21 يوليو 2025
نستمر في تطوير أدواتنا لمساعدة العملاء على تسريع جهود تحديث أعباء العمل، من خلال القدرات الجديدة في الإصدار 4.3 من IBM Application Modernization Accelerator (AMA) والإصدار 1.0 من أدوات مطوري IBM Application Modernization Accelerator (AMA Dev Tools)، المتاحة الآن للجميع.
تقدِّم هذه الميزات الجديدة استراتيجيات وقدرات موجَّهة لتسريع جهود تحديث تطبيقات Java المؤسسية التي تعمل على بيئات تشغيل مثل WebSphere Application Server (التقليدي)، لتعمل على بيئة WebSphere Liberty الحديثة، واعتماد إصدارات Java SE وJakarta EE الأحدث، والمزيد.
يتم تضمين AMA مع برامج SaaS وOn Prem وAdd On التالية على التوالي:
AMA Dev Tools وهي مجموعة من الإضافات لبيئات التطوير المتكاملة (IDE) متاحة لعملاء EASeJ وEAR وMoRE الذين يستخدمون Eclipse IDE أو VS Code IDE. قم بتنزيل AMA Dev Tools من سوق IDE الخاص بك:
بغض النظر عن الوجهة التي تختارها، استثمِر الأدوات والرؤى التي تحتاجها لدفع عجلة الابتكار - رحلة التحديث الخاصة بك تبدأ هنا. استكشِف أحدث التحسينات التي تم إجراؤها على AMA وتأثير AMA Dev Tools. مكِّن فريقك من التحديث بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
