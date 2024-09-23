IBM InfoSphere Information Server عبارة عن منصة رائدة في مجال تكامل البيانات تعينك على فهم البيانات وتنقيتها ومراقبتها وتحويلها بسهولة أكبر. توفر هذه العروض قدرات معالجة متوازية كثيفة (MPP) تتميز بقابليتها للتوسع وبالمرونة.
قدِّم معلومات موثوقة إلى مبادرات الأعمال الحساسة الموجودة محليًا أو في البيئات السحابية الخاصة أو العامة أو الهجينة باستخدام أنظمة فائقة التقارب على غرار IBM Cloud Pak® for Data.
يمكنك إحداث تكامل سريع ومرن للبيانات يمكن نشره محليًا أو في بيئة سحابية باستخدام منصة الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) هذه.
اتبِع نهجًا موحّدًا لاكتشاف أصول تقنية المعلومات وحدِّد لغة عمل مشتركة لبياناتك.
اكتسِب فهمًا أفضل لأصول البيانات الحالية مع رفع مستوى تكاملها مع المنتجات ذات الصلة.
حسّن الرؤى المستخلصة من بيانات مؤسستك من خلال تحليل القواعد المتكاملة على منصة بيانات غير متجانسة وقابلة للتوسع.
IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition
تساعدك القدرات الشاملة لتكامل المعلومات على فهم البيانات ذات الجودة وإدارتها وإنشائها والاحتفاظ بها وتحويلها وتسليمها.
IBM InfoSphere Information Server for Data Integration
يمكنك فهم المعلومات الجديرة بالثقة والغنية بالسياق وتنقيتها وتحويلها ومراقبتها وتسليمها.
IBM InfoSphere Information Server for Data Quality
يمكنك تحويل البيانات إلى معلومات موثوقة من خلال تنقيتها ومراقبة جودتها باستمرار.
IBM InfoSphere Information Server on Cloud
يمكنك توفير منصة لتكامل البيانات وإدارتها تتميز بأنها شاملة وقابلة للتخصيص بالكامل، ومدعومة ببنية IBM Cloud® التحتية.
امنح مستودع بياناتك قدرات تكامل للمعلومات تتميز بقابليتها العالية للتوسّع وبأنها آمنة للغاية.
يمكنك استخدام أداة تكامل البيانات ذات القابلية العالية للتوسع هذه في تصميم الوظائف وتطويرها وتشغيلها وهذه الوظائف تنقل البيانات وتحوّلها في المواقع المحلية وفي البيئة السحابية.
استخدِم هذه المنصة المرنة والقابلة للتوسّع في استخراج مجموعات تخزين البيانات الكبيرة لـ Hadoop وتحويلها وتكاملها.
انضم إلى ندوة الإنترنت هذه لتتعرّف على الخطوات الخمس التي يلزم اتخاذها لتقليل التكلفة وتوسيع النطاق وإضافة المرونة.
تعرَّف على تحديات وفرص تحديث بنية تكامل البيانات والنشر على البيئة السحابية.
تعرَّف على العناصر التي يقدمها أحدث إصدار والتي تعمل على وضع أساس للتحليلات الموثوقة لتحقيق التحول الرقمي.