فني يعمل على برج اتصالات
إدارة الأصول

المساعدة المرئية عن بُعد في إدارة الخدمة الميدانية (FSM)

By Mesh Flinders , Ian Smalley
تاريخ النشر 20 مارس 2026

تعريف المساعدة المرئية عن بُعد

تُعد المساعدة المرئية عن بُعد (RVA)، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم الدعم عن بُعد أو المساعدة عن بُعد، إحدى قدرات الدعم الرقمي التي تتيح للخبراء تقديم المساعدة التقنية عن بُعد عبر الفيديو المباشر في الوقت الفعلي.

ومن خلال RVA، تستطيع المؤسسات دعم العملاء والفنيين في الميدان عبر بث فيديو يُنقل من الأجهزة المحمولة والنظارات الذكية.

وعلى مستوى المؤسسات، تُشكّل RVA عنصرًا رئيسيًا في إدارة الخدمة الميدانية (FSM)، التي تنطوي على تنسيق أعمال الموظفين الذين يعملون خارج مواقع الشركة.ويُستخدم هذا النهج على نطاق واسع في العديد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع ومرافق الخدمات والرعاية الصحية، بهدف تسريع حل المشكلات، وتحسين معدلات الإصلاح من المرة الأولى (FTFR)، والارتقاء بتجربة العملاء بصورة عامة.

ولا تقتصر RVA على الفيديو المباشر فحسب، بل تستفيد أيضًا من منصات الدعم عن بُعد المزوّدة بأدوات الواقع المعزز (AR) التي تجعل التعاون بين الموظفين والعملاء أكثر سهولة وفاعلية. ومن خلال توظيف منصات الدعم عن بُعد وبث الفيديو المباشر، يستطيع الخبراء عن بُعد معاينة بيئة فعلية في موقع آخر وتقديم دعم مرئي دقيق.

ووفقًا لأحد التقارير الحديثة، كان سوق المساعدة المرئية عن بُعد المعززة بالواقع المعزز كبيرًا ويواصل نموه بوتيرة ثابتة. وقد بلغت قيمته 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 14 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 35%.1

وتُحدث أدوات RVA تحولًا في ممارسات الدعم التقليدية عن بُعد، إذ تنقلها من استكشاف الأعطال وإصلاحها عبر الصوت إلى تجارب مرئية متقدمة وأكثر تفاعلية. فالفنيون والعملاء الموجودون في الموقع يفتحون ببساطة جلسة دعم عبر الفيديو مع أحد الممثلين من خلال رابط يُرسل في رسالة نصية، ثم يشاركون بث الفيديو المباشر الخاص بهم. وعندئذٍ يمكن للخبير توجيههم باستخدام عناصر مرئية متراكبة واضحة وسهلة الاتباع.

تُعد المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) ذات قيمة خاصة في القطاعات التي يتعين فيها على الفرق صيانة المعدات والبنية التحتية عبر مواقع متعددة. ومن خلال الاستفادة من منصات الدعم عن بُعد، تستطيع فرق دعم العملاء والفنيون الميدانيون تقديم الدعم الفني في الوقت الفعلي من دون الحاجة إلى الانتقال إلى الموقع، مما يقلل فترات التعطل، ويحد من الزيارات الميدانية غير الضرورية، ويسهم في تبسيط مهام سير عمل الصيانة.

الخطوات الخمس للمساعدة المرئية عن بُعد

وتدفع التقدمات التكنولوجية في الواقع المعزز وبث الفيديو ورؤية الكمبيوتر، إلى جانب الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة، قدرات RVA إلى آفاق أوسع. وتتيح هذه التطورات مجتمعة للعملاء والفنيين الميدانيين مشاركة بيئتهم الفعلية مع الخبراء عن بُعد في الوقت الفعلي، وتلقي إرشادات دقيقة ومفصلة.

وعادةً ما تتبع RVA عملية مؤلفة من خمس خطوات.

1. بدء الجلسة

فبإمكان العميل أو الفني بدء جلسة مساعدة مرئية متى احتاج إلى دعم في حل مشكلة معينة أو تشخيصها ومعالجتها. وفي الغالب، يبدأ ذلك عبر مكالمة فيديو من خلال تطبيق على جهاز محمول، مع إمكانية مشاركة الجلسة عبر رابط نصي آمن.

