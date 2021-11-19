التحول المالي هو مزيج من العمليات والأنظمة والتغيير التنظيمي في الأعمال التجارية، والذي يتم تنفيذه من خلال التقنيات الجديدة والتدريب والتحليل.
وبوصفه ممارسة، فإن التحول المالي مناسبًا لفرق التمويل التي تسعى إلى تبسيط أنظمتها وتوحيدها وتحسينها من خلال إحداث تغيير في نهجها. في البداية، يصف التحول المالي المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة تصور الوظيفة المالية لتتماشى مع استراتيجية الشركة الشاملة.
قد يتكون التحول المالي من إعادة هيكلة نموذج التشغيل المالي وتنفيذه، ومنظمات المحاسبة والتمويل، وعمليات المحاسبة والتمويل. وقد يشمل أيضًا تعزيز القدرات المالية، وإعادة هيكلة الأنظمة المالية والمحاسبية، وخلق تآزر بين التقنيات ذات الصلة والفرق ذات المهارات المناسبة.
التحول المالي الرقمي هو نمو شاملة للاستراتيجية والأنظمة والعمليات والمنهجيات وممارسات الأعمال والمواهب، وكلها مجتمعة لتقديم نتائج أكثر بساطة وفعالية من حيث التكلفة.
على الرغم من أن الجهد المبذول وحجم العمل المطلوب لإجراء عملية تحول مالي ناجحة قد يبدو شاقًا، إلا أنها خطوة لا يمكن للمنظمات أن تفوتها في المشهد التنافسي الحالي.
تساعد استراتيجية التحول المالي المنظمات في تحديد نقاط الضعف في أنظمتها المالية وتحديد أولويات التغييرات التي يجب إجراؤها وتحديد نموذج التشغيل لدعم الأعمال وإدارة الأنشطة المالية الرئيسية بشكل أفضل. يجب أن تساعد استراتيجية التمويل الحديثة المنظمة في تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الرقمية. مثل البرامج السحابية والأتمتة وتحليلات البيانات لإنشاء وظيفة تخطيط وتنبؤ أكثر مرونة والتكيف مع متطلبات الأعمال المتطورة.
يتمثل تنفيذ مهمة المالية في تقديم المشورة المالية والتوجيه والدعم لعملية الشراء، وتوفير دعم الدفع والإنفاق. وتكون بعض العمليات مالية بحتة: مثل القروض، أو إصدار الأوراق المالية، أو التصرف فيها. والبعض الآخر هو التعويض المالي لعملية تشمل السلع والخدمات أو معاملة التوزيع، مما يؤدي إلى تغيير وسائل الدفع أو الائتمان.
عملية الأعمال المالية هي مجموعة متسلسلة من المهام التي تأخذ مجموعة من البيانات إلى حالة مُكتملة. على سبيل المثال، قد يتضمن ذلك جمع نفقات الموظفين، وتمرير هذه المعلومات إلى المدراء والفرق المالية لمراجعتها، والحصول على الموافقة عليها حتى يحصل الموظفون على رواتبهم. ويمكن أن يساعد التحول المالي في العمليات التجارية المتباينة المتعلقة بالتمويل والتي يتم إدارتها بطريقة سلسة ومنسقة.
بدأت كثير من المنظمات في توسيع أو تطوير القدرات ولكنها تحتاج إلى مزيد من الاستثمار والموارد والتخطيط في هذه المجالات. ويحتاج قطاع التمويل إلى تطوير المواهب بمستوى أعلى من المهارات التقنية غير التقليدية، والتميز بفرق عمل لديها القدرة على إدارة انتشار الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي. وهناك حاجة إلى قدرات أقوى تستخدم البيانات في الوقت الفعلي والأدوات التحليلية لصنع القرار.
لقد أعادت التطورات في التقنيات والبيانات تعريف ما هو ممكن في مجال للتمويل. وتسهل البيانات الشاملة من ربط الأداء في جميع الأعمال. ولا يقتصر الهدف على الأتمتة لتحقيق الكفاءة فحسب، ولكن أيضًا لإعادة التفكير في الخدمات التي يُقدمها التمويل وكيف يمكن أن تضيف قيمة إلى الأعمال.
لا يوجد نموذج تشغيل متطابق يجب اتباعه عندما يتعلق الأمر بالتمويل المستقل ويجب ألا تسعى الشركات إلى تكرار نماذج الآخرين. ومع ذلك، فهناك مبادئ عامة يجب على جميع الشركات اتباعها وتطبيقها. وتشمل هذه المبادئ، حقوق اتخاذ القرار، والاعتبارات المتعلقة بالمواهب، والهيكل التنظيمي، والأداء، والمصادر، إضافةً إلى أمور أخرى.
يمكن للمنظمات وضع خارطة طريق للتحول المالي من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والأنشطة وتحقيق النتائج في تسلسل مخطط.
أولا، قم بتوثيق الوضع الحالي لوظيفتك المالية، بما في ذلك تحليل العمليات وتحليل التقنيات وتحليل الوضع الحالي للموظفين لديك: الكفاءات والقدرات.
ثم تصور المكان الذي تريد أن يصل إليه القسم المالي لديك بعد 5 – 10 سنوات. وقم بإجراء تحليل الفجوة بين حالتك الحالية والحالة المطلوب أن تكون عليها خلال هذه الفترة. جمِّع الأهداف والغايات والنتائج المرجوة، مع مراعاة العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك المخاطر والمكافآت. وقيِّم النهج البديل والخيارات. ثم حدد المسار الذي يوصي به فريق المشروع.
