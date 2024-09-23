IBM Storage FlashSystem 5300 هو خيار تخزين NVMe مصمم للمؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى تخزين مدمج وقوي. يوحد إدارة البيانات عبر النواة، والسحابة، والحافة، ويأتي بتصميم ثوري بحجم وحدة واحدة. النتيجة هي سرعات فائقة، وكثافة عالية، وخيارات توسع عديدة للتوسع.
منصة تخزين بالذاكرة الوميضية متكاملة فائقة الأداء، مقاومة للهجمات الإلكترونية، ومرنة، تمكّن المؤسسات من توحيد وحماية المزيد من أحمال التشغيل على بصمة أصغر مع أداء وسعة تخزين أكبر.
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12 جهاز تخزين بالذاكرة الوميضية من نوع NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة مع مكونات حاوية أسطوانية احتياطية بالكامل لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات البيانات الواعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وضغط الأجهزة المضمنة.
الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام
نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1
أقصى عرض نطاق ترددي (للقراءة): 28.6 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة): <50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة2: 1.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
جيل المعالج/PCIe: Intel Ice Lake، PCIs الجيل الرابع
أقصى عدد منافذ مضيف أمامية: 16
السعات المدعومة لوحدة FlashCore: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام:
نظام IBM Storage FlashSystem 5300. الحل التخزيني الذي تحتاجه لبيئات المحاكاة الافتراضية وقواعد البيانات. مع القدرة على تخزين 12 جهاز للتخزين بالذاكرة الوميضية NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة، ستتمكن من تلبية متطلباتك المستقبلية.
قد يبدو التطوير أحيانًا وكأنه متاهة لا نهاية لها. دع IBM Storage FlashSystem 5300 يسهل الأمر عليك. نقدم لك حلًا سريعًا ومرنًا وجاهزًا دائمًا لتلبية احتياجاتك.
هل لديك مستويات تخزين أكثر مما يجب مع أنواع تخزين مختلفة كثيرة جدًا؟ وحّدها جميعها في حل واحد قابل للتوسع. يقدم IBM Storage FlashSystem 5300 تقنيات NVMe وQLC وتحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.
مواصفات المنتج
IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem 5300
IBM Storage FlashSystem 7300
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
12 غيغا في الثانية
28.6 جيجابايت في الثانية
50 غيغابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 70 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة3
570 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
1.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)5
3.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
المعالج/جيل PCIe
Intel Broadwell DE
Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs
Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية
8
16
24
سعات وحدة FlashCore المدعومة4
لا ينطبق (يدعم الوحدات القياسية الصناعية)
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
- محاكاة افتراضية للخوادم وسطح المكتب
- قواعد بيانات الإنتاج والتطوير
-الحاويات
- حافة مركز البيانات
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- توحيد أحمال التشغيل
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.
* سيصبح FlashSystem 5300 متاحًا لاحقًا في بعض الدول على النحو التالي: 28 أغسطس 2024 في كوريا؛ 3 يوليو 2024 في أستراليا ونيوزيلندا؛ 18 سبتمبر 2024 في تايوان؛ 20 سبتمبر 2024 في أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان؛ 25 سبتمبر 2024 في الهند.
1أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية الضارة خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.
2 حاوية تحكم مكونة من وحدة واحدة: 12 محرك أقراص سعة كل منها 38.4 تيرابايت = 460.8 تيرابايت تم تكوينها في مصفوفة 9+Q+P+S DRAID-6، بعد توفير RAID الإضافي وبيانات التعريف، توفر 302.12 تيرابايت من السعة القابلة للاستخدام، بنسبة ضغط 3:1 وإلغاء البيانات المكررة بنسبة 2:1 تساوي 1.81 بيتابايت من السعة الفعالة.
3بافتراض وجود ضغط اختزالي بمعدل 3:1 وإلغاء للبيانات المكررة بمعدل 2:1.
4بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS