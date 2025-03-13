تم إصدار شهادة Hébergeur de Données de Santé (HDS) من قبل ASIP SANTÉ (وهي جزء من AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTÉ). وتوفر الشهادة المقدمة من وزارة الصحة الفرنسية إرشادات حول استضافة المعلومات الصحية الشخصية (PHI) وتنص على أن أي مؤسسة صحية تستضيف المعلومات الصحية الشخصية خارجيًا يجب أن تستخدم مزود خدمة معتمد من HDS. HDS هو إطار عمل يصف الشروط والتدابير الأمنية التي يجب بموجبها حماية البيانات الصحية الشخصية التي يتم جمعها في فرنسا. تتطلب عملية اعتماد HDS أن يقوم مزود الخدمة السحابية بتنفيذ وإثبات أن لديه التدابير المناسبة للحفاظ على خصوصية المعلومات الصحية الشخصية وأمانها وسريتها.



التقارير والوثائق الأخرى.

عرض شهادة HDS لخدمات البنية التحتية لـ IBM Cloud