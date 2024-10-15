أنشئ تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على IBM z/OS
إن IBM® Open Enterprise SDK for Go هو محول برمجي Go متوافق مع معايير الصناعة محسّن لمنصة ®z/OS. يستخدم المحول البرمجي Go أحدث تعليمات ®z/Architecture لتوفير تنفيذ استثنائي على منصة z/OS.
يعمل IBM Open Enterprise SDK for Go على z/OS على تبسيط تطوير تطبيقات Go وتنفيذها على IBM Z® systems. وهو يستخدم ممارسات برمجة Go الحديثة ونظام بنائي غني من الحزم، خاصةً للتطبيقات المدعومة بالسحابة على z/OS. وبفضل بنية Go الموجزة وتصميمه النموذجي، يمكن للمطورين تقديم التطبيقات بشكل أسرع وبأسطر أقل من الرموز، ما يقلل من التكاليف مع الاستفادة من بيئة z/OS القوية والآمنة والقابلة للتوسع.
يوفر IBM Open Enterprise SDK for Go:
ملخص ميزات Open Enterprise SDK for Go وتحسيناته
دعم واسع النطاق لخوارزمية التشفير، وهو ما تحتاجه التطبيقات الحديثة لتأمين البيانات و/أو الاتصالات.
مجموعة غنية من المكتبات القياسية ومكتبات الطرف الثالث لمهام البرمجة المتنوعة.
تحسين مستمر من قِبل مجتمع متنامٍ، ما يضمن الوصول إلى أحدث الأدوات والوحدات.
يعد تنسيق تنزيل PAX شائعًا في بيئات UNIX، بما في ذلك خدمات نظام z/OS UNIX، ويوفر تجربة تثبيت ذاتية. يمكن إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاح الخاصة بها في أداة تتبع SMP/E المريحة. وتشتمل قائمة مواد SMP/E على مذكرة استحقاق للوصول إلى صورة حاوية Go المتوفرة للتنزيل على IBM Cloud Container Registry.
يمكنك الترقية إلى دعم IBM عالمي المستوى لطلبات الخدمة المفتوحة التي تُعالج في أوقات الاستجابة الموثقة.
تنسيق أرشيف PAX القابل للتثبيت الذاتي. استخدم IBMid الموجود لديك للوصول أو أنشئ واحدًا عند التسجيل.
يمكن للتنسيق القابل للتثبيت SMP/E (CBPDO وServerPac) إدارة التحديثات بسهولة. موصى به لعمليات نشر الإنتاج. متاح من خلال Shopz.
من دون رسوم ترخيص
شغّل تطبيقاتك الخاصة
وظائف كاملة
يتضمن Go صورة حاوية z/OS
الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)
لا
اختياري
متطلبات الأجهزة
متطلبات البرنامج
يتوفر Open Enterprise SDK for Go في ثلاثة تنسيقات للتثبيت، SMP/E وPAX وصورة الحاوية. حدد تنسيق التثبيت الذي ينطبق عليك:
متاح من دون رسوم ترخيص. وتتوفر خدمة الاشتراك والدعم الاختياري (S&S).
تطبيقات Go ليست مؤهلة لمعالج المعلومات المتكامل من IBM z (zIIP). قد يكون العملاء مؤهلين للحصول على تسعير مناسب حسب الطلب في إطار نموذج تسعير حلول التطبيقات الجديدة لأحمال تشغيل الإنتاج الجديدة لعزل أحمال تشغيل Go على z/OS من دون التأثير على التكاليف الإجمالية لأحمال التشغيل الحالية. تحدث إلى ممثل حساب IBM في مؤسستك.