IBM BigIntegrate

يوفر منصة مرنة وقابلة للتوسع لاستخراج بيانات Hadoop وتحويلها ودمجها.

خلفية بنقاط بنفسجية

لمحة عامة

يُعَد IBM BigIntegrate حلًا متكاملًا لدمج البيانات الكبيرة، يتميز باتصال فائق السرعة، وتحويل سريع، وميزات موثوق بها وسهلة الاستخدام لتوصيل البيانات، ويتم تنفيذه مباشرةً على عُقَد بيانات مجموعة Apache Hadoop. يوفر IBM BigIntegrate منصة مرنة وقابلة للتوسع لاستخراج بيانات Hadoop وتحويلها ودمجها.

كجزء من مجموعة منتجات IBM InfoSphere Information Server المصممة خصيصًا للعمل على مجموعات Hadoop، توفر BigIntegrate وIBM BigQuality إمكانات متكاملة لدمج بيانات Hadoop وحوكمتها بشكل شامل.
توفير تكامل بيانات Hadoop الكبيرة

يوفر محركًا لتكامل البيانات يعمل في الذاكرة، قابلًا للتوسع بدرجة كبيرة، ولا يعتمد على بنية مشتركة، ويعمل بشكل أصلي ضمن مجموعة Hadoop لدعم قدرات تحليلات البيانات الكبيرة المؤسسية في بحيرة البيانات.
تحسين استكشاف البيانات الكبيرة

يستخدِم إدارة البيانات الوصفية للمساعدة على فهم الكميات الهائلة من المعلومات في بحيرة البيانات.
تطبيق إدارة البيانات الكبيرة

يوفر ميزات حوكمة متعلقة بالبيانات الكبيرة مثل تحليل الأثر وتتبُّع دورة حياة البيانات على أي نقطة تكامل تقريبًا، ما يُتيح تحليلات قابلة للتوسع دون التفريط في رؤى المؤسسة.
استخدام التحليلات في الوقت الفعلي

يُحدِث تحولًا في مشاريع البيانات الكبيرة من خلال المعالجة التحليلية في الوقت الفعلي. يتكامل مع IBM Streams. يستخدم معايير تكامل البيانات القياسية لجمع البيانات وتمريرها إلى تحليلات البيانات الكبيرة القوية.
الموارد تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات

اكتشِف سبب تصنيف IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.

 اقرأ التقرير الإصدار 11.7 من IBM InfoSphere Information Server

تعرَّف على أحدث الميزات والوظائف في عائلة InfoSphere Information Server، والتي تشمل تحديثات الموصِّلات وتوزيعات Hadoop الجديدة.

 

 اقرأ الوثائق إدارة بحيرة البيانات

دمج تكامل البيانات وجودة البيانات وتوافرها ضمن بيئة بحيرة البيانات لتسريع عملية الاستكشاف واستخلاص الرؤى.

 اقرأ المزيد
اتخِذ الخطوة التالية

استكشِف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستفادة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال استخدام IBM BigIntegrate.
مزيد من الطرق للاستكشاف الدعم المجتمع مجتمع مطوري Hadoop