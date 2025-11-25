ما المقصود بأتمتة التوظيف؟

إن استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف منتشر بالفعل على نطاق واسع—حيث أظهرت إحدى الدراسات أن 99% من مديري التوظيف أبلغوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف،1 ويمكن للأتمتة أن تتعامل بكفاءة مع الكثير من الأعمال الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً في عملية التوظيف، بما في ذلك نشر الوظائف الشاغرة وفحص السير الذاتية وتحديد مواعيد المقابلات وغير ذلك الكثير. وتظهر أدوات أكثر تقدمًا يمكنها تحسين عمليات اتخاذ القرار المعقدة وسير العمل.

تتكامل أدوات الأتمتة هذه مع أنظمة تتبع المتقدمين للوظائف وأنظمة إدارة علاقات العملاء الخاصة بالتوظيف ومنصات التواصل الاجتماعي لتوفير تجربة أكثر سلاسة. مع وجود أدوات الأتمتة للتوظيف للحد من المهام اليدوية، يمكن لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف التركيز على العمل الإستراتيجي الأعلى مستوى، والذي يتطلب حكمًا بشريًا دقيقًا، وعند استخدام الأتمتة بفعالية، فقد تؤدي إلى تحسين المقاييس الرئيسية للتوظيف مثل الوقت اللازم للتوظيف وتكلفة التوظيف، كما قد تساعد في الحصول على أفضل المرشحين للوظيفة.