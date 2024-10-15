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IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

مجموعة أدوات وقت التشغيل وتطوير Java عالية الأداء تدعم مواصفات الإصدار القياسي من Java

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  ®IBM® Semeru Runtime Certified Edition for z/OS  (المعروف سابقًا باسم IBM 64-bit SDK for z/OS, Java Technology Edition) هو لغة برمجة توفر أدوات تطوير وبيئة وقت تشغيل للتطبيقات تتوافق مع مواصفات منصة ™Java، الإصدار القياسي (Java SE). ويتضمن المنتج تقنية Java مفتوحة المصدر من مشروع OpenJDK.

يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة قوية للغاية وقابلة للتوسع وموثوقة. يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات مجمعة وللمعاملات وخدمات مصغرة والمزيد باستخدام واجهات برمجة التطبيقات والمكتبات وأطر العمل بلغة Java.

وهو مبني باستخدام المشاريع التالية:

  • OpenJDK: التنفيذ المرجعي المفتوح المصدر لمنصة Java SE الذي أسهمت به شركة Oracle في عام 2007. للاطلاع على الوثائق، انظر منصة Java، وثائق الإصدار القياسي على موقع Oracle.
  • Eclipse OpenJ9: Java virtual machine (VM) التي أسهمت بها شركة IBM من IBM from IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS  في عام 2017.  
ما الجديد؟

ملخص الإصدار الأخير

ملخص الإصدارات السابقة
المزايا حزمة تطوير برمجيات Java على z/OS

اختبر تطبيقات Java وانشرها باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الإصدار القياسي من Java.

 وفورات في التكاليف

شغّل أعمال Java المؤهلة باستخدام معالجات المعلومات المتكاملة من IBM Z (zIIPs).

 أوقات تشغيل Semeru

استفد من مكتبات الفئات من OpenJDK و Eclipse OpenJ9 Java VM.

 الأداء العالي

مكّن تطبيقات Java للاستفادة من أحدث مجموعات تعليمات IBM Z.

 مراقبة التطبيقات

انشر مراقبة وتشخيصات محسّنة لتطبيقاتك.

 تحسينات إضافية

استفد من تحسينات الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة (RAS).
بوابة الترحيل

تعرف على ترقية Java وإمكانية التشغيل البيني على z/OS.  

 حزمة تطوير برمجيات IBM Java وترحيل وقت تشغيل Semeru على z/OS

تفضل بزيارة البوابة الشاملة لتخطيط رحلة الترحيل في مؤسستك إلى أحدث إصدارات IBM Semeru.

 قابلية التشغيل البيني لـ IBM COBOL و Java

تعرّف على تفاصيل تحقيق التشغيل البيني بين IBM COBOL و IBM Semeru على z/OS.
المزايا
جمع المهملات من دون إيقاف مؤقت (GC)

قلل أزمنة الإيقاف المؤقت لجمع المهملات للتطبيقات الحساسة لوقت الاستجابة والتطبيقات التي تستحوذ على مساحة تخزين كبيرة، باستخدام مرفق خدمات التخزين المحمي المُقدم على ®IBM z14.

 استكشف جمع المهملات
مكتبة مسرع الوصول إلى البيانات (DAA)

استخدم المشغلات العشرية المشفرة الثنائية الفعالة التي تستفيد من أحدث تعليمات ®IBM z/Architecture العشرية والعشرية المعبأة في ناقلات.

 استكشف مكتبة مسرع الوصول إلى البيانات
التكيف المؤتمت لآلة Java Virtual Machine (JVM)

تكيف تلقائيًا مع موارد النظام المتغيرة وسعته من خلال التحجيم التلقائي لجمع المهملات ومسارات التجميع في الوقت المناسب.
إمكانية التشغيل البيني الأصلي 31 بت

نفِّذ التشغيل البيني مع المكتبات الأصلية 31 بت عبر واجهة Java الأصلية مع تطبيق Java 64 بت الخاص بك.

 حالات استخدام للتشغيل البيني للمكتبات الأصلية 31 بت
مقدمو الخدمات الأمنية والخدمات والإضافات

استفد من إضافات z/OS JAAS وتشفير الأجهزة وتطبيقات مخزن المفاتيح (بما في ذلك مخازن مفاتيح RACF) مع إضافة تشفير Java (JCE).

 اقرأ دليل الأمان
نشر Java SDK على z/OS

منتج Java متوافق تمامًا يتضمن منافذ منصة IBM z/OS لمكتبات OpenJDK فئة Java و Eclipse OpenJ9 JVM.
مشغل مجموعات ومجموعة أدوات Java لـ z/OS

شغّل تطبيق Java كمهام مجمعة أو مهام قيد التشغيل. ويمكنك الوصول إلى بيانات z/OS التقليدية وخدمات نظام z/OS الرئيسية مثل البحث في الكتالوج وتدفقات السجلات والمزيد.

 مشغل مجموعات ومجموعة أدوات JZOS
من دون رسوم ترخيص

مضمن كجزء من z/OS ومتاح من دون رسوم ترخيص. استخدم حزمة تطوير البرمجيات من دون رسوم لـ z/OS الآن وابدأ العمل بسرعة.
حالات الاستخدام إمكانية التشغيل البيني لـ Java مع اللغات الأخرى

مدونة مركزية لكل احتياجاتك من قابلية التشغيل البيني لـ Java.

