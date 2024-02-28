قلة من التقنيات اجتاحت العالم كما فعل الذكاء الاصطناعي (AI) خلال السنوات القليلة الماضية. أصبح الذكاء الاصطناعي والعديد من حالات استخدامه موضوعًا للنقاش العام ولم يعد مقتصرًا على خبراء التقنية. الذكاء الاصطناعي—الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص —يتمتع بإمكانات هائلة من شأنها أن تغيّر المجتمع كما نعرفه إلى الأبد، وتعزز الإنتاجية، و تحقق قيمة اقتصادية تقدر بتريليونات في السنوات القادمة. قيمة الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على التقدم في القطاع الخاص. إذا عملنا على تطبيقه بطريقة مسؤولة—حيث تدار التقنية بالكامل، وتحفظ الخصوصية، وتكون صناعة القرار شفافة وقابلة للتفسير— فإن الذكاء الاصطناعي في الحكومة يمتلك القدرة على تمهيد الطريق لعصر جديد من خدمات الحكومة.
يمكن لمثل هذه الخدمات تمكين المواطنين والمساعدة على استعادة الثقة في الكيانات العامة من خلال تحسين كفاءة القوى العاملة وخفض التكاليف التشغيلية في القطاع العام. في الخلفية، لدى أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على تعزيز التحديث الرقمي من خلال، على سبيل المثال، أتمتة ترحيل البرمجيات القديمة إلى تطبيقات مستندة إلى السحابة أكثر مرونة، أو تسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي.
على الرغم من العديد من المزايا المحتملة، لا تزال العديد من الوكالات الحكومية تحاول معرفة كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. في كثير من الحالات، تواجه الوكالات الحكومية حول العالم خيارًا واضحًا. يمكنهم إما تبني استخدام الذكاء الاصطناعي ومزاياه، والاستفادة من إمكانات التقنية لتحسين حياة المواطنين الذين يخدمونهم. أو يمكنهم البقاء على الهامش والمخاطرة بفقدان قدرات الذكاء الاصطناعي على مساعدة الوكالات على تحقيق أهدافها بطريقة أكثر فعالية.
لتسهيل تطبيق هذا النوع من الابتكار، أعلن Joe Biden والحكومة الأمريكية عن مبادرة بحثية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي بأمر تنفيذي، توجه الموارد نحو التوظيف والتطوير. في الوقت نفسه، أصدر مكتب الإدارة والميزانية (OMB) إرشادات محدثة حول كيفية التخفيف من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي الحكومي، ما يشير إلى تزايد الاهتمام بالأبحاث المسؤولة والشراكات.
تقدم الوكالات الحكومية التي اعتمدت مبكرًا حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة رؤى ملموسة حول فوائد التقنية للقطاع العام—سواء كان ذلك بتحديث معالجة الإقرارات الضريبية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أو باستخدام الأتمتة لتحسين كفاءة برنامج سلسلة التوريد الصحية العالمية التابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية. تصل عمليات نشر الذكاء الاصطناعي الناجحة الأخرى مباشرة إلى المواطنين، بما في ذلك المساعدون الافتراضيون في الخدمة العامة مثل تلك التي أنشأتها السفارة الأوكرانية في جمهورية التشيك أو وكالة الهجرة الأمريكية. وقد قدمت بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي مبادرات صحية عامة متقدمة: ففي المملكة المتحدة، استخدمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذه التقنية لمسح الصور الطبية ودعم اختبار علاجات جديدة وتطويرها.
وهذه الاستخدامات الحكومية لهذه التكنولوجيا ليست سوى البداية. قد تمثل الموجة الجديدة من الذكاء الاصطناعي، مع نماذج الأساس المقدمة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، فرصة كبيرة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لصالح الحكومة والوكالات الفيدرالية.
ومع ذلك، يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة تركيز مقدمي الخدمات أولاً على المجالات الرئيسية التي يمكن أن تفيد فيها حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الحكومة المحلية والفيدرالية —وعملاءهما—. ومن وجهة نظرنا، هناك ثلاثة مجالات رئيسية.
الأولى هو تحول القوى العاملة، أو العمل الرقمي في الوكالات الحكومية. على جميع مستويات الحكومات، من الكيانات الوطنية إلى الحكومات المحلية، يجب أن يكون موظفو القطاع العام مستعدين لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. بينما قد يعني ذلك توظيف مواهب جديدة مثل علماء البيانات ومبرمجي البرمجيات، يجب أن يعني أيضًا توفير التدريب والتقييم المستمر للعمال الحاليين لإدارة المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وسيترتب على ذلك إنتاجية أفضل، حيث توفر التقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) و التعلم الآلي (ML) إمكانية تخفيف الحاجة إلى قراءة مجموعات كبيرة من البيانات وتحليلها؛ على سبيل المثال، أتمتة بعض جوانب عملية المشتريات الحكومية لجعلها أكثر فعالية. الهدف هو توفير الوقت لموظفي القطاع العام للمشاركة في الاجتماعات ذات القيمة العالية والتفكير الإبداعي والعمل الهادف.
