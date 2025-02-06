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Case Studies
IBM CIO w3
تعمل الشبكة الداخلية لشركة IBM—المعروفة باسم w3—كمنصة مركزية للحصول على رؤى حول الأشخاص والأدوات والتطبيقات التي تقود الشركة. لتقديم تجربة أكثر سهولة وتخصيصًا لموظفي IBM—مع التخلص من الاعتماد على البنية التحتية الافتراضية القديمة لصالح أحمال التشغيل في حاويات ومسارات التكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD)—قررت مجموعة مكتب المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) في IBM تجديد w3.
ومع ذلك، تطلب تجديد المنصة إجراء مراجعة شاملة لطبقات البنية التحتية والخدمات والتطبيقات، مع اعتماد إطار تصميم قوي لتوفير تجربة إنترانت للشركات على مستوى المستهلك لموظفي IBM. سعت المبادرة إلى توحيد وتنسيق مجموعة تكنولوجيا المعلومات إلى شيء أكثر منطقية وقابلية للدعم وللصيانة.
لتوحيد منصة w3، اتبعت مجموعة CIO نهجًا تدريجيًا باستخدام منهجية تطوير الأسلوب الرشيق.
أولاً، انتقل الفريق من بنية تحتية قديمة إلى بنية تحتية لحاويات منصة سحابة CIO الهجينة². وساعدت عملية الترحيل ففي رفع مستوى المهارة لدى المشاركين من خلال مطالبة بفهم أفضل لما يتطلبه نشر وتدبير وتوزيع تطبيقات وخدمات IBM. بدوره، أدخل ذلك صرامة ونظافة واستقرارًا من خلال توحيد عملية إدارة الإصدارات.
كجزء من عملية الترحيل، طرح الفريق ترقيات خدمة وكيل w3 هذه:
ثانيًا، قام الفريق بتقييم عناصر البنية التحتية وصقلها، وتنفيذ مجموعة من التحسينات لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات العمل، مثل:
ثالثاً، قام الفريق بجمع البيانات والخدمات الموجودة تحت منصة دعم تكنولوجيا المعلومات وبيانات الدليل والصفحة المقصودة ومنصة الأخبار لإنشاء إطار عمل وممارسات مبتكرة، باستخدام IBM Carbon Design System³ و GraphQL و ReactJS. وقد أوضح إطار العمل الجديد نشاط المستخدم عبر الشبكة الداخلية (الإنترانت)، مما يتيح لمجموعة CIO معرفة أين يواجه المستخدمون المشاكل، والأدوات التي يهتمون بها وما هو مهم بالنسبة لهم. وقد ساعد هذا النوع من الفهم في تحديد أولويات الأعمال المتراكمة وتحديد التسلسل الهرمي لواجهة المستخدم (UI) وتقديم تجربة مستخدم مخصصة (UX).
بمجرد الانتقال إلى منصة السحابة الهجينة CIO، تم الانتهاء من تحسين التقنية وإعادة هيكلة التطبيق، وتم إنشاء أساس W3 الجديد مع IBM® watsonx.ai™، IBM watsonx Assistant™ والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي يتم تشغيلها بواسطة IBM Granite™. النتائج أدت إلى إعادة تنشيط شبكة الإنترنت الداخلية وإعادة تنشيطها— كما هو موضح في الشكل 1 أدناه:
يوفر W3 الجديد في IBM مجموعة من المزايا، على سبيل المثال:
قبل ذلك: تم تفكيك وظيفة البحث وحصرها في الأقسام الفردية.
بعد ذلك: واجهة بحث متكاملة لتمكين المستخدم من تصفية نتائج البحث حسب الأشخاص أو الأخبار أو التطبيقات أو معلومات دعم تكنولوجيا المعلومات. تتضمن أيضًا القدرة على تضييق نطاق النتائج بناءً على الموقع واللغة والتاريخ.
قبل ذلك: لم تكن هناك إعدادات قابلة للتعديل.
بعد ذلك: إعدادات للتحكم في مظهر المنصة واللغات والمواقع والاهتمامات والإشعارات. تشمل تفضيلات الإشعارات تنبيهات إدارة الجهاز وكلمة المرور واشتراكات المدونة والموضوعات الشائعة.
قبل ذلك: كان من الممكن الوصول إلى دليل الموظفين عبر بوابة ويب منفصلة مع طرق مقيدة للتواصل مع زملاء العمل في IBM.
بعد ذلك: صفحة الأشخاص لاستكشاف الموظفين، والتفاعل معهم، وبدء التفاعلات بين الزملاء.
قبل ذلك: كان من الضروري إجراء تعديلات على تخطيط الأخبار وخيارات الملف الشخصي لتسهيل التنقل.
