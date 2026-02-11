ما المقصود بالمعالجة المباشرة؟

المعالجة المباشرة، أو ما يُعرف بـ STP، هي منهجية طموحة تكتمل من خلالها معالجة المعاملات المالية أو التجارية من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.
يمكن أن تشمل المعالجة المباشرة (STP) أيًا من أو جميع المراحل المؤتمتة التالية، بما في ذلك: بدء المعاملة، والتحقق من الصحة، والإثراء، والتوجيه، والتنفيذ، والتسوية. ومع ذلك، فإن المعالجة المباشرة (STP) ليست مقترحاً قائماً على مبدأ الكل أو لا شيء؛ بل غالباً ما يُناقش مفهوم المعالجة المباشرة بدلالة معدل المعالجة المباشرة، أو النسبة المئوية للعملية التي تم أتمتتها. إن تبني منهجية المعالجة المباشرة يمكن أن يقلل من أوقات المعالجة، مما يؤدي بدوره إلى تبسيط المهام التشغيلية، وتمكين قدرة أكبر على التوسع، وإنتاج مسار توثيق واضح وقابل للتدقيق.
تُعد المعالجة المباشرة (STP) شائعة بشكل خاص في الخدمات المالية، ولا سيما في تداول الأوراق المالية، والمدفوعات، والعمليات المصرفية. في تداول الأوراق المالية، على سبيل المثال، يتم تحليل ملايين التداولات كل يوم وتصفيتها وتنفيذها دون تدخل بشري.
يمكن أن تختلف تفاصيل معاملات المعالجة المباشرة (STP)، وقد لا تتضمن جميع التطبيقات كل خطوة. لنلقِ نظرة على مثال لسلسلة متاجر بقالة بالتجزئة تقدم طلبًا إلى مورد الطماطم الخاص بها، بهدف تحقيق المعالجة المباشرة طوال دورة الحياة.
تمتلك سلسلة متاجر البقالة نظامًا آليًا يُشير إلى انخفاض مخزون الطماطم. بناءً على معدلات المبيعات والمخزون، يُحدد نظام المخزون الخاص بسلسلة البقالة أن المتجر بحاجة إلى 10 صناديق من الطماطم، وزن كل منها 25 رطلاً.
يقوم النظام تلقائيًا (وفي الوقت الفعلي) بإنشاء طلب وإرساله إلى مورّد الطماطم. يمكن إرسال هذا الطلب باستخدام بروتوكولات نقل مستندات العمل القياسية، مثل واجهة البيانات الإلكترونية (EDI).
يستلم مورد الطماطم الطلب ويتحقق تلقائياً من المعلومات الواردة فيه. هل التسعير صحيح؟ هل يملك المورّد المخزون الكافي والقدرة على التوصيل؟ هل سلسلة متاجر البقالة ملتزمة بسداد مدفوعاتها في مواعيدها؟ هل هناك أي عقود قائمة بحاجة إلى المراجعة للتأكد من دقتها ومدى ملاءمتها؟ هل يتطابق عنوان التوصيل مع العنوان الموجود بالفعل لدى المورد؟
الهدف من المعالجة المباشرة هو الإجابة على كل من هذه الأسئلة تلقائيًا وفوريًا.
قد لا تُدرج سلسلة متاجر البقالة جميع المعلومات التي يحتاجها مورد الطماطم لإتمام الطلب؛ بل قد تكتفي بمجرد إدراج الكمية، ورمز تعريف المنتج (SKU)، وعنوان التوصيل. سيحتاج مورد الطماطم بعد ذلك إلى "إثراء" هذا الطلب الأساسي بمزيد من المعلومات. ويمكن أن يشمل ذلك اعتبارات الشحن، مثل احتياجات الوزن أو درجة الحرارة؛ ومكان تخزين الطماطم؛ والمكان الذي يستورد منه المورد الطماطم لهذا العميل تحديدًا، وغير ذلك.
هذه البيانات ليست ضرورية لسلسلة متاجر البقالة، ولكنها حيوية لمسار التدقيق الخاص بمورد الطماطم.
تشير عملية التوجيه إلى توجيه المعاملات المالية عبر قنوات المقاصة المناسبة أو شبكات معالجة المدفوعات. بشكل أساسي، تحديد طريقة الدفع التي سيتم استخدامها وكيفية تسليم الدفعة.
تشمل وسائل الدفع الإلكتروني في نظام المعالجة المباشرة (STP) التحويلات المالية الإلكترونية، مثل نظام غرفة المقاصة الآلية (ACH) في الولايات المتحدة أو منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (SEPA) في أوروبا. وهذه تُستخدم عادةً في المعاملات بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بالإضافة إلى نقل الأموال بين الشركات والمستهلكين والهيئات الحكومية. إنها طرق معالجة مباشرة (STP) كلاسيكية لأمور مثل كشوف المرتبات ومدفوعات الموردين، لأنه يمكن التحقق من صحة الملفات أو استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتوجيهها، ومقاصتها، وتسويتها تلقائيًا.
