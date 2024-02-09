ما المقصود بتحديث الكمبيوتر المركزي؟ 

أجهزة الكمبيوتر المركزية هي أجهزة كمبيوتر تحتوي على كميات كبيرة من الذاكرة ومعالجات البيانات التي تقوم بإجراء عمليات حسابية ومعاملات بسيطة في الوقت الفعلي. وتعد أجهزة الكمبيوتر المركزية ضرورية لعمليات الأعمال الأساسية للعديد من المؤسسات بما في ذلك قواعد البيانات التجارية وخوادم المعاملات والتطبيقات التي تعتمد على أمانها ومرونتها.

ماتزال أجهزة الكمبيوتر المركزية التي تم تركيبها منذ أقل من 10 سنوات تشكل خطرًا كبيرًا على المنظمة من عدة جبهات. أولاً، يمكن أن تؤدي أوجه القصور الناجمة عن التقنيات القديمة إلى زيادة التكاليف التشغيلية وجعل الشركات عرضة للاختراق من المنافسين الأحدث والأكثر ابتكارًا. ثانيًا، قد تسبب التطبيقات القديمة التي تم إنشاؤها باستخدام لغات برمجة قديمة مشاكل في الأداء ويصعب على المبرمجين الأصغر سنًا الذين تم تدريبهم على لغات الترميز الحديثة حلها

أحد الأمثلة على ذلك هو في لغات التعليمات البرمجية COBOL (اللغة الشائعة الموجهة للأعمال) و Java- وهما من أكثر لغات البرمجة استخدامًا لبناء التطبيقات. وعلى الرغم من انتشار اللغتين COBOL وJavastill، إلا أنه توجد اختلافات رئيسية بينهما يجب أخذها في الاعتبار حتى تتم مبادرة تحديث الكمبيوتر المركزي بفعالية. وفي حين أن Java أكثر سهولة للعديد من المبرمجين بسبب أوجه تشابهها مع C++، صُممت صيغ لغة COBOL بحيث تناسب عمليات النشر الموجهة للأعمال وتعتبر أكثر قابلية للقراءة.

فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية عمل تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية وسبب كونها جزءًا أساسيًا من أي مبادرة للتحول الرقمي.