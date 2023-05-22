ما هو OpenTelemetry؟

يمكن لتقنية OpenTelemetry إنشاء بيانات القياس عن بُعد وجمعها وتصديرها واستخدامها لتحليل سلوك المنصة وأدائها. يمكن للمطورين ومهندسي موثوقية الموقع (SREs) استخدام تقنية OpenTelemetry لتحقيق أهداف العمل بفضل عمليتها الموحدة لجمع بيانات القياس عن بُعد وتوفير فهم أفضل لسلوكيات النظام.

يجب على مجموعات تكنولوجيا المعلومات ومتخصصي عمليات التطوير استخدام الأجهزة لإنشاء نظام يمكن ملاحظته في تطبيقات السحابة الأصلية. كان رمز الأجهزة متنوعًا، ما صعب على الشركات تغيير الواجهات الخلفية. وكان من الصعب تبديل الأدوات لأنها ستحتاج إلى إعادة صياغة التعليمات البرمجية الخاصة بها وإعادة تكوين وكلاء جدد لإرسال بيانات القياس عن بُعد إلى أجهزتها الجديدة.