وتشمل الطرق الأخرى المدفوعات القائمة على البطاقات، وأنظمة المدفوعات الفورية مثل المدفوعات في الوقت الفعلي (RTP) و FedNow، والتحويلات البنكية.
يمكن لمورّد الطماطم الآن التحقق من مخزون المستودع وخيارات التسليم، وإخطار سلسلة متاجر البقالة بهذه التحديثات. لتحقيق معالجة مباشرة بنسبة 100%، يمكن استخدام نظام استيفاء آلي روبوتي لجمع الطماطم وتعبئتها وشحنها. ولكن من الشائع أيضاً الجمع بين الخطوات اليدوية والآلية؛ على سبيل المثال، يمكن للمورد توجيه موظفي المستودع التابعين له لتعبئة وشحن صناديق الطماطم على الشاحنات المناسبة.
بالنسبة لمعاملات المعالجة المباشرة (STP) الأخرى، قد يقتصر التنفيذ ببساطة على الدفع. يمكن أن تستفيد كلٌّ من مطالبات التأمين، ومدفوعات الرهن العقاري، والمعاملات المالية مثل تداول الأسهم من المعالجة المباشرة (STP)، ولكنها لا تتطلب مرحلة تنفيذ مادي، نظراً لعدم وجود أي عناصر مادية ملموسة.
بعد تأكيد الاستيفاء، يقوم المورد تلقائيًا بإنشاء فاتورة وإرسالها إلى سلسلة البقالة. وبدورها، تتلقى سلسلة متاجر البقالة هذه الفاتورة تلقائيًا وتُسدّد قيمة الحسابات المدينة عبر الطريقة المقبولة (على سبيل المثال، نظام المقاصة الآلية ACH).
في هذه المعاملة بأكملها، اقتصر دور البشر على الجوانب المادية لشراء الطماطم فقط: الشحن، والتوصيل، ورص الرفوف. تم إكمال بقية المعاملة دون الحاجة إلى تدخل بشري.
هذا المثال مُحسَّن ومُؤتمت بشكل خاص. قد لا تمتلك سلسلة متاجر البقالة نظامًا للمخزون يتعرف تلقائيًا على الحاجة إلى شحنة طماطم جديدة، على سبيل المثال. تشير المعالجة المباشرة (STP) إلى هدف أتمتة هذه العملية. يشير "معدل STP" إلى النسبة المئوية للمعاملات التي تتم معالجتها تلقائيًا.
حتى لو لم تستطع المجموعة أتمتة كامل عملياتها، يمكنها الاستفادة من الأتمتة التدريجية والتحسينات في نظام المعالجة المباشر الخاص بها. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
يمكن للأتمتة أن تقلل بشكل كبير من خطر الخطأ البشري في إدخال البيانات والتحقق من صحتها. تحليل VAO لإدخال البيانات في شركات سلاسل التوريد وجد أن معدل الخطأ يصل إلى 4% بالنسبة لإدخال البيانات يدويًا، بينما يبلغ بحد أقصى 1% فقط في العمليات المؤتمتة المتوافقة مع المعالجة المباشرة (STP). وعلى نطاق واسع، يمكن أن يكون هذا انخفاضًا كبيرًا.
يمكن أن يؤدي سير عمل المعالجة المباشرة إلى خفض التكاليف. قد تأتي هذه التكاليف المخفضة من استبدال العمالة البشرية، وتقليل الحاجة إلى المنتجات الورقية مثل الشيكات والطوابع ومستلزمات الطباعة، وتخفيف الضغط على ممثلي خدمة العملاء من خلال التواصل في الوقت المناسب، وغير ذلك الكثير. وجدت دراسة أجرتها Synovus أن متوسط تكلفة إصدار فاتورة واحدة يدوياً يبلغ حوالي 10 دولارات أمريكية، في حين أن أولئك الذين طبقوا أساليب الأتمتة أنفقوا 2.81 دولار أمريكي فقط.
وجدت دراسة VAO نفسها أن متوسط وقت المعالجة للفاتورة المنتجة يدويًا يتراوح بين 10 و 12 دقيقة تقريبًا. ولكن هذا الرقم يتضخم بشكل كبير عندما يتم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل انتظار المستندات في طوابير المعالجة ومحدودية القدرة على التوسع خلال فترات الضغط العالي. بلغ إجمالي وقت الدورة، من الاستلام إلى الاكتمال، 14.6 يومًا للإنتاج اليدوي. مع أساليب المعالجة المباشرة؟ حوالي 3 إلى 5 أيام.
إنَّ أتمتة الخطوات الفردية في عملية المعاملات تُحسِّن وتُسرِّع كلاً من تلك الخطوة المعينة والعملية ككل.
