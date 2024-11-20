ما وحدة المعالجة الكمية (QPU)؟

نظرًا لأنها تحتوي على الجزء الكمي من أجهزة الكمبيوتر الكمية، يمكن استخدام وحدات QPU للمساعدة على حل المشكلات الصعبة التي تواجه البشرية مع إمكانية التأثير في تغير المناخ وتطوير الأدوية والذكاء الاصطناعي (AI).

وبالطريقة نفسها يمكن بها اعتبار وحدة المعالجة المركزية (CPU) بمثابة "عقل الكمبيوتر" في الحوسبة الكلاسيكية، تعمل وحدة المعالجة الكمية مثل "عقل" أنظمة حوسبة Quantum. وكما أن وحدة المعالجة المركزية هي أكثر من مجرد شريحة وتتضمن العديد من العناصر الأخرى، فإن وحدة QPU تحتوي على كيوبتات حسابية فعلية بالإضافة إلى إلكترونيات التحكم وأجهزة الحوسبة الكلاسيكية المستخدمة لحفظ التعليمات في الذاكرة، وتضخيم الإدخال والإخراج وإدارتهم، وفصل الإشارات عن الضوضاء.

وحدة QPU هي العنصر الأساسي لأي حاسوب كمي، والشريحة الكمية هي العنصر الأساسي لوحدة QPU. في IBM، الشريحة الكمية عبارة عن أشباه موصلات متعددة الطبقات محفورة بعناصر فائقة التوصيل. هذه العناصر هي الكيوبتات المادية المستخدمة لإجراء الحسابات الكمية. وتنقسم هذه الشرائح إلى طبقات متعددة تضم الكيوبتات ومضخمات صوتية للقراءة وطبقات متعددة من الأسلاك للإدخال والإخراج.