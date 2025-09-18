تعمل Velotix، وهي شركة ناشئة تأسست في عام 2021، على إنشاء حلول أمن البيانات لمساعدة الشركات على زيادة تأثير بياناتها. تساعد منصة Velotix للوصول إلى البيانات الشركات على اكتشاف البيانات وتوحيدها عبر الأقسام المختلفة، ومنح الوصول إلى الأشخاص المناسبين، وأتمتة إنشاء السياسات القوية وتنفيذها.

يستخدم النظام الأساسي للمنصة الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات السلوك لتطوير سياسات الوصول بشكل ديناميكي وفقًا لتغيُّر أنماط المستخدمين والمتطلبات التنظيمية. يساعد محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Velotix على ضمان الالتزام بالسياسات على نطاق واسع دون الحاجة إلى تدخل يدوي متكرر.

لتعزيز سهولة الاستخدام وتسريع عملية الاعتماد، سَعَت Velotix إلى دمج مساعد حواري ضمن حلها. يقول Yoram Segal، المدير التقني وكبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في Velotix: "مع دعم الذكاء الاصطناعي لاستفسارات اللغة الطبيعية، نُتيح للمستخدمين التركيز على عملهم بينما تعمل سياسات التنفيذ الذكية بهدوء في الخلفية".