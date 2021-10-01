ما المقصود بناقل خدمة المؤسسة (ESB)؟

يُعد ناقل خدمة المؤسسة (ESB) مكونًا أساسيًا من مكونات SOA، أو البنية الموجّهة للخدمة، وهي بنية برمجية ظهرت في أواخر التسعينيات. تحدد SOA طريقة لجعل عناصر البرمجيات قابلة لإعادة الاستخدام عبر واجهات الخدمة. وعادةً ما تستخدم هذه الخدمات واجهات قياسية (أي، خدمات الويب) بطريقة يمكن دمجها بسرعة في التطبيقات الجديدة دون الحاجة إلى تكرار الوظائف التي تؤديها الخدمة في التطبيقات الجديدة.

تجسد كل خدمة في SOA التعليمات البرمجية والبيانات المطلوبة لتنفيذ وظيفة عمل كاملة ومنفصلة (على سبيل المثال التحقق من رصيد العميل، أو حساب الدفعة الشهرية للقرض، أو معالجة طلب الرهن العقاري). توفر واجهات الخدمة اقترانًا فضفاضًا، مما يعني أنه يمكن استدعاؤها دون معرفة تذكر أو دون معرفة تمامًا بكيفية تنفيذ الخدمة تحتها، مما يقلل من التبعيات بين التطبيقات. يمكن كتابة التطبيقات الموجودة خلف واجهة الخدمة بلغة Java أو Microsoft .Net أو Cobol أو أي لغة برمجة أخرى، أو يمكن توفيرها كتطبيقات مؤسسة مجمعة من قبل البائع (مثل SAP) أو تطبيقات SaaS (مثل Salesforce CRM) أو الحصول عليها كتطبيقات مفتوحة المصدر.

يتم تعريف واجهات الخدمة بشكل متكرر باستخدام لغة تعريف خدمة الويب (WSDL) وهي بنية علامة قياسية تستند إلى xml (لغة ترميز قابلة للتوسيع). يتم عرض الخدمات باستخدام بروتوكولات الشبكة القياسية - مثل SOAP (بروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيطة) / HTTP أو JSON / HTTP - لإرسال طلبات لقراءة البيانات أو تغييرها. تتحكم عناصر التحكم في حوكمة الخدمات في دورة حياة التطوير، وفي المرحلة المناسبة يتم نشر الخدمات في سجل والذي يمكّن المطورين من العثور عليها بسرعة وإعادة استخدامها لتجميع تطبيقات أو عمليات أعمال جديدة.

يمكن إنشاء الخدمات من الصفر ولكن غالبًا ما يتم إنشاؤها عن طريق عرض وظائف من الأنظمة القديمة القياسية. يمكن أن تختار الشركات توفير واجهة خدمة قائمة على المعايير أمام الأنظمة القديمة أو استخدام ESB للاتصال مباشرة بالنظام القديم من خلال محول أو موصل، أو قد يوفر التطبيق واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به. وعلى أي حال، فإن ناقل خدمة المؤسسة يحمي التطبيق الجديد من الواجهة القديمة. يقوم نظام ESB بإجراء التحويل والتوجيه اللازمين للاتصال بخدمة النظام القديم.

من الممكن تنفيذ SOA بدون بنية ESB، ولكن هذا سيكون مماثلاً لمجرد وجود مجموعة من الخدمات. سيحتاج كل مالك تطبيق إلى الاتصال مباشرة بأي خدمة يحتاجها وإجراء تحويلات البيانات اللازمة لتلبية كل واجهة من واجهات الخدمة. هذا يتطلب الكثير من العمل (حتى لو كانت الواجهات قابلة لإعادة الاستخدام) ويخلق تحديات كبيرة في الصيانة في المستقبل حيث أن كل اتصال هو من نقطة إلى نقطة.