عادةً ما تتكون خارطة طريق التحول من مسارات ومراحل عمل عالية المستوى بحيث يكون التسليم التدريجي ممكنًا.
يمكن أن يؤثر التحول المالي الناجح بشكل إيجابي على الأعمال بشكل يومي. حيث يمكنه خفض التكاليف وتسريع العمليات التجارية وزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء وتقديم بيانات وتقارير أسهل للاستخدام.
يمكن أن تساعد أتمتة وظائف الأعمال وتبسيطها على ضمان فرص توفير التكاليف عبر الأقسام المختلفة. كما أن فرص إجراء الأعمال عن بُعد تعني احتمالية انخفاض الأجور وتخطيط الرواتب بشكل أفضل.
يتضمن التحول المالي زيادة الكفاءة والسرعة في العمليات التشغيلية، وضمان مواءمتها وتشغيلها على المنصات التقنية المناسبة لدعم عمليات الأعمال المحسنة. وسيؤدي سير العمل الأكثر كفاءة أيضًا إلى تقليل الاختناقات المكلفة التي يمكن أن تبطئ من العملية المالية وتمنح العملاء أيضًا تجربة أفضل خالية من الأخطاء.
من خلال أتمتة العمليات والأنظمة المالية وتوحيدها، يمكن للمؤسسات تجنب الأخطاء وزيادة الكفاءة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مصدر واحد للحقيقة خاص بالبيانات المالية يُمكن أن يقلل من الأخطاء وأي ارتباك من جانب الأطراف المعنية.
يؤدي إنشاء مركز بيانات مالية مركزي إلى تحسين التعاون بين الفرق ويوفر فرصًا للعمل عن بُعد. ويمكن أن يؤدي هذا بالإضافة إلى العمليات المحسنة إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة. وبشكل منفصل، يمكن أن تؤدي أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً إلى تحرير أعضاء الفريق المالي للتركيز على المشاريع ذات القيمة الأعلى.
تواجه المنظمات كميات هائلة من البيانات من الأنظمة الداخلية ومواقع الويب والمصادر الخارجية مثل وسائل التواصل الاجتماعي. وباستخدام التقنيات الناشئة، يمكن أن يوفر التحول المالي فهمًا أفضل للبيانات والوقت والأدوات اللازمة لتحليل ما تظهره بالفعل وما إذا كانت جديرة بالثقة.
تعاني كثير من المنظمات من عدم تكامل البيانات. وتقع الأطراف المعنية بين معضلة عدم قدرتهم على العثور على البيانات الصحيحة وعدم ثقتهم في البيانات التي يعثرون عليها. فيحاولون حل هذه المشكلة من خلال مهام تتطلب عمالة مكثفة تتراوح بين كتابة برامج مخصصة ووظائف الاستبدال الشاملة. ويمكن أن يعالج التحول المالي تحديات إدارة البيانات من خلال تطبيق التقنيات الناشئة التالية.
أتمتة العمليات الآلية (RPA) هو أحد أشكال تقنية أتمتة العمليات التجارية التي تستخدم الروبوتات البرمجية لأتمتة المهام التي يؤديها البشر. في مجال التمويل، يمكن لتقنية RPA استخدام إمكانات التعلم الآلي والأتمتة لتسريع المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل معالجة كشوف المرتبات والفواتير.
تتيح التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إدارة تحديات البيانات الخاصة بها مع تعزيز الخبرة البشرية وتحسينها. تقود هذه التقنيات أساليب جديدة لحل المشكلات تعمل على تحسين الإنتاجية وفتح أفكار جديدة.
تنشئ دفاتر الأستاذ اللامركزية سجلاً غير قابل للتغيير للمعاملات عبر عدد من الإدارات الداخلية أو الشركاء الخارجيين. ويمكن لخصائص سلسلة الكتل خفض التكاليف. ويُعالج استخدام سلسلة الكتل في سير عمل الحسابات المستحقة الدفع، على سبيل المثال، السبب الرئيسي لارتفاع تكاليف معالجة الفواتير مع تقليل الاستثناءات في الفواتير والتأخير في الدفع.
تقدم السحابة فرصة للمنظمة المالية لإنشاء بنية تحتية قابلة للتوسع ومرنة وأسرع في التنفيذ وأكثر فعالية من حيث التكلفة في نهاية المطاف. وعلى عكس الأنظمة المالية التقليدية ومستودعات البيانات الموجودة في الموقع، تم بناء حلول السحابة الرائدة من الألف إلى الياء مع وضع متطلبات اليوم في الاعتبار: لتقديم تحليلات مضمنة تستند إلى العمليات الرائدة للمستخدم في الوقت الفعلي.
يمكن أن تساعد التحليلات المتقدمة الشركات في استخلاص معارف جديدة من بياناتها لحل مشكلات العمل الصعبة والكشف عن الأنماط وتحسين عملية صنع القرار وتعزيز تجربة العملاء في عمليات تحويل الفواتير إلى نقد.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استمع مباشرةً إلى خبراء IBM وهم يشرحون لك كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الميزة التنافسية لمؤسستك.
اكتشف كيف تمكَّن المسؤولون التنفيذيون في قطاع الخدمات المصرفية من تقييم وإدارة المخاطر المصاحبة للتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أطلق العنان للأداء المالي مع خدمات الاستشارات المالية الشاملة من IBM.
يُعَد IBM Apptio مجموعة من منتجات البرامج كخدمة (SaaS) لتحليل وإدارة تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البيئات المحلية، وخدمات السحابة العامة، وتطوير البرمجيات.
تحسين التخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ واتخاذ قرارات قائمة على البيانات عبر مؤسستك بأكملها باستخدام IBM Planning Analytics.