وعند تنفيذ المهام المعقدة، يرتدي بعض الفنيين أجهزة قابلة للارتداء، مثل النظارات الذكية، حتى تظل أيديهم حرة أثناء العمل.

2. مشاركة الفيديو المباشر

وبعد إنشاء الاتصال، يرسل الفني أو العميل الذي يحتاج إلى المساعدة بث الفيديو المباشر إلى خبير عن بُعد. ويستخدم الخبير هذا البث المباشر لتوجيهه خطوة بخطوة نحو معالجة المشكلة التي يواجهها.

وعلى خلاف تفاعلات الدعم التقليدية، تتيح التفاعلات المعززة بتقنية RVA للخبراء معاينة المشكلة مباشرة، مما يسرّع في كثير من الأحيان عملية حلها.

3. التعاون المرئي

ويقوم التعاون المرئي على تفاعل مباشر بين الخبير عن بُعد والعميل أو الفني، مع تقديم دعم مرئي يساعد على إنجاز المهمة بوضوح أكبر.

وغالبًا ما يعتمد الخبراء على أدوات رقمية تعزز قدرتهم على التعاون، ومن أبرزها الميزات التالية:

  • تعليقات توضيحية أو تسميات بالواقع المعزز (AR) للمساعدة في تحديد مكونات بعينها وغيرها من العناصر الموجودة في البيئة الفعلية.
  • عناصر تراكب قابلة للظهور مباشرةً فوق بث الفيديو المباشر
  • إرشادات مرئية، مثل توجيهات الإصلاح خطوة بخطوة، لإتمام مهام بعينها

4. تكامل مهام سير العمل

تتصل منصات RVA المتقدمة أحيانًا مباشرةً بمهام سير عمل المؤسسات وأنظمة إدارة الخدمات الميدانية (FSM)، مما يُتيح إطلاق جلسات الدعم مباشرةً من مراكز الاتصال أو منظومات الصيانة.

تُمكّن هذه الميزة المؤسساتِ من توثيق أعمالها وتتبّع أحداث الخدمة وأتمتة إجراءات المتابعة.

5. توثيق المعرفة

كل جلسة مساعدة مرئية تُمثّل فرصةً للمؤسسات لاستخلاص رؤى قيّمة حول عملياتها. إذ يمكنها إثراء قاعدة معرفتها بمقاطع الفيديو المسجّلة عن بُعد ولقطات الشاشة المُفسَّرة والإجراءات الموثّقة خطوةً بخطوة.

وبمرور الوقت، تغدو هذه المكتبة رصيدًا داعمًا لعمليات الإعداد والتدريب، فضلًا عن كونها مرجعًا شاملًا لموارد الخدمة الذاتية يستفيد منه العملاء والموظفون على حدٍّ سواء.

السمات الرئيسية التي ينبغي البحث عنها في حل للمساعدة المرئية عن بُعد

وعلى الرغم من تباين احتياجات المؤسسات تباينًا كبيرًا بحسب قطاعها وحجمها، ثمة وظائف جوهرية ينبغي أن تتوفر في أي حل RVA متكامل، أبرزها:

  • بث الفيديو في الوقت الفعلي: يُشكّل بث الفيديو الموثوق في الوقت الفعلي الركيزةَ الأساسية لأي منصة RVA، إذ بدونه يتعذّر على الخبراء عن بُعد التواصل مع العملاء أو الفنيين في الميدان، وتعجز أكثر ميزات التعاون تطورًا عن أداء وظيفتها.
  • تعليقات الواقع المعزز (AR): تُتيح ميزات الواقع المعزز للخبراء إضافة تعليقات وعلامات بصرية مباشرةً فوق بث الفيديو المباشر وتثبيتها على الأجسام المادية، حتى مع تحرّك الكاميرا. وتُعدّ هذه القدرة ضرورةً لا غنى عنها لتقديم إرشادات مرئية دقيقة خلال عمليات الإصلاح أو التركيب المعقدة.
  • التوافق بين الأجهزة: ينبغي لحلول RVA المتكاملة أن تدعم مجموعة واسعة من العناصر، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والنظارات الذكية المصمَّمة للخدمة الميدانية بلا استخدام اليدين.
  • الأمان والامتثال: كثيرًا ما تشتمل جلسات الفيديو عن بُعد على بيانات حساسة، لذا يتعيّن على منصات المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) توفير قدرات تشفير ومصادقة آمنة. وتفرض قطاعات من بينها الرعاية الصحية والخدمات المالية متطلبات امتثال تنظيمية صارمة على العمليات التي تُشارَك فيها البيانات المرئية من بيئة الموقع.
  • الأتمتة الذكية والدعم: في ظل التطورات التقنية المتسارعة في مجال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتعيّن على حلول المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) الحديثة القدرة على دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر في مهام سير العمل بسلاسة تامة. وتُسرّع هذه الأدوات بشكل ملحوظ عملية تحديد المكوّنات عبر الفيديو المباشر، كما تستطيع أتمتة توثيق الخدمة وجوانب أخرى من أعمال المساعدة المرئية عن بُعد.

