تعمل المعارف والاتصالات الرقمية على تشغيل خدمات ومنتجات معالجة المخاطر الجديدة وتتيح للمنافسين الجدد دخول سوق التأمين.
يتوقع العملاء الآن الحصول على مشورة ودعم أفضل فيما يتعلق بالمخاطر، حيث يطالب المنظمون بتقديم هذه الخدمات بشكل عادل وآمن ومسؤول.
تلبي مجموعة حلول التأمين من IBM كل هذه الاحتياجات من خلال منتجات السحابة الهجينة المفتوحة التي تستفيد من حلول البيانات والذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة، مع تحديث أنظمة السحابة الهجينة وأتمتتها لزيادة المرونة والكفاءة.
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تحرر من الديون التقنية ونفقات السحابة واتجه نحو الميزة التنافسية من خلال نشر أحمال التشغيل إلى أفضل البيئات الملائمة للغرض
تتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي التي نوفرها تنسيق البيانات وتقديم خدمة تأمين ومشورة وحوكمة ذات طابع شخصي
أتمتة العمليات الحسابية المعقدة عبر مصادر البيانات المتنوعة لتحسين عمليات إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الداخلية والخارجية وشفافيتها
تخلص من تخمين تكلفة السحابة مع حلول توفر الوقت وتحسّن التكاليف
جلب مرونة الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية إلى السحابة الهجينة لديك لتسريع الحصول على المعارف وحماية البيانات من التهديدات المستقبلية
إحدى شركات التأمين المصرفي التي تستخدم نماذج البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ عبر الخطوط المختلفة
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