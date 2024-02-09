ما المقصود بتحديث الكمبيوتر المركزي؟ 

تاريخ النشر: 09 فبراير 2024
تحديث الكمبيوتر المركزي هو عملية تستخدمها المؤسسات لترحيل أنظمتها القديمة الحالية إلى نظام بنائي أحدث وأكثر تقدمًا من الناحية التقنية، حيث أن بعض المجالات الأكثر استهدافًا للتحديث هي التعليمات البرمجية والواجهة والوفورات المحتملة في التكاليف والأداء.
يمكن أن تختلف مناهج التحديث اختلافًا كبيرًا في الحجم والنطاق، حيث يقوم البعض بإجراء إصلاح شامل لوظائف النظام الحالي وقاعدة التعليمات البرمجية بينما يستهدف البعض الآخر مجالات أكثر تحديدًا للابتكار. ويستخدم النهج الثاني على نطاق أوسع لأن التقنيات الأساسية غالبًا ما تكون مكلفة ومحفوفة بالمخاطر لاستبدالها بالكامل. وإن الفكرة من وراء النهج الثاني الأكثر حذرًا للتحديث هو أنه في حين أن التقنيات الأساسية ربما تكون قد تغيرت منذ تثبيت نظام كمبيوتر أو إنشاء تطبيق، فإن ترحيل البيانات من نظام إلى آخر يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر ومكلفًا.
يعد اختيار حل تحديث الكمبيوتر المركزي المناسب أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على تحديث الأجهزة والبرامج الخاصة بك والحفاظ على القدرة التنافسية في بيئة تقنية المعلومات سريع التغير. ونظرًا لأن معظم المؤسسات تستخدم أنظمة الكمبيوتر المركزية لإدارة أحمال تشغيل الكمبيوتر المركزي الأكثر أهمية وتخزين البيانات القيمة، فإن قادة الأعمال يعطون الأولوية بشكل متزايد لتحديث الكمبيوتر المركزي ويقومون باستثمارات كبيرة في هذا المجال. ووفقًا لمستند تقني حديث أعدته شركة IBV بتكليف من شركة IBM، فإن 71% من المدراء التنفيذيين يقولون إن تطبيقات الكمبيوتر المركزي أساسية لاستراتيجية أعمالهم، ويقول أربعة من كل خمسة مدراء تنفيذيين إن منظماتهم بحاجة إلى التحول السريع لمواكبة المنافسة.
أجهزة الكمبيوتر المركزية هي أجهزة كمبيوتر تحتوي على كميات كبيرة من الذاكرة ومعالجات البيانات التي تقوم بإجراء عمليات حسابية ومعاملات بسيطة في الوقت الفعلي. وتعد أجهزة الكمبيوتر المركزية ضرورية لعمليات الأعمال الأساسية للعديد من المؤسسات بما في ذلك قواعد البيانات التجارية وخوادم المعاملات والتطبيقات التي تعتمد على أمانها ومرونتها.
ماتزال أجهزة الكمبيوتر المركزية التي تم تركيبها منذ أقل من 10 سنوات تشكل خطرًا كبيرًا على المنظمة من عدة جبهات. أولاً، يمكن أن تؤدي أوجه القصور الناجمة عن التقنيات القديمة إلى زيادة التكاليف التشغيلية وجعل الشركات عرضة للاختراق من المنافسين الأحدث والأكثر ابتكارًا. ثانيًا، قد تسبب التطبيقات القديمة التي تم إنشاؤها باستخدام لغات برمجة قديمة مشاكل في الأداء ويصعب على المبرمجين الأصغر سنًا الذين تم تدريبهم على لغات الترميز الحديثة حلها
أحد الأمثلة على ذلك هو في لغات التعليمات البرمجية COBOL (اللغة الشائعة الموجهة للأعمال) و Java- وهما من أكثر لغات البرمجة استخدامًا لبناء التطبيقات. وعلى الرغم من انتشار اللغتين COBOL وJavastill، إلا أنه توجد اختلافات رئيسية بينهما يجب أخذها في الاعتبار حتى تتم مبادرة تحديث الكمبيوتر المركزي بفعالية. وفي حين أن Java أكثر سهولة للعديد من المبرمجين بسبب أوجه تشابهها مع C++، صُممت صيغ لغة COBOL بحيث تناسب عمليات النشر الموجهة للأعمال وتعتبر أكثر قابلية للقراءة.
فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية عمل تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية وسبب كونها جزءًا أساسيًا من أي مبادرة للتحول الرقمي.
نظرًا لظهور الذكاء الاصطناعي (AI)، وبسبب الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في أوروبا والشرق الأوسط، وكوفيد-19 - شهدت السنوات القليلة الماضية سلسلة لا نهاية لها من الاضطرابات عصفت بعالم الأعمال، وكانت مرتبطة غالبًا بالتقنيات الجديدة. وفي حين أنه لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه التغييرات غير المسبوقة على البنية التحتية لتقنية المعلومات بمرور الوقت، إلا أنه مما لا شك فيه أن الابتكار الرقمي والحاجة إلى التحديث سيظلان على رأس أولويات قادة الأعمال في المستقبل القريب.
