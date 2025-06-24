قوة الاختيار لنشر الذكاء الاصطناعي الخاص بك
تلتزم شركة ®IBM Cloud بتوفير قوة الذكاء الاصطناعي لعملائنا من الشركات، ما يساعدك على تحديد أولوياتك ويساعدك على ضمان تمتعك بقوة الاختيار عندما يتعلق الأمر بعمليات نشر الذكاء الاصطناعي. تم تصميم السحابة الخاصة بنا للمؤسسات الحديثة، مع إعطاء الأولوية لأمن البيانات والامتثال والثقة. نحن نحمي بياناتك ونوفر لك قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعزز التميز التنافسي والنجاح على المدى الطويل.
احصل على إمكانية الوصول عند الطلب إلى مجموعة متنوعة من وحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك NVIDIA H200 وIntel Gaudi 3 وAMD MI300X. يمكن لوحدات معالجة الرسومات ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي على سحابة IBM Cloud أن تتكامل مع البنية الأساسية والتطبيقات ومتطلبات السحابة الهجينة. كما نوفر أيضًا بنية مفتوحة لدعم Red Hat OpenShift وIBM watsonx وبرنامج HPC وغيرها.
يمكنك التوسع بكفاءة مع إمكانية الوصول عند الطلب إلى وحدات معالجة الرسومات NVIDIA – المصممة خصوصًا للذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات المتسارعة والحوسبة عالية الأداء وحالات استخدام التصور.
استمتع بتوسيع نطاق الاستدلال بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات بفعالية من حيث التكلفة مع الأداء العالي والمرونة في النشر والتطوير المفتوح.
تحسين الأداء وكفاءة الطاقة لنماذج الذكاء الاصطناعي المولدة وHPC أحمال العمل مع وحدة معالجة الرسوميات AMD Instinct MI300X.
احمِ بياناتك بكفاءة، حتى إن شركة IBM لا تستطيع الوصول إليها. سنساعدك على إدارتها، بينما تتحكم في مفاتيح التشفير الخاصة بك حتى تتمكن أنت وحدك من الوصول إليها.
قلِّل من التهديدات الأمنية باستخدام خاصية حماية أعباء العمل في IBM Security and Compliance Center. قلِّل التكوينات الخاطئة إلى الحد الأدنى، وحدد التهديدات بسرعة واحصل على رؤية واضحة لمخاطر الطرف الثالث والرابع.
انشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في السحابة باستخدام وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي، أو في البيئات المحلية وفي أجهزة الحافة. اختَر من بين مجموعة واسعة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القابلة للتكيف التي تتكامل مع مختلف أطر العمل والأدوات للذكاء الاصطناعي عالي الأداء.
تمكَّن من تلبية أحدث معايير الحوكمة والمخاطر باستخدام أدوات تعمل على أتمتة عملية تحديد التغييرات التنظيمية وترجمة التغييرات إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
يمكنك أتمتة مسار النشر وتسريع وقت الإنتاج باستخدام البنى القابلة للنشر أو أدوات إدارة الحاويات من Red Hat OpenShift وIBM Code Engine.
تجاوَز حدود السحابة. تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات الخوادم والتخزين والشبكات لمساعدتك على التغلب على التكاليف الخفية للذكاء الاصطناعي والعقبات التقنية.
IBM watsonx هي مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا والتي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لزيادة الإنتاجية.
يمكنك طرح التطبيقات الأساسية ومبادرات الذكاء الاصطناعي في السوق من خلال عرض OpenShift الآمن والمُدار.
يمكنك أتمتة عمليات نشر الذكاء الاصطناعي الخاصة بك دون تدخل يدوي واسع باستخدام وحدات تصميم وأنماط محددة لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك التوليد المعزز للاسترجاع (RAG).
إدارة الأمان والامتثال لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي لديك على IBM Cloud.
يمكنك الاستجابة للتحديات واسعة النطاق وتحديات الحوسبة المكثفة وتسريع زمن الحصول على الرؤى باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء (HPC) لتقنيات السحابة الهجينة.
مع IBM، نجحت شركة Blendow Group في دخول مجال تحليل الاستخبارات القانونية المعزز بالذكاء الاصطناعي
"لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب. بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية". - كيرستن كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، اتحاد التنس الأمريكي
جعل العملاء سعداء مع watsonx.ai
استكشف خيارات النشر لوحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي على IBM Cloud Catalog.