فوائد المساعدة المرئية عن بُعد

توفّر حلول المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) الحديثة للمؤسسات مزايا عديدة. ومن تحسين مهام سير عمل الصيانة إلى تعزيز حفظ السجلات وتحسين تجربة العملاء، إليكم أبرز مزايا نشر حلول المساعدة المرئية عن بُعد على مستوى المؤسسة:

  • تقليص فترات التعطّل: تُسهم أدوات المساعدة المرئية عن بُعد الفعّالة في الحدّ من أعطال المعدات واضطرابات الخدمة التي قد تُفضي إلى فترات تعطّل مكلفة. ومن خلال الربط السريع بين الفنيين والخبراء عن بُعد، تُقلّص المؤسسات الوقت اللازم لاستكشاف المشكلات وإعادة المعدات إلى حالتها التشغيلية. وبدون أدوات المساعدة المرئية عن بُعد، يضطر الخبراء إلى التنقل إلى الموقع لإصلاح الآلات، مما يرفع تكاليف الإصلاح ويُطيل المدة اللازمة لاستعادة العمليات.
  • تحسين معدلات الإصلاح من أول زيارة: تُعزّز المساعدة المرئية عن بُعد معدلات الإصلاح من أول زيارة (FTFR)، وهي النسبة المئوية للمهام المُنجزة في الزيارة الأولى دون الحاجة إلى زيارات متابعة أو قطع غيار إضافية. وحين يتمكّن الفني من الوصول بيُسر إلى إرشادات الخبير عبر جلسة مساعدة مرئية، ترتفع احتمالية حلّه للمشكلة من أول محاولة. ويُقلّص الارتفاع في معدلات الإصلاح من أول زيارة الحاجة إلى تكرار طلبات الخدمة ويرفع إنتاجية الفنيين.
  • تقليل الزيارات الميدانية: في إدارة الخدمة الميدانية (FSM)، يشير مصطلح truck roll إلى إرسال متخصص إلى الموقع الميداني لتنفيذ عملية إصلاح معقدة في مكانها، وهو ما يستلزم في كثير من الأحيان تكاليف مرتفعة تتعلق بالتنقل والجدولة. وتُسهم تقنية المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) في تقليل هذه الزيارات الميدانية من خلال تمكين المتخصصين والفنيين من تشخيص المشكلات وحلها عن بُعد، مما يساعد المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة.
  • تسريع حل المشكلات: يتيح الاعتماد على RVA للفنيين عرض المشكلة فورًا على الخبراء عن بُعد، وتلقي إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة حول كيفية معالجتها. ويؤدي هذا التعاون في الوقت الفعلي إلى تسريع حل المشكلات، كما يمكّن أقسام الصيانة من خفض متوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR)، وهو مقياس لمتوسط الزمن الذي تستغرقه في معالجة المشكلات.
  • تحسين تجربة العملاء: عندما يتمكن العملاء من حل المشكلات التقنية بسرعة وفاعلية، يرتفع مستوى رضاهم وتتحسن كفاءة أقسام دعم العملاء. ويتيح الدعم عبر الفيديو للعملاء عرض مشكلاتهم مباشرة على الفنيين بدلًا من الاكتفاء بمحاولة وصفها عبر الهاتف، كما يساعد وكلاء الدعم على تسريع وتيرة حل المشكلات.

