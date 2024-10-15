مجموعة أدوات وقت التشغيل وتطوير Java عالية الأداء تدعم مواصفات الإصدار القياسي من Java
®IBM® Semeru Runtime Certified Edition for z/OS (المعروف سابقًا باسم IBM 64-bit SDK for z/OS, Java Technology Edition) هو لغة برمجة توفر أدوات تطوير وبيئة وقت تشغيل للتطبيقات تتوافق مع مواصفات منصة ™Java، الإصدار القياسي (Java SE). ويتضمن المنتج تقنية Java مفتوحة المصدر من مشروع OpenJDK.
يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة قوية للغاية وقابلة للتوسع وموثوقة. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات مجمعة وللمعاملات وخدمات مصغرة والمزيد باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وأطر العمل بلغة Java.
وهو مبني باستخدام المشاريع التالية:
ملخص الإصدار الأخير
ملخص الإصدارات السابقة
اختبر تطبيقات Java وانشرها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الإصدار القياسي من Java.
شغّل أعمال Java المؤهلة باستخدام معالجات المعلومات المتكاملة من IBM Z (zIIPs).
استفد من مكتبات الفئات من OpenJDK و Eclipse OpenJ9 Java VM.
مكّن تطبيقات Java للاستفادة من أحدث مجموعات تعليمات IBM Z.
انشر مراقبة وتشخيصات محسّنة لتطبيقاتك.
استفد من تحسينات الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة (RAS).
تعرف على ترقية Java وإمكانية التشغيل البيني على z/OS.
تفضل بزيارة البوابة الشاملة لتخطيط رحلة الترحيل في مؤسستك إلى أحدث إصدارات IBM Semeru.
تعرّف على تفاصيل تحقيق التشغيل البيني بين IBM COBOL و IBM Semeru على z/OS.
قلل أزمنة الإيقاف المؤقت لجمع المهملات للتطبيقات الحساسة لوقت الاستجابة والتطبيقات التي تستحوذ على مساحة تخزين كبيرة، باستخدام مرفق خدمات التخزين المحمي المُقدم على ®IBM z14.
استخدم المشغلات العشرية المشفرة الثنائية الفعالة التي تستفيد من أحدث تعليمات ®IBM z/Architecture العشرية والعشرية المعبأة في ناقلات.
تكيف تلقائيًا مع موارد النظام المتغيرة وسعته من خلال التحجيم التلقائي لجمع المهملات ومسارات التجميع في الوقت المناسب.
نفِّذ التشغيل البيني مع المكتبات الأصلية 31 بت عبر واجهة Java الأصلية مع تطبيق Java 64 بت الخاص بك.
استفد من إضافات z/OS JAAS وتشفير الأجهزة وتطبيقات مخزن المفاتيح (بما في ذلك مخازن مفاتيح RACF) مع إضافة تشفير Java (JCE).
منتج Java متوافق تمامًا يتضمن منافذ منصة IBM z/OS لمكتبات OpenJDK فئة Java و Eclipse OpenJ9 JVM.
شغّل تطبيق Java كمهام مجمعة أو مهام قيد التشغيل. ويمكنك الوصول إلى بيانات z/OS التقليدية وخدمات نظام z/OS الرئيسية مثل البحث في الكتالوج وتدفقات السجلات والمزيد.
مضمن كجزء من z/OS ومتاح من دون رسوم ترخيص. استخدم حزمة تطوير البرمجيات من دون رسوم لـ z/OS الآن وابدأ العمل بسرعة.
مدونة مركزية لكل احتياجاتك من قابلية التشغيل البيني لـ Java.
اكتب تطبيقات Java للوصول إلى قواعد بيانات IMS ومعالجة معاملات IMS.
اكتب تطبيقات Java التي تستخدم خدمات CICS مع التحكم في CICS، تمامًا كما تفعل مع أي بيئة أخرى.
تنسيق أرشيف PAX القابل للتثبيت الذاتي. استخدم IBMid الموجود لديك للوصول أو أنشئ واحدًا عند التسجيل.
