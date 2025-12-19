IBM InfoSphere Data Architect

حلٌّ لتصميم البيانات يمكِّنك من اكتشاف أصول البيانات المتنوِّعة والموزَّعة عبر المؤسسة، ونمذجتها، وربطها، وتوحيدها، ودمجها

لافتة ترويجية لحل IBM InfoSphere Data Architect تُظهِر شخصاً يحمل جهازاً لوحياً في غرفة خوادم حديثة، مع نص يصف الحل لاكتشاف أصول بيانات متنوعة ونمذجتها ودمجها.

تحسين الإنتاجية، وحوكمة البيانات، ومواءمة الأعمال

يُعَدّ IBM InfoSphere® Data Architect حلاً تعاونيًا لنمذجة بيانات المؤسسات وتصميمها، يمكنه تبسيط وتسريع تصميم التكامل لمبادرات ذكاء الأعمال، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، والبنى الموجَّهة للخدمات (SOA). يتيح لك InfoSphere Data Architect التعاون مع المستخدمين في كلّ مرحلة من مراحل عملية تصميم البيانات، بدءًا من إدارة المشاريع، مرورًا بتصميم التطبيقات، ووصولًا إلى تصميم البيانات. وتساعد هذه الأداة في مواءمة العمليات والخدمات والتطبيقات وبُنى البيانات.
تطوير سريع وسلس

يسهم التصميم المبسَّط لمستودعات البيانات، ونمذجة الأبعاد، ومهام إدارة التغيير في تقليص زمن التطوير، ويوفِّر لك الأدوات اللازمة لتصميم المستودعات وإدارتها انطلاقًا من نموذج منطقي على مستوى المؤسسة.
تقليل وقت الوصول إلى السوق

توفّر الجداول المؤرَّخة زمنياً والمنظَّمة في أعمدة فهماً أوضح لأصول البيانات، بما يساعد على زيادة الكفاءة وتقليل الزمن اللازم لطرح الحلول في السوق.
التعاون والتكامل بين أعضاء الفريق

يمكن للفرق الصغيرة أو الفرق الكبيرة الموزَّعة جغرافيًا استخدام InfoSphere Data Architect كإضافة ضمن نسخة مشتركة من بيئة Eclipse، أو مشاركة المكوّنات عبر مستودعات قياسية لإدارة التكوين.

تسليط الضوء على الميزات

تقنيان يعملان في مركز بيانات آمن على جهاز كمبيوتر محمول
الاستعلام عن البيانات بطريقة أصلية

يكتشف InfoSphere Data Architect بُنى مصادر البيانات غير المتجانسة من خلال فحص البيانات الوصفية الأساسية وتحليلها. باستخدام اتصال قاعدة بيانات Java Database Connectivity (JDBC) القائم بمصادر البيانات، فإنه يستكشف البنى باستخدام استعلامات أصلية. باستخدام واجهة المستخدم، يمكن للمستخدمين استعراض التسلسل الهرمي لعناصر البيانات بسهولة، بما يسهّل فهم الخصائص التفصيلية لكل عنصر.
مبرمج يعمل مع كود برنامج
نمذجة البيانات المنطقية والمادية

أنشئ نماذج بيانات منطقية تصف كيفية رغبة مؤسستك في جمع البيانات وكيف ترتبط كائنات البيانات بعضها ببعض. يمكنك بعد ذلك تحويلها إلى نموذج بيانات مادي جديد، أو إجراء هندسة عكسية انطلاقًا من مصدر قائم. استخدم نموذج البيانات المادي لنمذجة كيفية تخزين البيانات.
مجموعة من المبرمجين يتناقشون حول مشروع جديد.
استيراد وتصدير تعيينات القِيَم الثابتة

يمكنك استيراد أي تعيينات ثابتة موجودة في نماذج التعيين أو تصديرها تلقائيًا من ملف CSV أو إليه، وذلك باستخدام معالج استيراد/تصدير نموذج التعيين.
شخصان من محترفي الأعمال ينظران إلى شاشة كمبيوتر مكتبي ويتناقشان في العمل على المكتب.
إدارة التحكم في المصدر

تمت إضافة دعم Git وMicrosoft Team Foundation Server (TFS).
مطوّرو تقنيات سحابية أمام أجهزة كمبيوتر
التكامل مع المنتجات ذات الصلة

