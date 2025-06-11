أعلنَّا عن المعاينة المغلقة لهذه القدرات خلال فعالية Think 2025، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الضيوف المميزين في الجلسة الرئيسية الخاصة بالبيانات، وجلسات التركيز، وعروض Techbyte، والذين يقودون الابتكار في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن مجالاتهم.

شاركت شركة Lockheed Martin في الجلسة الرئيسية برفقة Meta. استفادت Lockheed مؤخرًا من watsonx.data المطورة، ما مكَّن 70,000 مهندس وعالم وفني من استرجاع الإجابات والمعلومات من ملايين المستندات باستخدام اللغة الطبيعية. يقول John Clark، النائب الأول لرئيس قسم التكنولوجيا والابتكار الاستراتيجي في شركة Lockheed: "نعمل على تسريع وتيرة الابتكار ورفع الكفاءة لنقل الحلول من المختبر إلى الميدان، والمساهمة في إنشاء عالم أكثر أمانًا وموثوقية".

طرحت EY مؤخرًا حلولًا عالمية مبتكرة للامتثال الضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تم تطويرها باستخدام watsonx، لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه أقسام الضرائب. يقول Christopher Aiken، قائد الذكاء الاصطناعي للضرائب غير المباشرة في الأمريكتين لدى EY: "تقدِّم EY خدمات ضريبية في أكثر من 150 دولة، وفي معظم هذه الدول، يواجه عملاؤنا تحديات تتعلق بالبيانات. لقد ساعد watsonx على تقليل الجهد البشري الذي نبذله في تنظيف البيانات، وإثرائها، ومراجعة جودتها بنسبة تتراوح بين 30 و50%".

تستفيد USAA من الذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع مستقبل قطاع التأمين وتحسين تجربة العملاء. يقول Ramnik Bajaj، الرئيس التنفيذي لتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في USAA: "في قطاع التأمين، نتعامل مع كمية كبيرة من البيانات غير المنظمة. فعلى سبيل المثال، تقارير فحص المنازل، وتقارير الشرطة، وصور الحوادث تحتوي على قدر ضئيل جدًا من البيانات المنظمة. يمنحنا الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصة لاستخلاص السمات الرئيسية والرؤى من هذه البيانات غير المنظمة، ما يجعلها أكثر سهولة في الوصول وأكثر فائدة للمُكتتبين والمُقوِّمين وممثلي الخدمات".