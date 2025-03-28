ما المقصود بتحليل عمليات الأعمال؟

تحليل عمليات الأعمال (BPA) هو نهج مستخدم لتحليل عمليات تشغيل الأعمال. فهو فحص تفصيلي متعدد الخطوات لكل جزء من العملية لتحديد العناصر التي تعمل بشكل جيد في عمليتك الحالية، والعناصر التي تحتاج إلى تحسين وكيف يمكن إجراء أي تحسينات ضرورية على أفضل وجه ممكن. ثمة طرق مختلفة لتحليل عمليات الأعمال، ولكن جميعها يطبق المبدأ الأساسي الذي يفيد أن الأنظمة المحسنة تقدم نتائج أعمال إجمالية أفضل.

تتمثل النتائج المرجوة الشائعة من تحليل عمليات الأعمال في تحقيق توفير أكبر في التكاليف وزيادة الإيرادات وتحسين مشاركة الأعمال. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام تحليل عمليات الأعمال لتحليل مشاركة العملاء والمواضع التي يوجد بها تراجع أو عقبات أو تحويلات منخفضة بشكل غير متوقع. يمكن أن يكشف تحليل عمليات الأعمال أيضًا عن الأسباب ضمن عمليات أو سياسات عملك التي تؤدي إلى انخفاض مشاركة الموظفين.