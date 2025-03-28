ما المقصود بالمخزون الاحتياطي؟

يُعد الاحتفاظ بمخزون إضافي من أفضل ممارسات الإدارة الفعالة للمخزون. وتُعد إدارة المخزون عنصرًا حاسمًا في سلسلة التوريد وتشير إلى عملية طلب مخزون الشركة وتخزينه وبيعه. والهدف منها هو الحصول على المنتجات المناسبة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب.

يمكن أن يكون تحديد مستويات المخزون الاحتياطي المناسبة عملية حسابية معقدة تستند إلى صيغة واحدة أو أكثر من صيغ المخزون الاحتياطي—ويمكن أن يؤثر المخزون الاحتياطي القليل جدًا أو الكثير جدًا في الأعمال تأثيرًا سلبيًا. واليوم، تساعد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) وبرامج عرض المخزون الشركات على تحسين إدارة المخزون الاحتياطي وتكاليف المخزون والتخطيط للطلب.