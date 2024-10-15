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IBM Open Enterprise SDK for Go

أنشئ تطبيقات سريعة وقابلة للتوسع على IBM z/OS

نزّله الآن دليل البدء

إن IBM® Open Enterprise SDK for Go هو محول برمجي Go متوافق مع معايير الصناعة محسّن لمنصة ®z/OS. يستخدم المحول البرمجي Go أحدث تعليمات ®z/Architecture لتوفير تنفيذ استثنائي على منصة z/OS.

يعمل IBM Open Enterprise SDK for Go على z/OS على تبسيط تطوير تطبيقات Go وتنفيذها على IBM Z® systems. وهو يستخدم ممارسات برمجة Go الحديثة ونظام بنائي غني من الحزم، خاصةً للتطبيقات المدعومة بالسحابة على z/OS. وبفضل بنية Go الموجزة وتصميمه النموذجي، يمكن للمطورين تقديم التطبيقات بشكل أسرع وبأسطر أقل من الرموز، ما يقلل من التكاليف مع الاستفادة من بيئة z/OS القوية والآمنة والقابلة للتوسع.

يوفر IBM Open Enterprise SDK for Go:

  • كفاءة تطوير محسّنة: يمكن للمطورين استخدام بساطة Go وكفاءته لتطوير التطبيقات بشكل سريع، ما يقلل من الوقت اللازم لوصول الحلول الجديدة إلى السوق.
  • التكامل مع نظام z/OS البنائي: يوفر تكاملاً سلسًا مع أدوات z/OS وخدماته الحالية، ما يضمن التوافق واستخدام البنية التحتية الحالية.
  • الأداء الأمثل: تضمن حزمة تطوير البرمجيات تحسين تطبيقات Go لتتناسب مع معايير الأداء والموثوقية العالية لـ  IBM Z systems.
ما الجديد؟

ملخص ميزات Open Enterprise SDK for Go وتحسيناته

حالات الاستخدام

نقل التطبيقات إلى z/OS انقل التطبيقات إلى z/OS من خلال تكييف تطبيقات Go الحالية لتعمل على z/OS، وتحسينها لتلائم بيئته الفريدة. واستخدم برنامج Wharf للنقل التلقائي لأتمتة الكثير من عمليات التكييف، ما يجعل ترحيل التطبيقات إلى z/OS أسرع وأسهل من خلال التعامل مع العديد من التعديلات الضرورية تلقائيًا. نقل التطبيقات إلى z/OS استخدام Wharf للنقل التلقائي
إدارة قواعد البيانات استخدم Go لإنشاء قواعد البيانات وإدارتها. يمكنك الوصول مباشرة للقراءة والكتابة إلى طريقة الوصول إلى التخزين الافتراضي (VSAM) ومجموعات بيانات ®Db2 عبر وحدة Go recordio. اطلع على مثال إنشاء قاعدة بيانات الموظفين مع مجموعة البيانات المتسلسلة الرئيسية (KSDS). برنامج تشغيل مخصص للوصول إلى Db2 الوصول المباشر إلى قواعد بيانات VSAM
حاوية Go على z/OS ادمج تطبيقات Go مع أصول z/OS الحساسة لتقليل أوقات الاستجابة وزيادة الإنتاجية. وأنشئ تطبيقات Go المعبأة في حاويات وشغّلها على z/OS، باستخدام النقل بالحاويات للنشر وقابلية التوسع والإدارة. يدعم IBM Open Enterprise SDK for Go منصة IBM z/OS Container وهي 1.1 Kubernetes والعديد من القدرات الإضافية. اقرأ المدونة
قابلية التشغيل البيني تواصل مع تطبيقات الأعمال الحساسة الحالية المكتوبة بلغة COBOL وPL/I وشغلها بينيًا باستخدام وظيفة CGO. واستدع أي رمز C في أثناء تنفيذ برنامج Go. استدعاءات Cgo
إنشاء خوادم RESTful طور خوادم RESTful والحزم المترجمة وانشرها باستخدام Go من دون الحاجة إلى الإنترنت.
ربط البرامج الثنائية المحولة برمجيًا استخدم Go لاستدعاء برنامج نصي أو برنامج ثنائي خارجي لتحقيق إمكانية التشغيل البيني للبرامج. يسمح ذلك للمطورين بدمج تطبيقات Go مع برامج z/OS الحالية وتعزيز الوظائف والاستفادة من نقاط القوة في كلتا البيئتين.
المزايا دعم التشفير

دعم واسع النطاق لخوارزمية التشفير، وهو ما تحتاجه التطبيقات الحديثة لتأمين البيانات و/أو الاتصالات.

