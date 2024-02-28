قلة من التقنيات اجتاحت العالم كما فعل الذكاء الاصطناعي (AI) خلال السنوات القليلة الماضية. أصبح الذكاء الاصطناعي والعديد من حالات استخدامه موضوعًا للنقاش العام ولم يعد مقتصرًا على خبراء التقنية. الذكاء الاصطناعي—الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص —يتمتع بإمكانات هائلة من شأنها أن تغيّر المجتمع كما نعرفه إلى الأبد، وتعزز الإنتاجية، و تحقق قيمة اقتصادية تقدر بتريليونات في السنوات القادمة. قيمة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على التقدم في القطاع الخاص. إذا عملنا على تطبيقه بطريقة مسؤولة—حيث تدار التقنية بالكامل، وتحفظ الخصوصية، وتكون صناعة القرار شفافة وقابلة للتفسير— فإن الذكاء الاصطناعي في الحكومة يمتلك القدرة على تمهيد الطريق لعصر جديد من خدمات الحكومة.

يمكن لمثل هذه الخدمات تمكين المواطنين والمساعدة على استعادة الثقة في الكيانات العامة من خلال تحسين كفاءة القوى العاملة وخفض التكاليف التشغيلية في القطاع العام. في الخلفية، لدى أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على تعزيز التحديث الرقمي من خلال، على سبيل المثال، أتمتة ترحيل البرمجيات القديمة إلى تطبيقات مستندة إلى السحابة أكثر مرونة، أو تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي.

على الرغم من العديد من المزايا المحتملة، لا تزال العديد من الوكالات الحكومية تحاول معرفة كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. في كثير من الحالات، تواجه الوكالات الحكومية حول العالم خيارًا واضحًا. يمكنهم إما تبني استخدام الذكاء الاصطناعي ومزاياه، والاستفادة من إمكانات التقنية لتحسين حياة المواطنين الذين يخدمونهم. أو يمكنهم البقاء على الهامش والمخاطرة بفقدان قدرات الذكاء الاصطناعي على مساعدة الوكالات على تحقيق أهدافها بطريقة أكثر فعالية.

لتسهيل تطبيق هذا النوع من الابتكار، أعلن Joe Biden والحكومة الأمريكية عن مبادرة بحثية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي بأمر تنفيذي، توجه الموارد نحو التوظيف والتطوير. في الوقت نفسه، أصدر مكتب الإدارة والميزانية (OMB) إرشادات محدثة حول كيفية التخفيف من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي الحكومي، ما يشير إلى تزايد الاهتمام بالأبحاث المسؤولة والشراكات.

تقدم الوكالات الحكومية التي اعتمدت مبكرًا حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة رؤى ملموسة حول فوائد التقنية للقطاع العام—سواء كان ذلك بتحديث معالجة الإقرارات الضريبية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أو باستخدام الأتمتة لتحسين كفاءة برنامج سلسلة التوريد الصحية العالمية التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية. تصل عمليات نشر الذكاء الاصطناعي الناجحة الأخرى مباشرة إلى المواطنين، بما في ذلك المساعدون الافتراضيون في الخدمة العامة مثل تلك التي أنشأتها السفارة الأوكرانية في جمهورية التشيك أو وكالة الهجرة الأمريكية. وقد قدمت بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي مبادرات صحية عامة متقدمة: ففي المملكة المتحدة، استخدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذه التقنية لمسح الصور الطبية ودعم اختبار علاجات جديدة وتطويرها.

وهذه الاستخدامات الحكومية لهذه التكنولوجيا ليست سوى البداية. قد تمثل الموجة الجديدة من الذكاء الاصطناعي، مع نماذج الأساس المقدمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، فرصة كبيرة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لصالح الحكومة والوكالات الفيدرالية.