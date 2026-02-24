يُتيح ملف OpenAPI ، المعروف أيضًا باسم مستند OpenAPI أو مواصفات OpenAPI، للمطورين وصف واجهة برمجة التطبيقات. تصف هذه المواصفات أيضًا كيفية استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، بما في ذلك نقاط النهاية المتاحة، ومعلمات العمليات، وطرق المصادقة، ومعلومات أخرى. هذه المواصفات مكتوبة إما بلغة YAML أو JSON، ويُستخدم مخطط JSON لوصف تنسيقات البيانات داخل واجهة برمجة التطبيقات (API).

تُعد OpenAPI بمثابة وثيقة وعقد في آنٍ واحد (معنويًّا، حيث تصف ما يجب أن يفعله واجهة برمجة التطبيقات — وهي ليست ملزمة قانونًا) بين مستهلكي ومُنتجي واجهة برمجة التطبيقات (API). فهي بمثابة "مصدر واحد للحقيقة" توفّر التعليمات بتنسيق موحّد.

يعمل هذا التوحيد على تبسيط تكامل واستهلاك واجهة برمجة التطبيقات (API). إنها تُمكِّن البشر والحواسيب على حدٍّ سواء من فهم وظيفة وبنية واجهة برمجة تطبيقات (API) معينة، دون الحاجة للوصول إلى الكود المصدري أو الاضطرار لفهم آليات عملها الداخلية. كما أنه يتيح للمطورين العمل مع واجهة برمجة التطبيقات (API)، بغض النظر عن اللغة التي كُتبت بها.

تُقوم OpenAPI بأتمتة الوثائق التفاعلية والمحدثة باستمرار، مما يلغي بعض أعمال التوثيق المتكررة ويساعد في ضمان بقاء الوثائق مواكبة لأحدث التغييرات. يتيح OpenAPI أيضاً توليد الكود برمجياً لحزم تطوير البرمجيات (SDKs) للعميل، بالإضافة إلى إنشاء الأكواد الروتينية المتكررة الأخرى تلقائياً من المواصفات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر المزيد من جهد المطورين.

يمكن للأدوات التي تستخدم مواصفات OpenAPI، بما في ذلك SwaggerUI، عرض مواصفات واجهة برمجة التطبيقات في واجهة تفاعلية. لا تساعد هذه الواجهة في تصور المواصفات فحسب، بل تتيح أيضًا استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات الحقيقية، مباشرةً من المتصفح أو خدمة الويب، لأغراض الاختبار والتحقق من الصحة.

من خلال توحيد طريقة وصف REST APIs، يساعد OpenAPI في تحسين التشغيل البيني والأدوات المساعدة، ودعم العمليات طوال دوره حياة واجهة برمجة التطبيقات. يمكن أن تكون المواصفات القوية والمصانة جيدًا أداة أساسية لتنفيذ استراتيجية واجهة برمجة تطبيقات (API) شاملة، مما يدعم التكامل، والتعاون، ومنع الأخطاء، وإدارة أقوى لواجهات برمجة التطبيقات.

يمكن العثور على المواصفات الكاملة على GitHub.