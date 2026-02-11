نظرًا إلى سرعة تطور مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، اتخذت مجموعة CIO إجراءات سريعة واستفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة IBM لتطوير الإصدار التجريبي الأول من AskIBM في 60 يومًا فقط باستخدام نهج تطوير وإعداد سريع. شملت فترة الستين يومًا مسار IBM watsonx نحو الإنتاج بالإضافة إلى تقييمات حساسة تتعلق بالقانون والخصوصية والأمن الإلكتروني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتلبية معايير وضوابط الذكاء الاصطناعي الموصى بها. وخلال هذه العملية، تعاونت مجموعة CIO مع IBM Software و®IBM Research لتقديم تطبيق جاهز للإصدار المؤسسي. ونتيجة لذلك، أصبح الوصول إلى الإصدار التجريبي الأول متاحًا لأكثر من 280000 موظف في IBM حول العالم في أوائل يناير 2024.

جرى تطوير منظومة AskIBM باستخدام watsonx.ai ونماذج لغوية كبيرة من IBM Granite™1، وجرى تعزيزها بمحتوى داخلي إستراتيجي من IBM—باستثناء معلومات IBM السرية والمعلومات الشخصية الحساسة ومعلومات العملاء. وكجزء من عملية التطوير والنشر، سعوا للتعاون مع موظفي IBM للمساعدة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية وضبطها من خلال اختبار AskIBM. وشجع ذلك موظفي IBM على تقديم ملاحظات لفرق الإنتاج حول كيفية تحسين watsonx، بحيث يكون متاحًا لعملاء IBM من المؤسسات حول العالم. AskIBM مصمم لأتمتة الأنشطة العادية، مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء، أو إنشاء ملخص منتج، أو تلخيص مستند طويل بسرعة للتحضير لاجتماع أو مكالمة أو أي حاجة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

دُمج حوالي 5000 مستند بلغات متعددة في الإصدار الداخلي التجريبي الأول من AskIBM لتدريب النماذج اللغوية الكبرى من فئة Granite—وقد ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 30000 في يوليو 2024. تُمكّن تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) AskIBM من استخدام المحتوى المدمج لتقديم ردود مخصصة ومناسبة لموظفي IBM من خلال إنشاء ردود جديدة من المعلومات المتوفرة الأكثر صلة. انظر الشكل 1 لمعرفة تدفق ردود AskIBM.