الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة API Connect AI Gateway لـ IBM API Connect
مركزية التحكم في خدمات الذكاء الاصطناعي وإدارتها عبر المؤسسة
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احصل على رؤية أعمق وتحكم أكبر في خدمات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركتك

يمكّنك ®AI Gateway لـ IBM API Connect من تسريع رحلتك نحو تنفيذ الذكاء الاصطناعي لديك بثقة. حيث توفر AI Gateway نقطة تحكم واحدة للمؤسسات للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي عبر واجهات برمجة التطبيقات في المجال العام وتتوسط الاتصال الآمن بين مختلف تطبيقاتك وواجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية داخل البنية التحتية لمؤسستك وخارجها. فهي بمثابة حارس البوابة الذي يحرس البيانات والتعليمات التي تتدفق بين تلك العناصر. توفر AI Gateway سياسات لإدارة ومراقبة استخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مركزيًا مع تطبيقاتك، بالإضافة إلى التحليلات والرؤى الرئيسية لمساعدتك على اتخاذ القرارات بشكل أسرع بشأن خيارات نموذج اللغة الكبير (LLM).
كيف يعمل AI Gateway لـ IBM API Connect
اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أسرع وأكثر مسؤولية يتوفر معالج موجَّه يرشد المستخدم عبر معلمات التكوين، مما يسهل على المطورين الحصول على الوصول للخدمة الذاتية إلى واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
معارف أعمق وإدارة أفضل للتكاليف حيث يمكنك تفادي التكاليف غير المتوقعة أو المفرطة لخدمات الذكاء الاصطناعي عن طريق الحد من معدل الطلب خلال مدة محددة وعن طريق التخزين المؤقت لاستجابات الذكاء الاصطناعي. وتستطيع كذلك استخدام التحليلات ولوحات المعلومات المضمنة للحصول على رؤية لاستخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
تعزيز الحوكمة والامتثال من خلال توجيه جميع حركة بيانات واجهة برمجة تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM API) عبر بوابة الذكاء الاصطناعي، يمكنك إدارة استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي والامتثال لها مركزيًا من خلال إنفاذ السياسات وتشفير البيانات وإخفاء البيانات الحساسة والتحكم في الوصول ومسارات التدقيق والمزيد.
بدء استخدام IBM API Connect

تحكَّم في نظامك البنائي لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع دفع استراتيجية واجهة برمجة تطبيقاتك إلى الأمام.

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