يوفر نظام IWMS الشامل بيانات ومقاييس تتعلق بجوانب متعددة من إدارة محفظة العقارات والمرافق، مثل تكاليف التشغيل، واستهلاك الطاقة، وإدارة الصيانة، ومخططات الطوابق، وغير ذلك. ثم يقوم بعد ذلك بدمج البيانات لتوفير رؤية شاملة لمحفظتك العقارية ومرافقك بالكامل. يساعد استخدام هذه البيانات منظمتك على تقليل النفقات والتكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة لشاغلي المباني واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن مساحات العمل وتحقيق أهداف الاستدامة.

يعتمد نظام IWMS على وظائف تقنيات مثل برنامج إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM) وبرنامج نظام إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS). برنامج إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر مصمم للمساعدة على إدارة وصيانة جميع جوانب البُنى التحتية المادية بما في ذلك أنظمة الحجز وإدارة الطاقة. وبالمثل، يستخدم برنامج نظام إدارة الصيانة المحوسبة البيانات لتحسين جميع وظائف إدارة الأصول وعمليات صيانة المرافق بما في ذلك المعدات والبنية التحتية والأصول الثابتة الأخرى. على الرغم من أن المؤسسات قد تستخدم العديد من حلول CAFM وCMMS لإدارة العمليات، فإن هذه الحلول غير مترابطة ولا يمكنها تبادل المعلومات، ما قد يؤدي إلى حدوث فجوات في البيانات وانعدام كفاءة الأنظمة.

تجمع منصة أنظمة إدارة مكان العمل المتكامل (IWMS) بين تقنيات إدارة المرافق الحاسوبية (CAFM) ونظام إدارة الصيانة الحاسوبية (CMMS) في منصة واحدة، ما يوفِّر رؤية موحدة للأصول عبر محفظتك العقارية ويظهر كيفية تفاعلها وتأثيرها في بعضها.