بعد ذلك: علامة تبويب الأخبار لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم ومطلعين على آخر المستجدات حول أحداث IBM والمبادرات والأحداث ذات الصلة بدورهم من خلال تنسيق المحتوى.
قبل ذلك: كانت تفاصيل التطبيقات متاحة على منصات متعددة لكل نظام تشغيل، بدون موقع واحد لإدارة الترخيص.
بعد ذلك: منطقة تطبيقات للحصول على تراخيص البرمجيات وترقيتها وإدارتها وإعادتها مع توصيات التطبيقات بناءً على الأدوار الوظيفية ووحدة الأعمال.
قبل ذلك: طلب المستخدمون الدعم تكنولوجيا المعلومات من موقع ويب مستقل يحتوي على رسائل انقطاع ديناميكية ومخصصة محدودة.
بعد ذلك: مركز دعم تكنولوجيا المعلومات مع الموارد الرئيسية وحالات الانقطاع، وعرض لتذاكر الدعم الحالية ومعلومات الاتصال والمواعيد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمنح الوصول إلى نظام الخدمة الذاتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، AskIT⁴، للحصول على إجابات لمختلف الأسئلة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
قبل ذلك: AskIBM⁵ لم يكن موجودًا.
بعد ذلك: رابط AskIBM حيث يمكن لموظفي IBM استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لتسريع وتبسيط أنشطة الأعمال الروتينية، مثل صياغة رسالة بريد إلكتروني، وترجمة مستند، والبحث عن المعلومات، وإنتاج ملخصات، وتوليد أفكار قابلة للتنفيذ، وغير ذلك. بدأ إصدار AskIBM alpha في أوائل يناير 2024.
أثناء التطور الرقمي لـ W3، تعاونت مجموعة CIO مع فرق منتجات watsonx و ®IBM Research للمساعدة في توسيع نطاق عروض منتجات IBM لإصدارات المؤسسات. كما شارك الفريق الإنجازات وأفضل الممارسات مع العملاء. تناولت هذه المناقشات نهج تطوير إنترانت IBM وخبرة IBM Consulting® لتكرار بيئات قابلة للمقارنة.
فازت شبكة إنترانت IBM بالفعل بالجائزة السنوية لتصميم الإنترانت من Nielsen Norman Group (NN / g) في أعوام 2006 و 2017 و 2019 و 2022. وعلاوة على ذلك، فإن العمل الجديد الذي تم إنجازه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي قد رسم مساراً لمبادرات داخلية أخرى مثل AskIT و AskIBM، حيث تم تطبيق تقنية IBM لتقديم قيمة الأعمال.
أسفرت التجربة مع w3 عن دروس قيمة يمكن لمجموعة CIO مشاركتها مع عملاء IBM في جميع أنحاء العالم. تشمل هذه النقاط الرئيسية ما يلي:
في المستقبل، تخطط مجموعة CIO لمواصلة بناء أتمتة دعم تكنولوجيا المعلومات واستخدام البيانات التنبؤية لمعالجة المشاكل التي قد تؤثر على المستخدمين. ويهدف الفريق أيضًا إلى الاستفادة من IBM watsonx Orchestrate™ للحفاظ على تجربة مستخدم متسقة.
IBM تقود مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات وتأمينها وتحديثها ودعمها التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء وظائفهم اليومية.
تشمل استراتيجية مجموعة CIO إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى أدوات وتطبيقات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات أسهل في جميع أنحاء المؤسسة. من خلال مهمة تحفيز نمو الأعمال، تعمل مجموعة CIO على تسريع عملية حل المشكلات وتكون بمثابة محرك الابتكار لشركة IBM.
¹ استنادًا إلى السجلات الداخلية وتقارير استخدام w3.
² تُمكِّن منصة سحابة CIO الهجينة من تصميم تطبيقات السحابة الأصلية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها. تستخدم تقنيات ®Red Hat على OpenShift® وتوفر ميزات لتسليم التطبيقات والتكامل ومعالجة البيانات والذكاء الاصطناعي.
³ Carbon هو نظام تصميم مفتوح المصدر لجميع منتجات البرمجيات من IBM. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://carbondesignsystem.com/ (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
⁴ AskIT هو مساعد دعم تكنولوجيا المعلومات القائم على المحادثة، أطلقته مجموعة CIO في مايو 2023. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.ibm.com/sa-ar/case-studies/cio-watsonx-askit.
⁵ AskIBM مساعد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة مهام الأعمال اليومية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: https://www.ibm.com/sa-ar/case-studies/askibm.
⁶ NN/g هو فريق من الخبراء العالميين في مجال تجربة المستخدم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.nngroup.com/articles/intranet-design/2022/ (الرابط موجود خارج موقع ibm.com).
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نماذج العملاء معروضة كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي من المحتمل أن يكونوا قد حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.