 تسريع التشفير مكتبات شاملة

مجموعة غنية من المكتبات القياسية ومكتبات الطرف الثالث لمهام البرمجة المتنوعة.

 مفتوح المصدر وموجه بالمجتمع

تحسين مستمر من قِبل مجتمع متنامٍ، ما يضمن الوصول إلى أحدث الأدوات والوحدات.

 مجتمع تطوير Go
قارن الإصدارات

يعد تنسيق تنزيل PAX شائعًا في بيئات UNIX، بما في ذلك خدمات نظام z/OS UNIX، ويوفر تجربة تثبيت ذاتية. يمكن إدارة صور SMP/E القابلة للتثبيت وحزم الإصلاح الخاصة بها في أداة تتبع SMP/E المريحة. وتشتمل قائمة مواد SMP/E على مذكرة استحقاق للوصول إلى صورة حاوية Go المتوفرة للتنزيل على IBM Cloud Container Registry.

يمكنك الترقية إلى دعم IBM عالمي المستوى لطلبات الخدمة المفتوحة التي تُعالج في أوقات الاستجابة الموثقة.
ما هو الخيار الأنسب لك؟ إصدار PAX

تنسيق أرشيف PAX القابل للتثبيت الذاتي. استخدم IBMid الموجود لديك للوصول أو أنشئ واحدًا عند التسجيل.

 نزّله الآن إصدار SMP/E

يمكن للتنسيق القابل للتثبيت SMP/E (CBPDO وServerPac) إدارة التحديثات بسهولة. موصى به لعمليات نشر الإنتاج. متاح من خلال Shopz.

 احصل عليه من Shopz

من دون رسوم ترخيص

شغّل تطبيقاتك الخاصة

وظائف كاملة

يتضمن Go صورة حاوية z/OS

الاشتراك والدعم في برامج IBM (S&S)

لا

اختياري
التفاصيل الفنية

متطلبات الأجهزة

  • خادم IBM Z الذي يدعم Z/OS 2.5 (5650-ZOS) أو 3.1


متطلبات البرنامج

  • z/OS 2.5 أو 3.1
  • يجب تمكين خدمات نظام IBM z/OS UNIX على الأنظمة التي يعمل IBM Open Enterprise SDK for Go عليها
تعليمات التثبيت والتكوين

يتوفر Open Enterprise SDK for Go في ثلاثة تنسيقات للتثبيت، SMP/E وPAX وصورة الحاوية. حدد تنسيق التثبيت الذي ينطبق عليك:

 إصدار PAX إصدار SMP/E صورة حاوية Go

الأسئلة الشائعة

متاح من دون رسوم ترخيص. وتتوفر خدمة الاشتراك والدعم الاختياري (S&S).

تطبيقات Go ليست مؤهلة لمعالج المعلومات المتكامل من IBM z (zIIP). قد يكون العملاء مؤهلين للحصول على تسعير مناسب حسب الطلب في إطار نموذج تسعير حلول التطبيقات الجديدة لأحمال تشغيل الإنتاج الجديدة لعزل أحمال تشغيل Go على z/OS من دون التأثير على التكاليف الإجمالية لأحمال التشغيل الحالية. تحدث إلى ممثل حساب IBM في مؤسستك.

اطلع على الحصول على إصدار SMP/E والدعم الاختياري لـ IBM Open Enterprise SDK for Go.
دليل تعرف على كيفية استخدام مرافق الخدمات القائمة على Go لتحقيق تنفيذ أسرع وتكلفة أقل للعملاء.

سرّع رمز خوارزميات التشفير لجعله يعمل بشكل أسرع عدة مرات والحفاظ على أمان عمليات التشفير.

تعرف على كيفية استخدام وظيفة التصحيح الأساسية لمصحح أخطاء z/OS لتصحيح أخطاء تطبيقات Go.

تعرف على كيفية تصحيح أخطاء برنامج جُمع باستخدام IBM Open Enterprise SDK for Go باستخدام مصحح أخطاء z/OS.

استخدم مخازن البروتوكولات لتحويل البيانات إلى سلسلة وتشغيل تطبيق خادم عميل مع gRPC في Go.

تعرف على كيفية تنفيذ واجهات برمجة تطبيقات GraphQL مع Go على IBM z/OS، ما يوفر معارف عملية للتكامل.

الخطوات التالية

اكتشف IBM Open Enterprise SDK for Go. حدِّد موعدًا لإجراء مقابلة مجانية لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

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