يتيح لك InfoSphere Data Architect إنشاء نماذج لأنظمة IBM Db2® وIBM Informix® وOracle وSybase وMicrosoft SQL Server وMySQL وTeradata. يمكن تمثيل عناصر نماذج البيانات المنطقية والمادية تمثيلًا مرئيًا في مخططات باستخدام ترميز هندسة المعلومات (Information Engineering – IE). كما يوفّر درجة أعلى من التكامل مع Rational Team Concert، وإمكانية العمل في بيئة مشتركة (shell share) مع أحدث منتجات IBM Rational®، ومع كل من IBM Data Studio وIBM InfoSphere Optim Query Workload Tuner.
تقنيان يعملان في مركز بيانات آمن على جهاز كمبيوتر محمول
الاستعلام عن البيانات بطريقة أصلية

يكتشف InfoSphere Data Architect بُنى مصادر البيانات غير المتجانسة من خلال فحص البيانات الوصفية الأساسية وتحليلها. باستخدام اتصال قاعدة بيانات Java Database Connectivity (JDBC) القائم بمصادر البيانات، فإنه يستكشف البنى باستخدام استعلامات أصلية. باستخدام واجهة المستخدم، يمكن للمستخدمين استعراض التسلسل الهرمي لعناصر البيانات بسهولة، بما يسهّل فهم الخصائص التفصيلية لكل عنصر.
مبرمج يعمل مع كود برنامج
نمذجة البيانات المنطقية والمادية

أنشئ نماذج بيانات منطقية تصف كيفية رغبة مؤسستك في جمع البيانات وكيف ترتبط كائنات البيانات بعضها ببعض. يمكنك بعد ذلك تحويلها إلى نموذج بيانات مادي جديد، أو إجراء هندسة عكسية انطلاقًا من مصدر قائم. استخدم نموذج البيانات المادي لنمذجة كيفية تخزين البيانات.
مجموعة من المبرمجين يتناقشون حول مشروع جديد.
استيراد وتصدير تعيينات القِيَم الثابتة

يمكنك استيراد أي تعيينات ثابتة موجودة في نماذج التعيين أو تصديرها تلقائيًا من ملف CSV أو إليه، وذلك باستخدام معالج استيراد/تصدير نموذج التعيين.
شخصان من محترفي الأعمال ينظران إلى شاشة كمبيوتر مكتبي ويتناقشان في العمل على المكتب.
إدارة التحكم في المصدر

تمت إضافة دعم Git وMicrosoft Team Foundation Server (TFS).
مطوّرو تقنيات سحابية أمام أجهزة كمبيوتر
التكامل مع المنتجات ذات الصلة

يتيح لك InfoSphere Data Architect إنشاء نماذج لأنظمة IBM Db2® وIBM Informix® وOracle وSybase وMicrosoft SQL Server وMySQL وTeradata. يمكن تمثيل عناصر نماذج البيانات المنطقية والمادية تمثيلًا مرئيًا في مخططات باستخدام ترميز هندسة المعلومات (Information Engineering – IE). كما يوفّر درجة أعلى من التكامل مع Rational Team Concert، وإمكانية العمل في بيئة مشتركة (shell share) مع أحدث منتجات IBM Rational®، ومع كل من IBM Data Studio وIBM InfoSphere Optim Query Workload Tuner.

التفاصيل الفنية

المواصفات الفنية

  • توجد روابط المعلومات التقنية التفصيلية في أداة تقارير IBM Software Product Compatibility Reports (SPCR)
  • يمكنك الانتقال مباشرةً للاطلاع على أنظمة التشغيل المدعومة، والمتطلبات الأساسية، ومتطلبات النظام، والبرامج الاختيارية المدعومة لنظام التشغيل المحدّد.
 اطّلع على قائمة كاملة بالمواصفات التقنية.

منتجات ذات صلة

IBM InfoSphere Master Data Management

مكِّن مستخدمي الأعمال وتقنية المعلومات من التعاون والابتكار بالاستفادة من بيانات رئيسية موثوقة على مستوى المؤسسة.

 IBM Master Data Management on Cloud

احصل على رؤية موثوقة للبيانات في بيئة حوسبة هجينة.

 IBM InfoSphere Information Governance Catalog

قم بفهرسة بياناتك، وفهم معناها، وتتبع كيفية استخدامها — كل ذلك من مكان واحد.
اتخذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
مزيد من الطرق للاستكشاف وثائق المنتج الدعم IBM Developer خدمات الاستشارات في مجال البيانات والتحليلات