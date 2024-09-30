المحوّلات البرمجية من IBM

تعمل المحوّلات البرمجية لنظام Z على تسريع عملية التحول الرقمي عن طريق تحسين إنتاجية المطورين من خلال ميزات اللغة الجديدة وأُطر العمل، مما يتيح لك دمج تطبيقات Z بسرعة في الحلول القائمة على الويب والسحابة والأجهزة المحمولة.

وتعمل المحولات البرمجية لنظام Power على تحديث وتحسين تطبيقاتك من خلال تقنيات تحويل برمجي متقدمة على منصات AIX و Enterprise Linux.



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