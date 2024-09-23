الصفحة الرئيسية التخزين FlashSystem 5300 IBM Storage FlashSystem 5300*
FCM4 الجديد متوفر الآن. كشف أسرع عن تهديدات برامج الفدية الضارة لتعزيز المرونة الإلكترونية والأداء وكفاءة الطاقة.
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IBM Storage FlashSystem 5300
تخزين على مستوى المؤسسات جاهز ليصحبك في رحلة النمو

IBM Storage FlashSystem 5300 هو خيار تخزين NVMe مصمم للمؤسسات الناشئة التي تحتاج إلى تخزين مدمج وقوي. يوحد إدارة البيانات عبر النواة، والسحابة، والحافة، ويأتي بتصميم ثوري بحجم وحدة واحدة. النتيجة هي سرعات فائقة، وكثافة عالية، وخيارات توسع عديدة للتوسع.
منصة تخزين بالذاكرة الوميضية متكاملة فائقة الأداء، مقاومة للهجمات الإلكترونية، ومرنة، تمكّن المؤسسات من توحيد وحماية المزيد من أحمال التشغيل على بصمة أصغر مع أداء وسعة تخزين أكبر.

اقرأ مدونتنا الأخيرة حول القدرات المحسّنة لـ FlashSystem

آلة تجريبية مجانية في مقر عملك (انظر قائمة الدول)

تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem. اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
ألقِ نظرة على قدرات المنتج
المزايا فائق الأداء والوفرة

12 جهاز تخزين بالذاكرة الوميضية من نوع NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة مع مكونات حاوية أسطوانية احتياطية بالكامل لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.

قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.

حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 تكامل يتسم بالمرونة

ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات البيانات الواعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وضغط الأجهزة المضمنة.

تمكين السحابة الهجينة

الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.

 مرونة إلكترونية حتى الصميم

التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام
نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1
التقييمات
المواصفات

أقصى عرض نطاق ترددي (للقراءة): 28.6 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة): <50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة21.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
جيل المعالج/PCIe: Intel Ice Lake، PCIs الجيل الرابع
أقصى عدد منافذ مضيف أمامية: 16
السعات المدعومة لوحدة FlashCore: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام:

  • SAP
  • Oracle
  • المحاكاة الافتراضية للخادم وسطح المكتب
  • قاعدة بيانات الإنتاج
  • الحاويات
  • توحيد أحمال التشغيل
سريع. ذكي. ميسور التكلفة ومرن إلكترونيًا استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات التي يمكنها بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك وحمايتك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة. مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التكوين وخطط التسعير تخزين صغير وقوي

نظام IBM Storage FlashSystem 5300. الحل التخزيني الذي تحتاجه لبيئات المحاكاة الافتراضية وقواعد البيانات. مع القدرة على تخزين 12 جهاز للتخزين بالذاكرة الوميضية NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة، ستتمكن من تلبية متطلباتك المستقبلية.

  • سعة فعالة تصل إلى 45 تيرابايت (مع ضغط بمعدل 2:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات اعمل بشكل أسرع مع تخزين أسرع وأذكى

قد يبدو التطوير أحيانًا وكأنه متاهة لا نهاية لها. دع IBM Storage FlashSystem 5300 يسهل الأمر عليك. نقدم لك حلًا سريعًا ومرنًا وجاهزًا دائمًا لتلبية احتياجاتك.

  • سعة فعالة تصل إلى 170 تيرابايت (مع ضغط بمعدل 2:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات توحيد السعة مع حل تخزين واحد

هل لديك مستويات تخزين أكثر مما يجب مع أنواع تخزين مختلفة كثيرة جدًا؟ وحّدها جميعها في حل واحد قابل للتوسع. يقدم IBM Storage FlashSystem 5300 تقنيات NVMe وQLC وتحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

  • سعة فعالة تصل إلى 45 تيرابايت (مع ضغط بمعدل 2:1)
  • Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات
دراسة حالة
Trident Services, Inc. زادت شركة Trident سعة التخزين بنسبة 50% وقللت وقت النسخ الاحتياطي للبيانات من 6 ساعات إلى 30 دقيقة باستخدام IBM Storage FlashSystem 5200، مما حسّن من أوقات الاستجابة وإنتاجية المطورين. اقرأ دراسة الحالة
حالات الاستخدام
استدامة التخزين

استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل

عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
مرونة إلكترونية أكبر

استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات بيانات التخزين

تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
قارن بين خيارات IBM Storage FlashSystem

استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.

تعرف على المزيد عن IBM Storage FlashSystem

مواصفات المنتج

IBM Storage FlashSystem 5000

IBM Storage FlashSystem 5300

IBM Storage FlashSystem 7300

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

12 غيغا في الثانية

28.6 جيجابايت في الثانية

50 غيغابايت في الثانية

أوقات الاستجابة (القراءة)

أقل من 70 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة3

570 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)

1.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)5

3.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)

المعالج/جيل PCIe

Intel Broadwell DE

Intel Ice Lake, Gen 4 PCIs

Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث

الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية

8

16

24

سعات وحدة FlashCore المدعومة4

لا ينطبق (يدعم الوحدات القياسية الصناعية)

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام

- محاكاة افتراضية للخوادم وسطح المكتب
- قواعد بيانات الإنتاج والتطوير
-الحاويات
- حافة مركز البيانات

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- توحيد أحمال التشغيل

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة

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المزيد من الطرق للاستكشاف FlashSystem 5200 وFlashSystem 5300 اقرأ صحيفة بيانات حافظة IBM FlashSystem® Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 و5200 صحيفة بيانات IBM Storage FlashSystem 5200 استكشف منتج FlashSystem 5200 استكشف شركاء أعمال IBM في أمريكا الشمالية التوثيق الدعم Redbook: أفضل الممارسات الخاصة بنظام FlashSystem
الحواشي

* سيصبح FlashSystem 5300 متاحًا لاحقًا في بعض الدول على النحو التالي: 28 أغسطس 2024 في كوريا؛ 3 يوليو 2024 في أستراليا ونيوزيلندا؛ 18 سبتمبر 2024 في تايوان؛ 20 سبتمبر 2024 في أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان؛ 25 سبتمبر 2024 في الهند.

1أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية الضارة خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.

2 حاوية تحكم مكونة من وحدة واحدة: 12 محرك أقراص سعة كل منها 38.4 تيرابايت = 460.8 تيرابايت تم تكوينها في مصفوفة 9+Q+P+S DRAID-6، بعد توفير RAID الإضافي وبيانات التعريف، توفر 302.12 تيرابايت من السعة القابلة للاستخدام، بنسبة ضغط 3:1 وإلغاء البيانات المكررة بنسبة 2:1 تساوي 1.81 بيتابايت من السعة الفعالة.

3بافتراض وجود ضغط اختزالي بمعدل 3:1 وإلغاء للبيانات المكررة بمعدل 2:1.

4بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS