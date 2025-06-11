تُعَد Watsonx.data intelligence أكثر من مجرد مجموعة أدوات- فهي متكاملة مع watsonx.data، ومصممة لتوفير ذكاء بيانات شامل من طرف إلى طرف عبر البنى الهجينة، وأنواع البيانات، وبنى البيانات المختلفة. تم تصميمها استنادًا إلى خدمات المنصة المشتركة من IBM مع تجربة مستخدم موحَّدة، ما يُتيح إنتاجية غير مسبوقة لمتخصصي البيانات.

لطالما كانت إدارة البيانات مهمة شاقة، تتطلب الكثير من العمليات اليدوية والتنسيق المكثف. تُحدِث watsonx.data intelligence ثورة في هذا المجال من خلال إنشاء مسارد المصطلحات بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وإثراء البيانات الوصفية، والبحث الذكي، ومساعد ذكاء البيانات. تُبرز هذه القدرات كيف يُسهم ذكاء البيانات في إطلاق العنان لمهام سير العمل الحقيقية، من خلال تعزيز الإنتاجية، وتبسيط الالتزام باللوائح التنظيمية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. تساعد watsonx.data intelligence الشركات على التعامل مع التعقيدات المتزايدة في مشهد البيانات الحديث، مع الاستفادة من أحدث التطورات في النماذج اللغوية الكبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي لتحفيز الابتكار، وتسريع تحقيق القيمة، واكتساب ميزة تنافسية.