يُعَد IBM BigIntegrate حلًا متكاملًا لدمج البيانات الكبيرة، يتميز باتصال فائق السرعة، وتحويل سريع، وميزات موثوق بها وسهلة الاستخدام لتوصيل البيانات، ويتم تنفيذه مباشرةً على عُقَد بيانات مجموعة Apache Hadoop. يوفر IBM BigIntegrate منصة مرنة وقابلة للتوسع لاستخراج بيانات Hadoop وتحويلها ودمجها.

كجزء من مجموعة منتجات IBM InfoSphere Information Server المصممة خصيصًا للعمل على مجموعات Hadoop، توفر BigIntegrate وIBM BigQuality إمكانات متكاملة لدمج بيانات Hadoop وحوكمتها بشكل شامل.