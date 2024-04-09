ما المقصود بشبكة الحافة؟

ظهرت شبكات الحافة استجابةً لمشكلة معيّنة. ولتتبُّع نشأتها بدقة، يلزم التطرُّق إلى تطوّر مراكز البيانات فائقة النطاق، التي أُنشئت هي الأخرى لمعالجة مشكلة محددة. ورغم أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تجني فوائد واضحة من شبكات الحافة (مثل تحسين قابلية التوسّع)، فإن هذه الشبكات طُوِّرت في الأصل كإجراء مضاد لمعالجة ازدحام مراكز البيانات فائقة النطاق، التي تكون بطبيعتها ضخمة الحجم وتخدم أساسًا الشركات الكبرى القادرة على تحمُّل تكلفتها الباهظة، التي قد تصل إلى ملايين أو حتى مليارات الدولارات.

بدأ كل ذلك في تسعينيات القرن الماضي مع بدء استخدام شبكات توصيل المحتوى (CDN). تُعد شبكة توصيل المحتوى (CDN) مجموعة من الخوادم الموزَّعة جغرافيًا، تتيح تخزين المحتوى مؤقتًا بالقرب من المستخدمين. وقد أتاحت شبكات توصيل المحتوى تقديم محتوى الويب والفيديو وتخزينه في مراكز البيانات.

وكانت مراكز البيانات تطوّرًا طبيعيًا لمفاهيم راسخة مثل الحوسبة السحابية والمُحاكاة الافتراضية. ومع ذلك، ومع بدايات العقد الأول من الألفية الثالثة، بدأت شركات كثيرة تتجاوز قدرات مراكز البيانات التي تشغّلها محليًا، الأمر الذي حفّز إنشاء مراكز بيانات فائقة النطاق تُبنى أو تُستأجَر ضمن مرافق الاستضافة المشتركة. علاوة على ذلك، كانت كثير من المؤسسات بحاجة إلى قدر أكبر من قابلية التوسّع، إضافةً إلى مساحة تخزين أكبر، للتعامل مع أحمال التشغيل الضخمة لديها.

وقد قدّمت مراكز البيانات فائقة النطاق هذه مستوى قابلية التوسّع المطلوب، إلى جانب القدرة والمساحة وعرض النطاق الترددي اللازم لتشغيل تطبيقات متعددة داخل هذه المرافق فائقة النطاق حسب الحاجة. وسرعان ما بدأت هذه المراكز فائقة النطاق في الظهور حول العالم، مقدِّمةً قدرات حوسبة شبكية على نطاق واسع للغاية. ويُعرِّف قطاع التقنية مراكز البيانات فائقة النطاق، وفقًا لشركة International Data Corporation (IDC)، بأنها المراكز التي تستخدم ما لا يقل عن 5000 خادم وتشغل مساحة أرضية لا تقل عن 10,000 قدم مربعة.

وهذا يقودنا إلى المشكلة الراهنة لمراكز البيانات فائقة النطاق، التي باتت، للمفارقة، تعاني اليوم من مشكلات في تخزين البيانات. فعندما تبنّت شركات كثيرة مراكز البيانات فائقة النطاق، افترضت أن لديها أخيرًا المساحة وعرض النطاق الكافيين لتخزين جميع أشكال البيانات الممكنة. وقد تحقق ذلك بالفعل، لكن بثمنٍ تمثّل في زيادة زمن الانتقال وانخفاض معدّلات نقل البيانات. ما النتيجة؟ أصبح بعض هذه المراكز فائقة النطاق مكتظًا إلى حدٍّ يقترب من طاقته القصوى، بحيث لم يعُد قادرًا عمليًا على العمل بكفاءة.

وقد أوجدت هذه المشكلة حاجة واضحة إلى تطوير شبكات الحافة. وقد أوجدت هذه المشكلة حاجة واضحة إلى تطوير شبكات الحافة. وقد درست شركة الأبحاث Gartner وضع شبكات الحافة في عام 2023، وأفادت بأن 69% من المشاركين من المديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO) ذكروا أن مؤسساتهم إمّا بدأت بالفعل في استخدام حلول حوسبة الحافة أو تخطّط للقيام بذلك بحلول منتصف عام 2025.

في السوق الأمريكية وحدها، يتّضح النمو المتسارع واعتماد تقنية شبكة الحافة على نطاق واسع. وبيّن تقرير عن سوق حوسبة الحافة على مستوى العالم Global Edge Computing Market Report أن حجم سوق شبكات الحافة في الولايات المتحدة بلغ 7.44 مليارات دولار أمريكي في عام 2021. وتوقّعت المجموعة نفسها من تحليلات السوق أن يصل هذا الرقم إلى 157.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو ما يعادل معدل نمو سنوي ثابت وكبير نسبته 37.9%.