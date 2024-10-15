تعرف كيف يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة قوية للغاية وقابلة للتوسع وموثوقة. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.