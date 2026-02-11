ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يُمكّن المؤسسات حول العالم من تحويل طريقة عملها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في بنيتها التحتية وأنظمتها وعملياتها الأساسية. وينطبق الأمر نفسه على IBM حيث سعت مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إلى بناء تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تعرف الآن باسم AskIBM، لمساعدة موظفي IBM في أنشطة العمل الروتينية حتى يتمكنوا من التركيز على العمل الأكثر إستراتيجية. كان الهدف هو تقديم مساعد رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لكل موظف في شركة IBM، حتى يتمكن من أتمتة مهام العمل اليومية مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني، أو ترجمة المستندات، أو البحث عن معلومات.
نظرًا إلى سرعة تطور مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، اتخذت مجموعة CIO إجراءات سريعة واستفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة IBM لتطوير الإصدار التجريبي الأول من AskIBM في 60 يومًا فقط باستخدام نهج تطوير وإعداد سريع. شملت فترة الستين يومًا مسار IBM watsonx نحو الإنتاج بالإضافة إلى تقييمات حساسة تتعلق بالقانون والخصوصية والأمن الإلكتروني وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتلبية معايير وضوابط الذكاء الاصطناعي الموصى بها. وخلال هذه العملية، تعاونت مجموعة CIO مع IBM Software و®IBM Research لتقديم تطبيق جاهز للإصدار المؤسسي. ونتيجة لذلك، أصبح الوصول إلى الإصدار التجريبي الأول متاحًا لأكثر من 280000 موظف في IBM حول العالم في أوائل يناير 2024.
جرى تطوير منظومة AskIBM باستخدام watsonx.ai ونماذج لغوية كبيرة من IBM Granite™1، وجرى تعزيزها بمحتوى داخلي إستراتيجي من IBM—باستثناء معلومات IBM السرية والمعلومات الشخصية الحساسة ومعلومات العملاء. وكجزء من عملية التطوير والنشر، سعوا للتعاون مع موظفي IBM للمساعدة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية وضبطها من خلال اختبار AskIBM. وشجع ذلك موظفي IBM على تقديم ملاحظات لفرق الإنتاج حول كيفية تحسين watsonx، بحيث يكون متاحًا لعملاء IBM من المؤسسات حول العالم. AskIBM مصمم لأتمتة الأنشطة العادية، مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء، أو إنشاء ملخص منتج، أو تلخيص مستند طويل بسرعة للتحضير لاجتماع أو مكالمة أو أي حاجة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
دُمج حوالي 5000 مستند بلغات متعددة في الإصدار الداخلي التجريبي الأول من AskIBM لتدريب النماذج اللغوية الكبرى من فئة Granite—وقد ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 30000 في يوليو 2024. تُمكّن تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) AskIBM من استخدام المحتوى المدمج لتقديم ردود مخصصة ومناسبة لموظفي IBM من خلال إنشاء ردود جديدة من المعلومات المتوفرة الأكثر صلة. انظر الشكل 1 لمعرفة تدفق ردود AskIBM.
تعتزم مجموعة CIO مواصلة التعاون مع IBM Software وفرق الذكاء الاصطناعي الأخرى في IBM لاستخدام watsonx Orchestrate™ بهدف المساعدة على تعزيز تجربة المستخدم الموحدة من خلال أتمتة المهام الأخرى وتبسيط سير العمل المعقدة.
1 تتضمّن watsonx.ai نماذج أساس من تطوير IBM يشار إليها باسم IBM Granite. وتستخدم نماذج الأساس متعددة الأحجام هذه الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل من اللغة والرمز.
طُرح الإصدار التجريبي الثاني من AskIBM في مايو 2024. ومن خلال الإصدار التجريبي الثاني، قدمت مجموعة CIO تجربة مستخدم موحدة من خلال توفير نقطة دخول واحدة لجميع موظفي IBM لأتمتة المهام والمساعدة على زيادة الإنتاجية. وبذلك أصبح بإمكان المستخدمين الذهاب إلى مكان واحد للتلخيص والترجمة وإنشاء المحتوى، وصياغة المستندات، والدردشة مع المستندات، والعثور على المعلومات، والوصول إلى مساعدين رقميين إستراتيجيين آخرين. يساعد تحويل هذا النوع من العمل إلى AskIBM على تركيز الانتباه على الأنشطة الأعلى قيمة.
ولكن من المثير للاهتمام أن النتائج الأولية أظهرت أن أداء AskIBM كان جيدًا، ولكن شكل سلوك المستخدمين عائقًا في طريق تحقيق المزيد من النجاح. فمفتاح الحصول على أقصى قيمة من AskIBM هو استخدام اللغة الطبيعية لإنشاء مطالبات واضحة وهادفة توفر السياق اللازم لتوليد إجابات فعالة. لكن في البداية، كان العديد من موظفي IBM يبحثون باستخدام استعلامات تعتمد على كلمة مفتاحية واحدة أو كلمتين بدلاً من استعلامات اللغة الطبيعية. وفي الواقع، عند الإصدار، شكلت استعلامات اللغة الطبيعية 2–4% فقط من الأسئلة المطروحة، ولكن بفضل التعليم والتدريب، ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 10% بحلول نهاية يناير 2024. ومن خلال المواظبة على التعليم والتدريب والاستخدام العملي، يتكيف موظفو IBM تدريجيًا مع هذا الأسلوب الجديد في العمل.
لقد علمتنا تجربة مجموعة CIO في تصميم AskIBM وتطويره ونشره دروسًا قيمة يمكننا مشاركتها مع عملاء IBM في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك ما يلي:
تقود مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) بشركة IBM إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الداخلية لدى IBM وتتحمل مسؤولية توفير حلول تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها الموظفون والعملاء والشركاء في IBM لأداء وظائفهم اليومية وتأمينها وتحديثها ودعمها. تشمل إستراتيجية مؤسسة المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) إنشاء منصة تكنولوجيا معلومات قابلة للتكيف تجعل الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأنظمتها أسهل عبر المؤسسة، وتسرّع حل المشكلات وتعمل كمحرك ابتكار لشركة IBM لتحفيز ازدهار الأعمال.
طورت مجموعة CIO حل AskIBM، وهو مساعد رقمي مؤسسي، باستخدام watsonx.ai والنماذج اللغوية الكبرى من Granite—مدعومة بمحتوى داخلي إستراتيجي من IBM—للمساعدة على زيادة إنتاجية موظفي IBM من خلال أتمتة بعض مهام العمل اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة IBM Corporation. IBM، وشعار IBM، وGranite، وIBM Research، وwatsonx، وwatsonx.ai، وwatsonx Orchestrate هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تابعة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.