل المحوّلات البرمجية من IBM على تقليل التكلفة من خلال توفير تقنية تحسين تستخدم أنظمة ®IBM Z و®IBM Power لتعزيز أداء التطبيقات.

تعمل المحوّلات البرمجية لنظام Z على تسريع عملية التحول الرقمي عن طريق تحسين إنتاجية المطورين من خلال ميزات اللغة الجديدة وأُطر العمل، مما يتيح لك دمج تطبيقات Z بسرعة في الحلول القائمة على الويب والسحابة والأجهزة المحمولة.

وتعمل المحولات البرمجية لنظام Power على تحديث وتحسين تطبيقاتك من خلال تقنيات تحويل برمجي متقدمة على منصات AIX و Enterprise Linux.

تعرّف على عائلات المحوّلات البرمجية والمنتجات التابعة لها:

  • COBOL Compiler Family
  • Fortran Compiler Family
  • C and C++ Compiler Family
  • PL/I Compiler Family
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COBOL Compiler Family

تساعدك محوّلات COBOL البرمجية على استخدام التطبيقات الموجودة لديك على المنصتين ®z/OS وAIX.

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Fortran Compiler Family

محوّلات برمجية متقدمة وعالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.

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C and C++ Compiler Family

محوّلات برمجية عالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج C و++C المعقدة.

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PL/I Compiler Family

محوّلات برمجية متقدمة لدمج تطبيقات PL/I مع تقنيات الويب الحديثة.

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اللغات المعاصرة IBM Open Enterprise SDK for Python

محوّل برمجي يدعم تطبيقات z/OS المكتوبة بلغة Python. يمكنك استخدامه لتحديث تطبيقاتك الحساسة من خلال تطوير واجهات برمجة التطبيقات والمكونات الإضافية والمغلفات لتوسيع نطاق تطبيقات الأعمال الحساسة من أجل تسليم أسرع.

 IBM Open Enterprise SDK for Go

محوّل برمجي Go متوافق مع المعايير القياسية المعتمدة في المجال يوفر إطار عمل قوي لبناء تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على منصة z/OS.

IBM Open Enterprise SDK for Node.js

مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) بدون رسوم لربط تطبيقات Node.js بموارد z/OS. وتوفر حلاً مستقلاً لوقت تشغيل ®JavaScript وحل JavaScript من جهة الخادم لبناء وحدات Node.js أصلية ووحدات JavaScript لمنصة IBM Z.

 IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

منصة لبناء تطبيقات حديثة على مستوى المؤسسات تتمتع بمعدلات قوة وقابلية توسع وموثوقية عالية. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات مجمّعة ومتعلقة بالمعاملات والخدمات المصغرة وغير ذلك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وأُطر العمل الخاص بلغة Java.
الخطوات التالية

حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع ممثل IBM Z أو Power أو LinuxONE.
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