في العمليات التي تتطلب قدراً كبيراً من التدخل اليدوي، يتطلب نمو الأعمال زيادات طردية في عدد الموظفين للتعامل مع الحجم الجديد من الطلبات. بإمكان تقنية المعالجة المباشرة كسر هذه الحلقة. غالبا ما تكون الخدمات الآلية أرخص وأسهل في توسيع النطاق مع زيادة حجم الطلبات.
يمكن للمعالجة المباشرة أن تزيد من رضا العملاء من خلال تقليل أو القضاء على العديد من مشكلات المعاملات التجارية. على سبيل المثال، يتم إنشاء الإشعارات وتلقائيًا وإرسالها بمجرد استحقاقها، مثل تحديثات الشحن. تقلل هذه الأتمتة من أوقات المعالجة والأخطاء، مما يعزز تجربة العملاء الإيجابية.
إن أتمتة المعاملات التجارية وأنظمة الدفع وفقًا لأهداف المعالجة المباشرة (STP) يمكن أن تساعد في ضمان الالتزام باللوائح والتشريعات وتقليل المخاطر الأمنية. يمكن تطبيق الامتثال التنظيمي تلقائيًا: على سبيل المثال، تختلف قوانين الضرائب الحكومية، وقوانين الملكية الفكرية، وقوانين حماية البيانات الشخصية حسب الموقع، ولكن يمكن تطبيقها تلقائيًا بناءً على موقع الشركات المشاركة في المعاملة.
تتيح المعالجة المباشرة أيضاً تنفيذ بروتوكولات المعاملات الآمنة، مثل EDI، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في اكتشاف السلوك المشبوه، والذي قد يكون احتيالياً.
إن مجرد وجود معدل المعالجة المباشرة (STP) كمقياس، يظهر أنه في حين تدرك المؤسسات قيمة المعالجة المباشرة كهدف، فإن هناك عقبات وتحديات كبيرة تحول دون التنفيذ الكامل.
غالبا ما تعتمد المؤسسات على أنظمة قديمة قد تواجه تحديات في التكامل، خاصة مع الأنظمة الحديثة. على سبيل المثال، لم تُصمَّم العديد من الأنظمة القديمة للتواصل عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ويمكن لمثل هذه حالات عدم التوافق هذه أن تشكّل عوائق أمام تبادل البيانات وسير العمل المتكامل. يمكن أن يستغرق بناء حلول واجهات برمجية (API) مخصصة وقتاً طويلاً وتكلفة عالية، تماماً كالانتقال إلى نظام أكثر حداثة.
قد يتطلب أتمتة الأنظمة أحيانًا إعادة صياغة الممارسات الراسخة التي يشعر الموظفون بالارتياح تجاهها. على سبيل المثال، قد يبدو الاعتماد على خوارزمية لقياس المخاطر وفهمها وتقييمها أمرًا مخيفًا أو محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للموظفين المعتادين على إصدار تلك الأحكام بأنفسهم.
قد يتطلب تنفيذ نظام المعالجة المباشرة (STP) تغييرات تستغرق وقتًا طويلاً، وزيادة في التكاليف الأولية المتعلقة بالأجهزة، والبرمجيات، والموظفين. وقد تحتاج الفرق إلى نقل البيانات إلى منصات جديدة، وشراء اشتراكات جديدة، وإنشاء عمليات تكامل مخصصة لربط مختلف مصادر البيانات والتطبيقات. قد تتطلب هذه العمليات توظيف مستشارين، وموظفي تكنولوجيا معلومات إضافيين، ومديري مشاريع، وإعادة تدريب الموظفين الحاليين.
|المعالجة المباشرة
|المعالجة اليدوية
|السرعة
|نقل شبه فوري للبيانات
|قد يستغرق نقل البيانات أيامًا أو حتى أسابيع
|الدقة
|عالي؛ لا تعاني من خطأ بشري
|متوسط، اعتمادًا على التدخل البشري
|قابلية التوسع
|عالي: لا يتطلب استثماراً متناسباً في الأفراد أو التكنولوجيا
|منخفض: تتطلب استثمارًا متناسبًا مع النطاق
|الامتثال
|الامتثال التلقائي المدمج
|الامتثال يتطلب مراعاة ودقة بشرية
|التكلفة التشغيلية
|تكاليف أولية مرتفعة، مع تحسن العائد على الاستثمار بالتزامن مع نمو حجم الإنتاج واعتماد النظام كمقاييس موحدة
|متغيرة، بناءً على تكاليف العمالة، وتكاليف تصحيح الأخطاء، وحجم المعاملات
|رضا العملاء
|مرتفعة: يتلقى العملاء الإشعارات في الوقت الفعلي وتُنفَّذ الإجراءات دون أي تأخير
|تعتمد على الاتصال البشري، والذي يمكن أن يكون بطيئًا أو غير مؤكد
إنّ المعالجة المباشرة في موقع يؤهلها للاستفادة من العديد من التقدمات التكنولوجية الحديثة. تساعد التقنيات، مثل حلول منصات التكامل كخدمة (iPaaS) التي تبسّط دمج التطبيقات وإنشاء سير عمل مؤتمت، المؤسسات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالمعالجة المباشرة.