دليل تنفيذ المساعدة المرئية عن بُعد

ولتطبيق المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) على نحو فعّال، تعتمد المؤسسات عادةً نهجًا منظمًا مؤلفًا من خمس خطوات:

  1. تحديد الأولويات التشغيلية: تحتاج المؤسسات أولًا إلى تحديد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها RVA أكبر أثر في عملياتها التشغيلية. وتشمل أبرز المجالات الشائعة لتطبيق RVA إصلاحات الخدمة الميدانية وفرق الدعم الفني ودعم العملاء.
  2. اختيار منصة: مع التطورات المتسارعة في الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت حلول دعم RVA متاحة اليوم لمختلف القطاعات تقريبًا. وكحد أدنى، ينبغي للمؤسسات البحث عن السمات الأساسية التي تدعم القدرات الجوهرية للمساعدة المرئية عن بُعد (RVA)، مثل بث الفيديو، وأدوات الواقع المعزز (AR)، والتوافق مع الأجهزة المحمولة.
  3. التكامل مع إدارة الخدمة الميدانية: ينبغي للمؤسسات التي تستخدم بالفعل حلًا برمجيًا لإدارة الخدمة الميدانية (FSM) أن تختار حلًا للمساعدة المرئية عن بُعد (RVA) يتكامل معه بسلاسة. ويتيح التكامل بين RVA وFSM لفنيي الخدمة بدء مكالمة فيديو مباشرة بسهولة، مع أتمتة توثيق كل جلسة من دون الحاجة إلى التنقل بين منصات متعددة.
  4. تدريب فرق الدعم: يعتمد نجاح تبني RVA إلى حد كبير على مستوى تدريب فرق الدعم والفنيين الميدانيين على استخدام المنصة بكفاءة. وينبغي أن تغطي برامج التدريب جميع الجوانب الأساسية المتعلقة بالمساعدة المرئية عن بُعد (RVA)، بما في ذلك كيفية بدء جلسة فيديو عن بُعد، واستخدام التعليقات التوضيحية، واتباع التعليمات الرقمية.
  5. مراقبة مقاييس الأداء: بعد نشر منصة RVA جديدة ودمجها في مهام سير العمل الحالية، ينبغي للمؤسسات متابعة المقاييس الرئيسية مثل معدلات الإصلاح من المرة الأولى (FTFR)، ومتوسط الوقت اللازم للإصلاح (MTTR)، وعدد الزيارات الميدانية، ومعدلات خفض فترات التعطل. ويساعد تحديد هذه المقاييس ومراقبتها الأطراف المعنية على إدراك القيمة التي تضيفها RVA على مستوى المؤسسة بأكملها.

مقارنة بين المساعدة المرئية عن بُعد والتقنيات ذات الصلة

وتتشابه المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) مع غيرها من تقنيات الدعم الرقمي، لكنها تتميز بقدرتها على ربط العملاء والفنيين الميدانيين عن بُعد بخبراء يمكنهم مساعدتهم في حل المشكلات:

  • الدعم التقليدي عن بُعد مقابل المساعدة المرئية عن بُعد: يتيح الدعم التقليدي عن بُعد للفنيين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بُعد، في حين تركز RVA على مشاركة البيئة الفعلية وإتاحة رؤية مباشرة للجهاز الجاري إصلاحه عبر بث فيديو حي.
  • تدريب الواقع المعزز (AR) مقابل المساعدة المرئية عن بُعد: يستخدم تدريب الواقع المعزز التراكبات الرقمية لتدريب العاملين على المعدات المعقدة، وغالبًا ما يكون في صورة تجربة مبرمجة مسبقًا. أما RVA، فتمكّن الخبراء عن بُعد من تقديم التوجيه مباشرةً من خلال التعليقات التوضيحية بالواقع المعزز والرسومات التراكبية الحية.
  • مقارنة بين مؤتمرات الفيديو والمساعدة المرئية عن بُعد: تتيح منصات مكالمات الفيديو للفرق وزملاء العمل التعاون عبر بث فيديو مباشر، لكنها تفتقر إلى الوظائف المتخصصة، مثل التعليقات التوضيحية والعناصر التراكبية، التي تمنح حلول RVA طابعها المميز.