يمكن للتنسيق القابل للتثبيت SMP/E (CBPDO و ServerPac) إدارة التحديثات بسهولة. موصى به لعمليات نشر الإنتاج. ومتوفر من خلال Shopz من خلال البحث عن معرف المنتج 5655-UA1.
يمكن أن يساعدك تنسيق IBM Installation Manager (IM) القابل للتثبيت على إدارة تحديثات المنتج، وهو متوفر من خلال IBM Fix Central أو IM Repository. اتبع التعليمات لتنزيل الملف المضغوط من IBM Fix Central.
مرونة في التركيب والتحديث والصيانة
التثبيت المحلي والذاتي، متوافق مع UNIX
مُدار باستخدام أداة تتبع SMP/E
مُدار عبر IBM IM مع مستودعات محلية/عن بُعد
من دون رسوم ترخيص
شغّل تطبيقاتك الخاصة
وظائف كاملة
دعم IBM عالمي المستوى
مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48
مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48
مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48
يتطلب الإصدار الأخير z/OS 2.5 (5650-ZOS) أو أحدث. قد تتطلب وظائف محددة منتجات إضافية غير مضمنة في z/OS الأساسي أو ميزاته الاختيارية.
يعمل الإصدار الأخير على خوادم IBM Z هذه:
™IBM z16
™IBM z15 (T01 وT02)
®IBM z14 (M01 و M02 و M03 و M04 و M05 و ZR1)
®IBM z13 و®IBM z13s
قد تكون التحديثات مطلوبة للتطبيقات الحالية التي تشغل حزمة تطوير برمجيات IBM لـ z/OS، نسخة تقنية Java، الإصدار V8 أو الإصدارات الأقدم ذات الإصدار 31 و 64 بت. ستتوفر إصدارات 64 بت فقط مع الإصدار 11.
إن حزم تطور برمجيات IBM لـ Java هي منتجات مجانية تُطلب مع ®IBM z/OS. للحصول على أحدث المستويات وحزم الإصلاح، تفضل بزيارة صفحة تنزيل إصدار Pax (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أو انتقل إلى Shopz للحصول على إصدارات SMP/E.
نعم، حزم تطوير برمجيات IBM لمنتجات Java من دون رسوم للترخيص.
رمز Java و Java Virtual Machine مؤهلان للتشغيل على معالجات المعلومات المتكاملة IBM z (zIIP). مكتبات المستخدم الأصلية التي تُستدعى من خلال واجهة Java الأصلية (JNI) غير مؤهلة.
حزم تطوير برمجيات IBM لـ Java مؤهلة للحصول على الدعم عبر معرف برنامج الاشتراك والدعم لحزم تطوير برمجيات IBM لـ z/OS. يمكن للعملاء استخدام معرف برنامج الاشتراك والدعم (S&S) لفتح حالات الدعم. ولاحظ أن حالات الدعم لتطبيقات Java ضمن نظام تشغيل IBM z/OS ومنتجات البرامج الوسيطة يجب فتحها مباشرةً مقابل تلك المنتجات.
تعد Java لغة بالغة الأهمية لـ IBM z/OS. اطلع على هذه الدروس التعليمية لـ Java لفهم Java على z/OS بشكل أفضل.
يحتوي دليل المستخدم هذا على ميزات جديدة وتحسينات في إمكانية الخدمة وإصلاحات من OpenJDK و OpenJ9 و IBM.
تصفح مجموعة متنوعة من الموارد للعثور على تلميحات ونصائح للعمل مع Java على z/OS.
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يعد التشفير القائم على الأجهزة طريقة قوية لحماية أعمالك. اقرأ المزيد لمعرفة ما المقصود بـ IBMJCECCA وما يقدمه وكيفية الاستفادة منه.
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يستخدم هذا المحول البرمجي ®IBM z/Architecture لزيادة استخدام الأجهزة وتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية وتحسين أداء التطبيقات المهمة.
يجلب هذا المحول البرمجي المتوافق مع معايير الصناعة لغة البرمجة Go الشهيرة إلى منصة z/OS.
يستخدم هذا المحول البرمجي Python المتوافق مع معايير الصناعة لـ z/OS أحدث قدرات IBM z/Architecture.
تعرف كيف يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة قوية للغاية وقابلة للتوسع وموثوقة. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.