IBM Fortran Compiler Family

محوِّلات برمجية متقدمة وعالية الأداء يمكن استخدامها لتطوير برامج Fortran المعقدة.
تساعدك محوِّلات IBM Fortran البرمجية على إنشاء البرامج الحسابية المكثفة وصيانتها. توفِّر لغة Fortran مجموعة من ميزات العمليات الحسابية، ومعالجة المصفوفات، والبنى البرمجية لمساعدتك على إنشاء خوارزميات النمذجة المعقدة.
تسهيل إنشاء وصيانة التطبيقات المكتوبة في Fortran لمنصة IBM Power. يتضمَّن البنية التحتية للمحوِّل البرمجي LLVM بالكامل.
يجمع بين تقنية Open XL Fortran والبنية التحتية للمحوِّل البرمجي LLVM.
تطوير تطبيقات كبيرة ومعقدة بلغة البرمجة Fortran.
يعمل كود Fortran على تجميع إنشاء تطبيقات فعَّالة تتضمن عمليات حسابية ومعالجة البيانات الرقمية.
برامج معقدة بلغتَي C وC++ باستخدام هذه المجمعات عالية الأداء.
تحسين إنتاجية المبرمج وتبسيط تطوير البرامج وصيانتها باستخدام هذا المحوِّل البرمجي ومجموعة الأدوات الاختيارية.
المحوِّلات البرمجية COBOL التي تساعدك على الاستفادة من تطبيقاتك الحالية على تأكيدها z/OS وAIX.
محوّلات برمجية متقدمة لدمج تطبيقات PL/I مع تقنيات الويب الحديثة.