 استكشف التواصل بين اللغات الأخرى تطوير تطبيقات Java لنظام IMS

اكتب تطبيقات Java للوصول إلى قواعد بيانات IMS ومعالجة معاملات IMS.

 استكشف البرمجة لـ IMS Java في CICS

اكتب تطبيقات Java التي تستخدم خدمات CICS مع التحكم في CICS، تمامًا كما تفعل مع أي بيئة أخرى.

 البدء باستخدام Java في CICS
قارن الإصدارات
الإصدارات إصدار PAX

تنسيق أرشيف PAX القابل للتثبيت الذاتي. استخدم IBMid الموجود لديك للوصول أو أنشئ واحدًا عند التسجيل.

 نزّله الآن إصدار SMP/E

يمكن للتنسيق القابل للتثبيت SMP/E (CBPDO و ServerPac) إدارة التحديثات بسهولة. موصى به لعمليات نشر الإنتاج. ومتوفر من خلال Shopz من خلال البحث عن معرف المنتج 5655-UA1.

 احصل عليه من Shopz Installation Manager

يمكن أن يساعدك تنسيق IBM Installation Manager (IM) القابل للتثبيت على إدارة تحديثات المنتج، وهو متوفر من خلال IBM Fix Central أو IM Repository. اتبع التعليمات لتنزيل الملف المضغوط من IBM Fix Central.

 تعليمات التثبيت

مرونة في التركيب والتحديث والصيانة

التثبيت المحلي والذاتي، متوافق مع UNIX

مُدار باستخدام أداة تتبع SMP/E

مُدار عبر IBM IM مع مستودعات محلية/عن بُعد

من دون رسوم ترخيص

شغّل تطبيقاتك الخاصة

وظائف كاملة

دعم IBM عالمي المستوى

مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48

مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48

مؤهل من خلال معرف الاشتراك والدعم رقم 5655-I48
التفاصيل الفنية استكشف تعليمات التثبيت  متطلبات البرنامج

يتطلب الإصدار الأخير z/OS 2.5 (5650-ZOS) أو أحدث. قد تتطلب وظائف محددة منتجات إضافية غير مضمنة في z/OS الأساسي أو ميزاته الاختيارية.

  متطلبات الجهاز

يعمل الإصدار الأخير على خوادم IBM Z هذه:
™IBM z16
™IBM z15 (T01 وT02)
®IBM z14 (M01 و M02 و M03 و M04 و M05 و ZR1)
®IBM z13 و®IBM z13s

  المواصفات الفنية 

قد تكون التحديثات مطلوبة للتطبيقات الحالية التي تشغل حزمة تطوير برمجيات IBM لـ z/OS، نسخة تقنية Java، الإصدار V8 أو الإصدارات الأقدم ذات الإصدار 31 و 64 بت. ستتوفر إصدارات 64 بت فقط مع الإصدار 11.

الأسئلة الشائعة حول التسعير

إن حزم تطور برمجيات IBM لـ Java هي منتجات مجانية تُطلب مع  ®IBM z/OS. للحصول على أحدث المستويات وحزم الإصلاح، تفضل بزيارة صفحة تنزيل إصدار Pax (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، أو انتقل إلى Shopz للحصول على إصدارات SMP/E.

نعم، حزم تطوير برمجيات IBM لمنتجات Java من دون رسوم للترخيص.

رمز Java و Java Virtual Machine مؤهلان للتشغيل على معالجات المعلومات المتكاملة IBM z (zIIP). مكتبات المستخدم الأصلية التي تُستدعى من خلال واجهة Java الأصلية (JNI) غير مؤهلة.

حزم تطوير برمجيات IBM لـ Java مؤهلة للحصول على الدعم عبر معرف برنامج الاشتراك والدعم لحزم تطوير برمجيات IBM لـ z/OS. يمكن للعملاء استخدام معرف برنامج الاشتراك والدعم (S&S) لفتح حالات الدعم. ولاحظ أن حالات الدعم لتطبيقات Java ضمن نظام تشغيل IBM z/OS ومنتجات البرامج الوسيطة يجب فتحها مباشرةً مقابل تلك المنتجات.

تواريخ دورة حياة حزمة تطوير برمجيات Java
الموارد مكتبة دروس Java التعليمية

تعد Java لغة بالغة الأهمية لـ IBM z/OS. اطلع على هذه الدروس التعليمية لـ Java لفهم Java على z/OS بشكل أفضل.

 دليل مستخدم حزمة تطوير المنتجات

يحتوي دليل المستخدم هذا على ميزات جديدة وتحسينات في إمكانية الخدمة وإصلاحات من OpenJDK و OpenJ9 و IBM.

 نصائح تخص Java على z/OS

تصفح مجموعة متنوعة من الموارد للعثور على تلميحات ونصائح للعمل مع Java على z/OS.

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الخطوات التالية

تعرف كيف يوفر IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS منصة لبناء تطبيقات مؤسسية حديثة قوية للغاية وقابلة للتوسع وموثوقة. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.   

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