إن منصة التكامل كخدمة، أو iPaaS، تشير إلى مجموعة من الأدوات والحلول البرمجية ذاتية الخدمة والقائمة على السحابة، والتي تُستخدم لدمج التطبيقات والأنظمة ومصادر البيانات.
تقدم منتجات iPaaS حلاً للتحدي المتزايد المتمثل في دمج التطبيقات، ومصادر البيانات، والخدمات في بيئات تكنولوجيا المعلومات الأكثر تعقيداً بشكل مستمر. باستخدام منصات التكامل كخدمة (iPaaS)، يمكن للمؤسسات تنسيق تدفقات التكامل وتحقيق أقصى قدر من التوافق التشغيلي بين الأنظمة المتباينة، وذلك عبر استخدام أدوات مثل الموصلات مسبقة الصنع، وخرائط البيانات، ومكونات التحويل.
هذه المركزية والتكامل المبسط يجعلان من حلول منصات التكامل كخدمة (iPaaS) أدوات مفيدة لتحقيق أهداف المعالجة المباشرة (STP). في كثير من الحالات، يصعب تحقيق المعالجة المباشرة (STP) بسبب قيود تبادل البيانات؛ إذ يُعد تدفق البيانات بين الأنظمة من خطوة إلى أخرى في العملية ضرورة أساسية لتحقيق المعالجة المباشرة. تساعد منصات iPaaS المطورين في بناء عمليات التكامل المطلوبة لإنشاء أنظمة معالجة آلية مباشرة.
الذكاء الاصطناعي (AI) يستخدم بالفعل في العديد من جوانب أنظمة المعالجة المباشرة. تعتمد المعالجة الذكية للمستندات، أو ما يُعرف بـ IDP، على الذكاء الاصطناعي لقراءة الوثائق المكتوبة بخط اليد وفهمها، وتستخدم معالجة اللغة الطبيعية لاستيعابها وتوجيه البيانات إلى الموقع المناسب.
تُستخدم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضاً لتقييم المخاطر، وتقدير مطالبات التأمين، واكتشاف الاحتيال، وغير ذلك الكثير. في القطاع المصرفي، تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالفعل للكشف عن عمليات غسيل الأموال، ومطابقة المدفوعات بالفواتير، وتوليد الأدلة والوثائق للمدققين تلقائيًا.
سلسلة الكتل مستخدمة بالفعل كبنية تحتية أساسية في بعض تطبيقات التكنولوجيا المالية، وتتيح إمكانيات إضافية للقدرات المستقبلية، مثل تسوية "T+0" (التسوية الفورية، أو التسوية شبه الفورية).
تشير العبارتان "T+1" و"T+2" إلى فترة تسوية المعاملة؛ وبعبارة أخرى، كم عدد أيام العمل التي تلي المعاملة حتى تتم التسوية؟ تعني التسوية (T+0) عدم وجود أي أيام فاصلة بين المعاملة والتسوية، من أجل تواصل فوري.
في بعض التصاميم، يمكن لتقنية سلسلة الكتل أن تقلل من الاعتماد على الوسطاء التقليديين مثل شبكات المقاصة الآلية (ACH) والبنوك المراسلة. ومع ذلك، فإن المتطلبات التنظيمية والامتثال ومتطلبات التكامل تعني أن شكلاً من أشكال الوسطاء الماليين عادة ما يظل مشاركاً.
أتمتة العمليات الروبوتية، أو ما يُعرف بـ RPA، ليست ذكاءً اصطناعياً تماماً؛ بل هي أشبه بتوظيف روبوت لأداء مهمة محددة. يمكن للذكاء الاصطناعي استيعاب البيانات غير المنظمة وتحليلها والتكيف مع الأنماط، بينما يركز أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) بشكل أكبر على إدخال البيانات والمهام المحددة الأخرى. غالباً ما يعمل كلٌّ من أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) معاً، كنوع من التكامل بين "اليدين والعقل".
في القطاع المالي، على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المعاملات وتقييم ما إذا كانت هناك حالة احتيال تحدث. ثم تأخذ أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) هذا الاستنتاج ويمكنها حظر المعاملات للحساب الاحتيالي. هذه التوليفة تُعرف أحيانًا بالأتمتة الذكية، أو IA، ومن المرجح أن تستمر في النمو من حيث التعقيد، والقدرة، والانتشار في المستقبل.
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