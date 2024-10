يعمل IBM Open Enterprise SDK for Go على z/OS على تبسيط تطوير تطبيقات Go وتنفيذها على IBM Z® systems. وهو يستخدم ممارسات برمجة Go الحديثة ونظام بنائي غني من الحزم، خاصةً للتطبيقات المدعومة بالسحابة على z/OS. وبفضل بنية Go الموجزة وتصميمه النموذجي، يمكن للمطورين تقديم التطبيقات بشكل أسرع وبأسطر أقل من الرموز، ما يقلل من التكاليف مع الاستفادة من بيئة z/OS القوية والآمنة والقابلة للتوسع.

يوفر IBM Open Enterprise SDK for Go: