الصفحة الرئيسية الصناعات التأمين إعادة التفكير في مجالات التأمين في ظل المناخ متغير المخاطر
اكتساب ميزة تنافسية وتحسين تجربة حامل وثيقة التأمين من خلال التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.
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أم تعد وجبة طعام في المطبخ، بينما يحمل الأب طفلاً رضيعًا ويستخدم الكمبيوتر المحمول
مجال التأمين يتكيف مع الإمكانيات الرقمية الجديدة

تعمل المعارف والاتصالات الرقمية على تشغيل خدمات ومنتجات معالجة المخاطر الجديدة وتتيح للمنافسين الجدد دخول سوق التأمين.

يتوقع العملاء الآن الحصول على مشورة ودعم أفضل فيما يتعلق بالمخاطر، حيث يطالب المنظمون بتقديم هذه الخدمات بشكل عادل وآمن ومسؤول.

تلبي مجموعة حلول التأمين من IBM كل هذه الاحتياجات من خلال منتجات السحابة الهجينة المفتوحة التي تستفيد من حلول البيانات والذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة، مع تحديث أنظمة السحابة الهجينة وأتمتتها لزيادة المرونة والكفاءة.
Think 2023

هل فاتك البث المباشر؟ تعرّف على الجيل الجديد القادم من منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات التي تم إطلاقها في فعالية Think.

الحلول

امنح شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومقدمي الخدمات فهمًا أكبر للمخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية
Red Hat OpenShift on IBM Cloud

تحرر من الديون التقنية ونفقات السحابة واتجه نحو الميزة التنافسية من خلال نشر أحمال التشغيل إلى أفضل البيئات الملائمة للغرض

 روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تصور مفهوم تجربة العملاء

تتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي التي نوفرها تنسيق البيانات وتقديم خدمة تأمين ومشورة وحوكمة ذات طابع شخصي

 الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)

أتمتة العمليات الحسابية المعقدة عبر مصادر البيانات المتنوعة لتحسين عمليات إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الداخلية والخارجية وشفافيتها

 المرونة

تخلص من تخمين تكلفة السحابة مع حلول توفر الوقت وتحسّن التكاليف

تحديث أحمال التشغيل

جلب مرونة الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية إلى السحابة الهجينة لديك لتسريع الحصول على المعارف وحماية البيانات من التهديدات المستقبلية
دراسات حالة
Länsförsäkringar AB

إحدى شركات التأمين المصرفي التي تستخدم نماذج البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ عبر الخطوط المختلفة
SulAmérica

تعرف على كيفية أتمتة أكبر شركة تأمين مستقلة في البرازيل عبر بيئات السحابة المتعددة
Aon Italy

شاهد كيفية أتمتة Aon Italy للمستندات والعمليات الأساسية لتحقيق الكفاءة
شركة Swiss Re

تستخدم شركة التأمين الجماعي Swiss Re حلول الأتمتة في التدقيق للحوكمة بشكل أكثر فعالية
Westfield

تعرّف على كيفية قيام Westfield بتأمين وأتمتة عملية توفير خدمات الدعم الفني لديها
Sun Life

شاهد كيف تعمل Sun Life على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال التحديث
®Insight خدمة ذات طابع شخصي

يمكن لشركات التأمين تقديم خدمة ذات طابع شخصي، وتعزيز العلاقات مع العملاء، وزيادة محافظهم الاستثمارية من خلال التقنية الجديدة لمعالجة المخاطر.

 تعلّم كيف تراقب المخاطر
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