يوفر منصة مرنة وقابلة للتوسع لاستخراج بيانات Hadoop وتحويلها ودمجها.
يُعَد IBM BigIntegrate حلًا متكاملًا لدمج البيانات الكبيرة، يتميز باتصال فائق السرعة، وتحويل سريع، وميزات موثوق بها وسهلة الاستخدام لتوصيل البيانات، ويتم تنفيذه مباشرةً على عُقَد بيانات مجموعة Apache Hadoop. يوفر IBM BigIntegrate منصة مرنة وقابلة للتوسع لاستخراج بيانات Hadoop وتحويلها ودمجها.
كجزء من مجموعة منتجات IBM InfoSphere Information Server المصممة خصيصًا للعمل على مجموعات Hadoop، توفر BigIntegrate وIBM BigQuality إمكانات متكاملة لدمج بيانات Hadoop وحوكمتها بشكل شامل.
يوفر محركًا لتكامل البيانات يعمل في الذاكرة، قابلًا للتوسع بدرجة كبيرة، ولا يعتمد على بنية مشتركة، ويعمل بشكل أصلي ضمن مجموعة Hadoop لدعم قدرات تحليلات البيانات الكبيرة المؤسسية في بحيرة البيانات.
يستخدِم إدارة البيانات الوصفية للمساعدة على فهم الكميات الهائلة من المعلومات في بحيرة البيانات.
يوفر ميزات حوكمة متعلقة بالبيانات الكبيرة مثل تحليل الأثر وتتبُّع دورة حياة البيانات على أي نقطة تكامل تقريبًا، ما يُتيح تحليلات قابلة للتوسع دون التفريط في رؤى المؤسسة.
يُحدِث تحولًا في مشاريع البيانات الكبيرة من خلال المعالجة التحليلية في الوقت الفعلي. يتكامل مع IBM Streams. يستخدم معايير تكامل البيانات القياسية لجمع البيانات وتمريرها إلى تحليلات البيانات الكبيرة القوية.
اكتشِف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أحدث الميزات والوظائف في عائلة InfoSphere Information Server، والتي تشمل تحديثات الموصِّلات وتوزيعات Hadoop الجديدة.
دمج تكامل البيانات وجودة البيانات وتوافرها ضمن بيئة بحيرة البيانات لتسريع عملية الاستكشاف واستخلاص الرؤى.