إن أجهزة الكمبيوتر المركزية هي على الأرجح مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات الأكثر عرضة للتغيير في المنظمة. فأجهزة الكمبيوتر المركزية هي شريان الحياة للتطبيقات والبيانات، وهي القلب النابض لأي مؤسسة في مجال التقنيات، لذا فإن الحفاظ على تحديثها وتشغيلها بسلاسة أمر في غاية الأهمية. على سبيل المثال، تعتمد عمليات التطوير- وهي عمليات سير عمل تطوير البرامج التي تعتمد عليها المؤسسات لتسريع تسليم البرامج والتطبيقات عالية الجودة - بشكل كبير على فعالية أنظمة تقنية المعلومات لأجهزة الكمبيوتر المركزية.
ترى الشركات ربما أكثر من أي وقت مضى، الحاجة إلى دمج قدرات أجهزة الكمبيوتر المركزية وتوسيعها لتعزيز الابتكار وزيادة المرونة. ويمكن أن تساعد استراتيجيات تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية في دفع التحول الرقمي واكتساب قيمة جديدة. ووفقًا لوثيقة عمل IBV الأخيرة بتكليف من IBM، فإن 45 من أكبر 50 بنكًا، وأربعة من أكبر خمس شركات طيران، وسبعة من أكبر 10 تجار تجزئة عالميين، و67 من شركات Fortune 100 تستفيد من أجهزة الكمبيوتر المركزية بوصفها منصة أساسية لها.
فيما يلي خمس ميزات تحققها المنظمات عادةً من خلال اتباع نهج تحديث قوي لأجهزة الكمبيوتر المركزية.
يساعد تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية القديمة الشركات في مواكبة التقنيات الجديدة ويضمن عدم حصول منافسيها على ميزة تقنية. وعلاوة على ذلك، يتم تحديث التقنيات الأحدث بسهولة أكبر من سابقاتها، مما يجعل الترقيات المستقبلية أبسط وأرخص.
يُعد تركيب البنية التحتية لتقنية المعلومات وتشغيلها وصيانتها في حد ذاته، أحد أكبر التكاليف التي تواجهها كثير من الشركات. أضف إلى ذلك حقيقة أن التقنيات القديمة أكثر تعقيدًا وأقل سهولة في دمجها في التطبيقات الجديدة التي يحتاجها عملك، ومن السهل أن ترى كيف أن عدم ترقية تقنية المعلومات القديمة يمكن أن يكون أقل فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل مقارنةً بمبادرة تحديث الكمبيوتر المركزي أو التطبيق.
يعد تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية فرصة لإضافة المهارات والقدرات إلى موظفيك، مما يجعلهم أكثر قدرة على المنافسة والمساهمة بشكل أفضل في عملياتك الهامة. على سبيل المثال، إذا تم ترميز تطبيقاتك منذ أكثر من عقد من الزمان، فمن المحتمل أن يستخدم المبرمجون تحديثًا بقدر استخدام التعليمات البرمجية الخاصة بهم. إن الاستثمار في كمبيوتر المركزي حديث ليس مجرد استثمار في أصولك التقنية، بل في موظفيك أيضًا.
تعد ترقية أنظمة تقنية المعلومات طريقة رائعة للشركات للاستفادة من كثير من إمكانات الأتمتة التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة. وتساعد أتمتة المهام الروتينية مثل الجدولة والصيانة وإدخال البيانات الموظفين في إعادة تركيز وقتهم وطاقتهم على مزيد من الأنشطة ذات قيمة مضافة أكبر.
غالبًا ما تظل بيانات الكمبيوتر المركزي - حول العملاء وسير العمل ومشكلات الصيانة وغير ذلك - غير مستخدمة لسنوات داخل الأنظمة القديمة. ويمكن أن تساعد حلول تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية التي تستخدم تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) في الاستفادة من البيانات القديمة لشركتك وتحديد المعارف الإستراتيجية الهامة.
في حين أن هناك مناهج واستراتيجيات مختلفة لتحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية، على المستوى الأساسي، فإنها تنطوي جميعها على ترقية أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الحالية. ويمكن أن يختلف النطاق وقابلية التوسع والمتطلبات الأخرى اعتمادًا على احتياجات العمل، لذلك من المهم أن يتوافق الأطراف المعنيين مع توقعاتهم للمشروع، بالإضافة إلى مخاطره المحتملة.
تأتي أي مبادرة تحديث - بغض النظر عن نطاقها - مصحوبة بمخاطر معينة. على الرغم من تعقيد ترقية التقنيات التي تم تثبيتها قبل 10 أو 20 أو حتى 30 عامًا، إلا أنه هو ببساطة يستحيل إزالة المخاطر تمامًا. وفيما يلي بعض التحديات التي يواجهها مشروع تحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية عادةً.
ورغم أنه لا يمكن القضاء على هذه المخاطر بشكل كامل، فإن هذه الأساليب المستخدمة على نطاق واسع لتحديث أجهزة الكمبيوتر المركزية يمكن أن تخفضها بشكل كبير مع السماح للمنظمات بالوصول إلى أهداف التحديث الخاصة بها.