حالات استخدام المساعدة المرئية عن بُعد

وتعتمد مؤسسات كثيرة في قطاعات متنوعة على المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليل فترة التعطّل، وخفض تكلفة الصيانة، وتقديم دعم أفضل لعملائها وفنييها. وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام RVA في مجالات مختلفة.

الخدمة الميدانية

يواجه فنيو الخدمة الميدانية، على نحو متكرر، مشكلات تتعلق بالمعدات أو الأجهزة في الميدان. وتتيح لهم المساعدة المرئية عن بُعد (RVA) التواصل مع الخبراء عن بُعد عبر بث فيديو مباشر، وتلقي تعليمات مرئية فورية وإرشادات خطوة بخطوة حول كيفية حل المشكلة. تساعد تقنية RVA في تحسين معدلات الإصلاح من المرة الأولى (FTFR)، وتقلل من احتمالية الزيارات اللاحقة لفنيي الخدمة الميدانية.  
دعم العملاء

تعتمد مراكز الاتصال، بشكل متزايد، على قدرات RVA مثل الدعم عبر الفيديو، الذي يتيح للعملاء بدء جلسات المساعدة المرئية من خلال روابط نصية، وعرض مشكلاتهم المتعلقة بالمنتج باستخدام كاميرا الهاتف الذكي. ويسهم هذا النهج في تسريع تشخيص المشكلات وحلها، كما يحسن تجربة الدعم بصورة عامة.
التصنيع

وغالبًا ما تتطلب الصناعات التحويلية خبرات متخصصة لإصلاح الآلات المعقدة. ويعتمد فنيو الصيانة على RVA لمشاركة الحالة عبر الفيديو المباشر مع خبراء غير موجودين في الموقع، وتنفيذ الإصلاحات باستخدام التعليقات التوضيحية والعناصر التراكبية.
الرعاية الصحية

كما تساعد RVA الأطباء السريريين على الاتصال عن بُعد والتعاون في إعداد المعدات وتنفيذ الإجراءات المتخصصة. ومن خلال بث الفيديو المباشر، يقدم المتخصصون الإرشاد عن بُعد، مما يوفر تكاليف السفر إلى المرافق الطبية والموارد المرتبطة بها.
إعداد الموظفين

تعتمد المؤسسات التي تحتاج إلى إعداد الموظفين لاستخدام معدات أو أنظمة جديدة على تقنية RVA لأغراض التدريب. تُظهر العناصر التراكبية للواقع المعزز (AR) والفيديو عن بُعد للموظفين الجدد كيفية أداء المهام تحت إشراف متخصص متمرس يراقبهم عبر الفيديو عن بُعد. وتُسهم تقنية RVA في إعداد الموظفين في تسريع تطوير المهارات وتقليل الاعتماد على التدريب الحضوري.

المؤلفون

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

الموارد

كيف يختار قادة العمليات والصيانة نظامًا مصممًا لليوم وجاهزًا للغد

استكشِف كيف تستخدم المؤسسات استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والسحابة والبيانات لدفع الابتكار، وتحسين الكفاءة، وبناء أساس مرن للنمو المستقبلي.
القيمة التي يمكن أن تحققها الأعمال باستخدام IBM Maximo

تعرَّف على كيفية استخدام IBM Maximo لإدارة أسطول أصول مؤسستك لتحقيق قيمة كبيرة.
ابدأ جولة موجهة ذاتيًا

استكشِف IBM Maximo Application Suite، الحل الموحَّد لإدارة دورة حياة الأصول، خلال أقل من 10 دقائق عبر اختيار المسار المفضل لديك.
اطَّلِع على تقييم IDC لحلول إدارة أصول المؤسسة (EAM) الحالية

تقييم حلول إدارة الأصول المؤسسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واختيار المورِّد المناسب لتقليل فترات التعطل، وتلبية متطلبات الامتثال، وزيادة العائد على الاستثمار (ROI).
طاقة موثوقة ومستدامة ومتجددة - طاقة فعالة

تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.

تقليل انبعاثات الكربون من التنقل

تحافظ هيئة النقل في لندن على تنقل الجمهور بأمان واعتمادية وموثوقية واستدامة عندما تعتمد في جهود الصيانة على برنامج IBM Maximo.
    الحواشي

    1 Augmented reality (AR) remote assistance software market size and forecast, Verified Market Research, January 2025