يمكّنك ®AI Gateway لـ IBM API Connect من تسريع رحلتك نحو تنفيذ الذكاء الاصطناعي لديك بثقة. حيث توفر AI Gateway نقطة تحكم واحدة للمؤسسات للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي عبر واجهات برمجة التطبيقات في المجال العام وتتوسط الاتصال الآمن بين مختلف تطبيقاتك وواجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية داخل البنية التحتية لمؤسستك وخارجها. فهي بمثابة حارس البوابة الذي يحرس البيانات والتعليمات التي تتدفق بين تلك العناصر. توفر AI Gateway سياسات لإدارة ومراقبة استخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مركزيًا مع تطبيقاتك، بالإضافة إلى التحليلات والرؤى الرئيسية لمساعدتك على اتخاذ القرارات بشكل أسرع بشأن خيارات نموذج اللغة الكبير (LLM).