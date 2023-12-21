ما المقصود بإدارة المساحة؟

تؤثر إدارة المساحة تأثيراً مباشراً على الإنتاجية والربحية ورضا العملاء ويمكنها تشكيل ثقافة الشركة ونتائج الأعمال، فعلى سبيل المثال، قد تعيد الشركة تصميم مقرها الرئيسي ليشمل المزيد من المساحات التعاونية، ما يؤدي إلى تعزيز الابتكار والعمل الجماعي. وقد يعيد بائع التجزئة تنظيم تخطيط متجر لتحسين تدفق العملاء وزيادة المبيعات. كما قد تقوم شركة تصنيع بإعادة ترتيب أرضية الإنتاج لتحسين سير العمل والسلامة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الحوادث.

يمكن لنظام إدارة المساحات الفعال أن يقلل من التكاليف المرتبطة بالإيجار والمرافق والصيانة. ونظرًا لتنامي العمل عن بُعد والعمل الهجين، بدأت الشركات بإعادة تقييم كيفية استغلال المساحات وتوفير ظروف عمل مرنة سواء في المقر أو عن بُعد.