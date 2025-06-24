وحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud

قوة الاختيار لنشر الذكاء الاصطناعي الخاص بك

استكشف كتالوج IBM Cloud
عرض ثلاثي الأبعاد لممر خادم تخزين البيانات عالي التقنية

استمتع بخصم 50% على ملفات تعريف وحدة معالجة الرسومات على NVIDIA L40S أو NVIDIA A100
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وسِّع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان مع مجموعة واسعة من وحدات معالجة الرسوميات ومسرّعات الذكاء الاصطناعي

تلتزم شركة ®IBM Cloud بتوفير قوة الذكاء الاصطناعي لعملائنا من الشركات، ما يساعدك على تحديد أولوياتك ويساعدك على ضمان تمتعك بقوة الاختيار عندما يتعلق الأمر بعمليات نشر الذكاء الاصطناعي. تم تصميم السحابة الخاصة بنا للمؤسسات الحديثة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والامتثال والثقة. نحن نحمي بياناتك ونوفر لك قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعزز التميز التنافسي والنجاح على المدى الطويل.

احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى مجموعة متنوعة من وحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك NVIDIA H200 وIntel Gaudi 3 وAMD MI300X. يمكن لوحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي على سحابة IBM Cloud أن تتكامل مع البنية الأساسية والتطبيقات ومتطلبات السحابة الهجينة. كما نوفر أيضًا بنية مفتوحة لدعم Red Hat OpenShift وIBM watsonx وبرنامج HPC وغيرها.
أخبار حديثة وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct MI300X متوفرة الآن على IBM Cloud مُسرِّعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 متاحة الآن على IBM Cloud  وحدات معالجة الرسومات NVIDIA H200 متوفرة الآن على IBM Cloud 
وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي
وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA

يمكنك التوسع بكفاءة مع إمكانية الوصول عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات NVIDIA – المصممة خصوصًا للذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات المتسارعة والحوسبة عالية الأداء وحالات استخدام التصور.

استكشف وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA مُسرِّعات الذكاء الاصطناعي من Intel Gaudi 3 

استمتع بتوسيع نطاق الاستدلال بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات بفعالية من حيث التكلفة مع الأداء العالي والمرونة في النشر والتطوير المفتوح. 

استكشف مسرعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 AMD Instinct MI300X

تحسين الأداء وكفاءة الطاقة لنماذج الذكاء الاصطناعي المولدة وHPC أحمال العمل مع وحدة معالجة الرسوميات AMD Instinct MI300X.

استكشف AMD Instinct MI300X على IBM Cloud
ابتكارات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud كيف تنقل IBM Cloud الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج
خصوصية البيانات

احمِ بياناتك بكفاءة، حتى إن شركة IBM لا تستطيع الوصول إليها. سنساعدك على إدارتها، بينما تتحكم في مفاتيح التشفير الخاصة بك حتى تتمكن أنت وحدك من الوصول إليها.
أمان مدمج

قلِّل من التهديدات الأمنية باستخدام خاصية حماية أعباء العمل في IBM Security and Compliance Center. قلِّل التكوينات الخاطئة إلى الحد الأدنى، وحدد التهديدات بسرعة واحصل على رؤية واضحة لمخاطر الطرف الثالث والرابع.
اختيار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

انشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في السحابة باستخدام وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي، أو في البيئات المحلية وفي أجهزة الحافة. اختَر من بين مجموعة واسعة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القابلة للتكيف التي تتكامل مع مختلف أطر العمل والأدوات للذكاء الاصطناعي عالي الأداء.
التوافق التلقائي والتشغيل الدائم

تمكَّن من تلبية أحدث معايير الحوكمة والمخاطر باستخدام أدوات تعمل على أتمتة عملية تحديد التغييرات التنظيمية وترجمة التغييرات إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
أدوات كفاءة DevOps

يمكنك أتمتة مسار النشر وتسريع وقت الإنتاج باستخدام البنى القابلة للنشر أو أدوات إدارة الحاويات من Red Hat OpenShift وIBM Code Engine.
كومة من البداية إلى النهاية

تجاوَز حدود السحابة. تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات الخوادم والتخزين والشبكات لمساعدتك على التغلب على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي والعقبات التقنية.

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"لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب. بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية". - كيرستن كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، اتحاد التنس الأمريكي

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الموارد
الكمبيوتر الفائق للذكاء الاصطناعي للسحابة الأصلية من IBM
إعادة ابتكار إعداد البيانات على البيئة السحابية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات
رسم توضيحي لتخزين مركز البيانات
كيف تساعد IBM العملاء على نشر نماذج الأساس
عرض ثلاثي الأبعاد للحوسبة السحابية
تعزيز قدرات الحوسبة الفائقة القائمة على الذكاء الاصطناعي للسحابة الأصلية من IBM
اتخِذ الخطوة التالية

استكشف خيارات النشر لوحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud Catalog.

 استكشف كتالوج IBM Cloud