يجب أن يكون التركيز الرئيسي الثاني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة هو دعم المواطنين. لكي يستفيد المجتمع من الذكاء الاصطناعي حقًا، يحتاج القطاع العام إلى إعطاء الأولوية لحالات الاستخدام التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين. هناك إمكانية لمجموعة متنوعة من الاستخدامات في المستقبل—سواء كانت توفير المعلومات في الوقت الفعلي، أو تخصيص الخدمات بناءً على احتياجات المواطن الخاصة، أو تسريع العمليات التي تشتهر ببطئها.
على سبيل المثال، أي شخص اضطر في أي وقت مضى إلى تقديم أوراق أو تقديم مطالبة يعرف هذا الشعور جيدًا: الجلوس في المكتب لساعات، والانتظار بينما ينقر الموظفون على شاشات لا نهاية لها، والبحث عن المعلومات المخزنة في قواعد البيانات المختلفة. ماذا لو كانت قدرة الذكاء الصناعي على الوصول إلى البيانات وتنظيمها والاستفادة منها قادرة على توفير إمكانات جديدة لتحسين العمليات الحكومية، حتى تلك المتاحة بالفعل عبر الإنترنت، من خلال استخدام بيانات الوكالات لتقديم المعلومات والخدمات على نحو أكثر سهولة واستباقية؟
ثالثًا، أصبحت نماذج الذكاء الاصطناعي أيضًا عنصرًا حيويًا في جهود القطاع العام نحو التحول الرقمي . غالبًا ما تواجه الحكومات صعوبات تحول بينها وبين التحول الحقيقي بسبب الأنظمة القديمة ذات قواعد المهام المترابطة على نحو وثيق لسير العمل تتطلب جهدًا كبيرًا وتكلفة كبيرة للتحديث.
على سبيل المثال، يمكن لوكالات القطاع العام الاستفادة بصورة أفضل من البيانات من خلال نقل بعض أنظمة التقنية إلى السحابة ودعمها بالذكاء الاصطناعي. يمكن لأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعدة على كشف الأنماط في مخازن البيانات الكبيرة وكتابة برامج الحاسوب. وقد يفيد ذلك في تحسين التكاليف ويعزز الأمن السيبراني، حيث يمكن أن يساعد على اكتشاف التهديدات للأمن القومي بسرعة. بهذه الطريقة، بدلاً من البحث عن المهارات التي يصعب العثور عليها، يمكن للوكالات تقليل الفجوة في المهارات والاستفادة من المواهب المتطورة.
وأخيرًا وليس آخرًا، من وجهة نظر IBM، لا تكتمل أي مناقشة عن الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاع العام من دون التأكيد على أهمية الاستخدام الأخلاقي للتقنية طوال دورة حياتها من التصميم والتطوير والاستخدام والصيانة—هو أمر روجت له IBM في الصناعة لسنوات. إلى جانب مؤسسات الرعاية الصحية وكيانات الخدمات المالية، يجب على كيانات الحكومة والقطاع العام أن تسعى جاهدة لكي تُصبح المؤسسات الأكثر موثوقية. وهذا يعني أن البشر يجب أن يكونوا في قلب الخدمات التي تقدمها الحكومة مع مراقبة النشر المسؤول من خلال الاعتماد على الخصائص الأساسية الخمس للذكاء الاصطناعي الموثوق: القابلية للتفسير، والعدالة، والشفافية، والمتانة، والخصوصية.
طالما طُبق الذكاء الاصطناعي بطريقة تشمل جميع الصفات المذكورة أعلاه، يمكنه مساعدة الحكومات والمواطنين على حد سواء بطرق جديدة. ربما أكبر فائدة من الذكاء الاصطناعي ونماذج الأساس هي نطاقها: حيث يمكن أن تمتد حتى لأصغر الوكالات. يمكن استخدامه حتى في مشاريع الحكومة على مستوى الولايات والمستوى والمحلي، مثل استخدام نماذج لتحسين كيفية بحث الموظفين والمواطنين في قواعد البيانات لمعرفة المزيد عن السياسات أو الفوائد الحكومية. من خلال البقاء على اطلاع ومسؤولية وتجهيز جيد في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكن للقطاع العام المساعدة على تشكيل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للجميع.
تتعهد IBM بإطلاق العنان للإمكانات التحويلية لنماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة على مواجهة التحديات عالية المخاطر. نحن نقدم حلول ذكاء اصطناعي ذات قيمة مفتوحة وموجهة لإنشاء القيمة للشركات ومؤسسات القطاع العام. تجسد IBM watsonx، وهي محفظة من منتجات الذكاء الاصطناعي، هذه المبادئ، مقدمة نهجًا سلسًا وفعالاً ومسؤولاً لنشر الذكاء الاصطناعي عبر بيئات متنوعة. IBM على أهبة الاستعداد لتمكين المؤسسات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي. لنرحب معًا بعصر إنشاء القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي.
