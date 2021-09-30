تعمل المعارف والاتصالات الرقمية على تشغيل خدمات ومنتجات معالجة المخاطر الجديدة وتتيح للمنافسين الجدد دخول سوق التأمين.

يتوقع العملاء الآن الحصول على مشورة ودعم أفضل فيما يتعلق بالمخاطر، حيث يطالب المنظمون بتقديم هذه الخدمات بشكل عادل وآمن ومسؤول.



تلبي مجموعة حلول التأمين من IBM كل هذه الاحتياجات من خلال منتجات السحابة الهجينة المفتوحة التي تستفيد من حلول البيانات والذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة، مع تحديث أنظمة السحابة الهجينة وأتمتتها لزيادة المرونة والكفاءة.