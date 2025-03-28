المركبات ذاتية القيادة (AVs) هي سيارات وشاحنات ذاتية القيادة تستخدم حوسبة الحافة لمساعدة أنظمة الملاحة في السيارات على جمع وتفسير التدفق الذي لا ينتهي من البيانات التي توفرها مدخلات أجهزة الاستشعار المختلفة (مثل الرادار وتقنية الكشف عن الضوء وتحديد مداه (LiDAR) وكاميرات المرور). ونظرًا لأن حركة المرور تتغير باستمرار، فمن المهم أن يكون نظام الملاحة قادرًا على تفسير هذه البيانات والتصرف بناء عليها في الوقت الفعلي.

تعرف وزارة الطاقة المركبات ذاتية القيادة على أنها مركبات مجهزة بالتقنيات التي يمكنها تشغيل تلك السيارة دون تحكم مباشر من السائق. ويوجد الآن ما لا يقل عن 25 شركة صناعة سيارات مختلفة بدأت بالفعل شكلا من أشكال تنفيذ مركبات ذاتية القيادة (AV). وتضم هذه المجموعة الشركات المصنعة الرائدة مثل BMW وFord وMercedes-Benz Group AG وTesla وCadillac.

وقد دخلنا الآن مرحلة التنفيذ حيث يختبر المصنعون نماذجهم الأولية. وهناك العديد من الجوانب التي تجعل هذه المرحلة من التطوير صعبة بشكل خاص.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختبار المركبات ذاتية القيادة ولا يزال يجري اختبارها في ظروف حركة المرور الفعلية، حيث يمكن أن تتغير ظروف القيادة على الفور تقريبًا. والآن، نظرًا لأن شركات صناعة السيارات تدمج تقنيات من شأنها بالتأكيد أن تجعل بعض السائقين يولون اهتمامًا أقل لأعمال القيادة الفعلية بأنفسهم، فإنهم يحاولون أيضًا إضافة ميزات للتأكد من عدم تشتت سائقي المركبات ذاتية القيادة بشكل كبير.

على سبيل المثال، يحتفظ نظام Mercedes Drive Pilot بكاميرا مثبتة على لوحة القيادة وموجهة نحو وجه السائق لذلك، في حين أنه يمكن للسائق تسلية نفسه بلعب لعبة فيديو فعلية على لوحة القيادة، إلا أنه إذا شعرت الكاميرا أن السائق غادر مقعد القيادة أو كان عاجزًا (بسبب النوم العرضي)، يتم إيقاف تشغيل النظام. وهذا النظام قيد الاختبار بوصفه برنامج بدء تشغيل في ولاية نيفادا، حيث يمكن قيادة هذه السيارات، ولكن بسرعات لا تزيد عن 40 ميلاً في الساعة.

هناك نقطة مهمة أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي المسألة الشائكة المتعلقة بإدارة حركة المرور، حيث تعمل حوسبة الحافة على معالجة مشاكل إدارة المرور من خلال معالجة البيانات التي يتم جمعها عند تقاطعات المرور محليًا. ولهذا العديد من الميزات، مثل زيادة السلامة للمشاة، وتحسين ظروف المرور، وتنسيق المسار بشكل أكثر سلاسة لمركبات الطوارئ.

تدعم حوسبة الحافة حتى "الشاحنات ذاتية القيادة" قوافل الشاحنات، حيث يمكن للمشغل البشري قيادة شاحنة رئيسية بينما تظل الشاحنات خلفها متصلة في سلسلة تعاقبية افتراضية وفي خطوة تامة ويتم التحكم بها من خلال إشارات الراديو

إلى جانب القدرة على التنقل في الطرق، يجب تدريب المركبات ذاتية القيادة على مشاركة الطريق والتسامح مؤقتًا بالقيادة السيئة من السائقين البشريين، وكذلك من المركبات ذاتية القيادة الأخرى. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية تحمل معها تكاليف بنية تحتية أخرى، مثل تكلفة تحديث أشارات المرور بأجهزة الحافة مثل مستشعرات إنترنت الأشياء للتواصل الفوري مع المركبات ذاتية القيادة المارة وتحديثها لتغيير أنماط حركة المرور أو تحديثات البناء أو تحذيرات الطقس.