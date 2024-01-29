كان Henry Gantt، مهندس ميكانيكي ومستشار إداري من القرن التاسع عشر، أول من طوّر مخطط سير العمل لتسلسل المهام وترتيب أولوياتها. وقد تعاون Gantt مع Frederick Winslow Taylor، وهو متخصص في علوم الإدارة، لابتكار عمليات سير العمل كشكل جديد من الإدارة العلمية المرتبطة بالأعمال. وأسفر هذا البحث التعاوني عن ابتكار مخطط غانت لسير العمل، والذي لا يزال يشكل حجر الزاوية في مجال إدارة المشروعات.

بفضل جهود الثنائي، شهد مجال رسم مخططات سير العمل تطورًا ملحوظًا، ما كان له أثر إيجابي كبير في كفاءة العمليات وجودتها.